Калории на минимум: чем опасен дефицит массы тела и как от него избавиться

Дефицит жирорастворимых витаминов А и Е, которые считаются мощными антиоксидантами, предупреждают старение кожи, помогают организму восстанавливаться и расти. Витамин D играет важную роль в метаболизме и иммунных реакциях организма (способности противостоять инфекциям).

Как восстановить организм после дефицита массы тела?

Первое и основное, что нужно сделать – это понять, почему вы пришли к такому весу, выявить причины его снижения, изменить пищевые привычки, исключить заболевания, которые могли привести к подобному эффекту.

Составить рацион питания по таблице БЖУ (Белки, жиры, углеводы). Важно проработать этот аспект с врачом-диетологом, который сможет грамотно подобрать подходящую диету.

Регулярное питание особенно важно, долгие перерывы в приеме пищи, затяжное голодание могут только добавить вам проблем со здоровьем.

Поддерживать физическую активность необходимо для правильного функционирования обмена веществ.

Компенсировать все состояния нехватки. Общий анализ крови выявит все показатели витаминов. Правильно подобранный специалистом курс лекарств поможет организму быстрее восстановиться.

К проблеме дефицита веса стоит подойти основательно, выявление основных причин – это только первый шаг, который следует сделать на пути построения здоровых отношений со своим телом. Наследственность играет немаловажную роль в понимании того, как же все-таки приспособиться к особенностям нашего организма. Наличие ускоренного метаболизма затрудняет процесс набора веса и требует комплексного подхода. Все эти нюансы с вами должен проработать специалист-диетолог, только он сможет подсказать вам точное количество калорий, которые необходимо потреблять, чтобы набрать вес (должен сохраняться их стабильный профицит). Чаще всего врачи рекомендуют питаться по 4-6 раз в день, чтобы лишний раз не подвергать организм стрессу. Регулярные занятия спортом помогут нарастить мышечную массу, столь важную для организма.

Нередко набрать вес бывает даже сложнее, чем похудеть, бороться с дефицитом массы тела надо комплексно, учитывая рекомендации компетентного специалиста, дабы не нанести своему телу еще больший вред.