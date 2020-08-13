«Славянский» тип старения: признаки, особенности, профилактика и основные способы замедлить процесс

Если говорить о так называемом «российском» типе старения, его можно назвать деформационным или деформационно-отечным. То есть, подчиняясь законам гравитации, с возрастом происходит деформация контуров лица, оно постепенно начинает «сползать» вниз. Это связано с особенностями анатомического строения – у славянских лиц весьма скромная костная опора в нижней трети, в отличие от американцев, у которых достаточно массивная нижняя челюсть, поэтому у них возрастной птоз не проявляется так явно.

Также славянские лица имеют большое количество жировой клетчатки в виде подкожно-жирового слоя и жировых пакетов, которые в молодом возрасте формируют контуры лица и поддерживают ткани. А после 25 лет, когда запускается естественный процесс старения, происходит постепенная их утрата, и пропорции лица начинают деформироваться. Если же при этом женщина имеет лишний вес, то и сползание тканей происходит раньше, быстрее, заметнее.