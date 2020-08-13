«Славянский» тип старения: признаки, особенности, профилактика и основные способы замедлить процесс
Климатический пояс влияет на возрастные изменения особенным способом: потеря четкого контура, розоватого оттенка кожи. А из-за холодных и ветреных сезонов с низкой температурой и дефицитом солнца эпидермис становится чувствительным и склонным к сухости. Для защиты от влияния холодов мы обладаем определенным количеством подкожного жира в том числе и на лице, который с возрастом имеет свойство обвисать, если вовремя не скорректировать процесс старения. Как же стареют россиянки и славянки в целом.
Что такое славянский тип старения
Если говорить о так называемом «российском» типе старения, его можно назвать деформационным или деформационно-отечным. То есть, подчиняясь законам гравитации, с возрастом происходит деформация контуров лица, оно постепенно начинает «сползать» вниз. Это связано с особенностями анатомического строения – у славянских лиц весьма скромная костная опора в нижней трети, в отличие от американцев, у которых достаточно массивная нижняя челюсть, поэтому у них возрастной птоз не проявляется так явно.
Также славянские лица имеют большое количество жировой клетчатки в виде подкожно-жирового слоя и жировых пакетов, которые в молодом возрасте формируют контуры лица и поддерживают ткани. А после 25 лет, когда запускается естественный процесс старения, происходит постепенная их утрата, и пропорции лица начинают деформироваться. Если же при этом женщина имеет лишний вес, то и сползание тканей происходит раньше, быстрее, заметнее.
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Разумеется, сроки наступления деформационных процессов индивидуальны, и они сильно зависят от наследственности и генетического кода. Однако стабильность массы тела имеет колоссальное значение, в идеале она должна сохраняться в течение всей жизни, поскольку любые колебания веса тут же будут отражаться на изменении контуров лица. Образ жизни, качество питания, физическая активность – все, что относится к ЗОЖ, оказывает непосредственное влияние на то, как человек будет стареть. Некоторые пациенты уже к 30 годам замечают деформационные изменения.
Как понять, есть ли у вас склонность к деформационно-отечному типу старения
По этим признакам можно спрогнозировать деформационно-отечный тип старения до того, как появятся первые возрастные изменения:
Выраженная жировая клетчатка в области лица и шеи, пухлые щечки даже при нормальном весе.
Плавный переход от шеи к подбородку. Если смотреть на профиль, то шейно-подбородочный угол будет тупой.
Склонность к отекам и набору веса.
Усталый вид лица даже после отдыха.
Плотное телосложение.
Толстая кожа с активным салоотделением.
Как будут развиваться возрастные изменения при деформационно-отечном типе
Доминирующий признак деформационного типа – птоз мягких тканей лица. Щеки как бы сползают вниз, углубляются носогубные складки, опускаются углы рта, искажается линия нижней челюсти и появляются «бульдожьи щечки». При этом в некоторых зонах лица жировая клетчатка может уменьшаться с возрастом, а в других, наоборот, увеличиваться и задерживать воду. Это приводит к неровностям, нависаниям и складкам на лице. Так как кожа плотная, морщин может и не быть, а появившиеся обычно расположены в зонах активной мимики, на лбу и в уголках глаз. Возрастные изменения также захватывают и шею. Появляются так называемая «холка» и второй подбородок, которые визуально укорачивают шею и придают возраст.
Что делать, чтобы предотвратить подобные возрастные изменения
К сожалению, этот тип старения – один из самых сложных для косметологической коррекции, поскольку речь идет не о качестве кожи, а о слабости ее связочного аппарата и избыточном локальном скоплении подкожно-жировой клетчатки.
Часто для борьбы с провисанием кожи предлагается введение филлеров. Но российские женщины от природы имеют четкие, высокие и красивые скулы, которые не нуждаются в дополнительной объемной коррекции. А при опущении нижней трети лица логичным является восполнение средней трети. Если сделать подобную коррекцию без учета особенностей лица, можно превратить пациента в карикатуру, поскольку и без того объемная и отечная средняя треть будет казаться еще более одутловатой. Кроме того, неправильно выбранный объем, тип и качество вводимых препаратов могут сдавить кровеносные и лимфатические капилляры, ухудшая и без того замедленный отток жидкости из тканей, что также усугубляет отечность лица. Поэтому данный тип старения требует особенного подхода к объемной коррекции.
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Из аппаратных процедур следует отдавать предпочтение ультразвуковому лифтингу, который способен заметно укрепить и подтянуть овал лица, уменьшить жировую ткань. Еще одно его преимущество – отсутствие реабилитационного периода. В целях профилактики старения данную процедуру рекомендуется проводить один раз в полтора-два года, начиная с 35-37-летнего возраста.
Борьбу с отеками и нездоровым цветом лица успешно ведут специализированные мезотерапевтические препараты, подбираемые индивидуально врачом-косметологом.
Сосудистый лазер за несколько процедур легко удаляет даже ярко выраженную сосудистую сетку.
Расширенные поры, характерные для многих российских женщин, успешно сокращаются с помощью СО2-лазера или игольчатого RF-лифтинга. Достаточно проводить от одной до трех процедур в год, чтобы рельеф кожи оставался гладким и ровным с минимально заметными порами.
Если возрастные изменения кожи уже достаточно выраженные (сформировались заметные грыжи век, брыли и другие признаки гравитационного птоза), следует проконсультироваться у пластического хирурга, так как в данном случае возможности косметологии могут быть ограниченными.
Чем еще могут помочь косметологи
Нитевой лифтинг
Процедуру относят к малоинвазивным. Суть метода заключается во введении подкожно синтетических или металлических нитей с целью армирования кожного покрова. Эффект от процедуры сохраняется до 4 лет, а непродолжительный срок реабилитации делает ее наиболее оптимальной. Овал лица становится более четким, скулы выраженными, а подбородок острым, все это делает лицо молодым и подтянутым. А улучшить эффект от процедуры могут филлеры, которые заполняют «провалы» лица, создавая красивый контур лица.
Мезоскульпт
Процедура заключается в эффекте липомоделирования, препарат которой является не прямым липолитиком. Он «учит» клетки жира не набирать воду и не увеличиваться в размерах. Таким образом мы предотвращаем появление отечности и увеличение обвислости.
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Ботулинотерапия
Процедура заключается в введении ботокса, диспорта или ксеомина в мышцы, чтобы предотвратить птоз и отечности лица. Препарат также убирает гипертонус мышц, достигая лифтинг-эффект.
Альтера-терапия
Это ультразвуковой SMAS-лифтинг, который стимулирует выработку коллагена и укрепляет связочно-мышечный аппарат, за счет этого и происходит коррекция овала, подтягивается брыли, убираются носогубные складки, а взгляд становится более открытый. Данная терапия считается безоперационной подтяжкой кожи лица.
Профилактика и замедление старения
Старение кожи – естественное физиологическое явление, лишь ускоряемое эндогенными и экзогенными факторами. Большинство исследователей в сфере возрастных изменений кожи выделяют хронологическое (физиологическое) старение, фотостарение и менопаузальное старение. У разных людей (независимо от рас и национальностей) неравномерно сочетаются все эти виды старения.
Для хронологического и менопаузального старения характерно истончение эпидермиса, разрушение волокон дермы, усиление трансэпидермальной потери воды, нарушение соотношения керамидов в роговом слое эпидермиса, изменения со стороны сосудов кожи. При фотостарении (актиническое старение) очевидно неравномерное утолщение рогового слоя и всего эпидермиса, дисплазия клеток эпидермиса, нарушение пигментации, разрушение волокон дермы и хроническое воспаление в дерме.
Первые признаки возрастных изменений кожи – это следствие разрушения эластических волокон, а позднее возникающие – сочетание эластических и коллагеновых нарушений.
Сейчас трендом бьюти-индустрии является генетическое тестирование. И действительно крайне важно внедрить проведение генетических анализов в практику врачей-косметологов. Диагностика также является основой новой 5 P-медицины. Основана она, в первую очередь, на глубоком индивидуализированном подходе к пациенту и стремлении осуществлять профилактику как заболеваний, так и эстетических несовершенств, не доводя до необходимости их лечить. Такой подход способен существенно повысить качество и эффективность любых протоколов.
Предиктивная (предсказательная) медицина. Благодаря масштабным открытиям в области генетики и расшифровке генома человека, сегодня у медицины в целом и у косметологии в частности имеется механизм анализа ДНК человека. В генах содержится информация, которая открывает полную картинку рисков, предрасположенностей и «слабых мест» организма. Таким образом, появляется возможность «предсказывать» изменения и дефекты, которые, с большой вероятностью, возникнут у пациента в будущем. Одному можно и нужно травмирующие процедуры, которые стимулируют регенеративные свойства кожи, а другому категорически это запрещено в связи с риском патологического рубцевания. Одному оптимальная доза УФ-лучей на пользу, а другому даже минимальная биодоза создаст риск меланомы.
Предупредительная (профилактическая) медицина. На базе развития генетики сформировалась новая наука – эпигенетика. Ее суть заключается в возможности корректировать работу генов человека образом жизни, питанием и приёмом витаминно-минеральных комплексов, компенсируя те или иные недостатки, выявленные в результате смарт-диагностики и анализов крови, слюны и т.д.. Косметолог сосредотачивает усилия на профилактике вероятных изменений пациента взамен традиционной коррекции уже существующих проблем. Это позволяет сохранять красоту и здоровье пациента на долгие годы и отодвигать процессы старения клеток.
Партисипативная медицина (пациент – активный участник процесса, его обучают и ему помогают). Очень большое влияние на здоровье человека оказывают режимы питания, отдыха и т.д.. Чтобы запустить механизм 5 P-медицины в действие врач- косметолог должен донести до пациента его собственную важную роль в сохранении его же здоровья. Полноценная и эффективная профилактика – это огромная работа, которую на основе рекомендаций врача должен ежедневно проделывать сам пациент. Поэтому, он должен понимать свои риски и слабые стороны и четко знать механизм действий по минимизации шансов развития патологий.
Персонализированная (прецизионная) медицина. Все люди являются обладателями уникальной ДНК, а значит и личного набора предрасположенностей и рисков. На основе этих данных становится очевидно, что «пользовать» всех по одной схеме – малоэффективно. Таким образом, медицина будущего строится на основе подбора индивидуальных процедур, программ, препаратов и доз, которые будут эффективны для конкретного пациента.
Позитивная медицина. Настрой пациента оказывает очень большое влияние на положительный эффект процедур и манипуляций. Всем знаком эффект плацебо и ноцебо. Негативные мысли (выработка холецистокинина, кортизола, адреналина) сводят порой «на нет» усилия косметолога. А положительный настрой (дофамин, серотонин) колоссально повышают разработанную программу профилактики и коррекции.
Фото: depositphotos
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