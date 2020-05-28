Отказ от пластики, домашний пилинг и еще 9 бьюти-секретов признанной иконы стиля Светланы Светличной
Огромные пронзительно яркие голубые глаза, белокурые волосы и статная фигура – Светличная всегда выделялась среди коллег по цеху своей яркой внешностью, которая более типична для европейского кинематографа. Но после фразы «Не виноватая я, он сам пришел!» ее искренне полюбил зритель советский, а затем и российский. Эта роль стала одновременно ее благословением и проклятьем, сделав заложницей одного яркого образа. В результате актерская судьба Светланы Светличной сложилась не так удачно, как могла бы, да и личная жизнь была не самой легкой, но даже в самые темные времена артистка не забывала о том, что надо выглядеть безупречно, и не переставала ухаживать за собой.
Не забывать, что ты женщина
Пожалуй, это один из главных секретов красоты Светличной. Она неоднократно повторяла, что женщина всегда должна оставаться женщиной и не забывать об этом. По ее мнению, сколько бы ни было вам лет, пренебрегать уходом за кожей лица и телом нельзя. Да и легкая гимнастика еще никогда не была лишней. Сама актриса в последние годы увлеченно занимается йогой, много гуляет и не позволяет себе хандрить.
Фото: eastnews.ru
Носить шляпку
Впервые с этим головным убором Светлану познакомила мама. И это была любовь с первого взгляда. Светличная очень часто носит самые разные шляпы и считает их неотъемлемой частью своего образа. Более того, она даже научилась делать их сама. Во многом благодаря этому аксессуару у актрисы до преклонных лет не было пигментных пятен.
Широкие стрелки
Пожалуй, макияж с акцентом на глаза – неотъемлемая часть фирменного образа Светличной. В «Бриллиантовой руке» она щеголяла с широкими черными стрелками на глазах да еще и в сочетании с темными тенями. Кто-то считает, что подобным макияж сейчас смотрится немного старомодно, однако его можно осовременнить, если делать актуальную сегодня растушевку и сочетать темные матовые оттенки с блестящими текстурами. В частности, для голубых глаз будут хороши аквамариновые, серые, сливовые и сине-фиолетовые тона. Сама же Светлана с возрастом от стрелок не отказалась, но делает их более тонкими, а темные тени заменила более нейтральной цветовой гаммой.
Помады исключительно натуральных оттенков
Светлана всегда была сторонницей ярко накрасить глаза, а не губы, потому среди множества снимков артистки сложно найти вариант с яркой помадой. Все потому, что на протяжении всей жизни она выбирала плотные текстуры, но исключительно теплых персиковых или розовых тонов. Сейчас помимо матовых текстур существуют сатиновые и сияющие нюдовые помады с полупрозрачным финишем, которые будут смотреться красиво, актуально и очень естественно.
Неизменный блонд
Только в ранних картинах Светличная предстает перед зрителем темноволосой, покрасившись однажды в блонд, она осталась верна ему на протяжении всей жизни. Периодически менялся оттенок – от более теплого пергидрольного к холодному платиновому – но актриса неизменно оставалась на «светлой стороне». Причем Светлана, после того как перестала сотрудничать со своим стилистом, теперь красит волосы самостоятельно.
Фото: Globallookpress.com
Контрастный душ
Именно с него начинается утро знаменитой блондинки уже многие годы. По словам Светличной, он дарит взрыв бодрости и энергии на весь день, а также помогает держать мышцы в тонусе. Холодную воду она включает на максимальную мощность и делает ею массаж. Благодаря этой процедуре у звезды никогда в жизни не было целлюлита.
Пилинг
Светличная предпочитает домашние пилинги, считая эту процедуру великолепным способом очистить кожу от омертвевших клеток, подстегнуть ее регенерацию и избавиться от несовершенств на коже.
Не есть после шести вечера
Светличная всегда была изящной и стройной. В какой-то момент она даже была излишне худой. И когда внезапно немного поправилась, будучи студенткой ВГИКа, руководство института поставило ей ультиматум: худей или отчислим. С тех пор лишнего веса у артистки не было. Во многом еще и потому, что она принципиально не ест после 6 вечера. Кроме того, она исключила из своего рациона мучное и позволяет себе лишь кусочек черного хлеба в день. Однако и к вопросам похудения артистка старается подходить без фанатизма. «Калории я не считаю, все определяю по одежде, — говорит Светличная. — Если туго застегивается, значит, надо сбавлять».
Специальная диета
Светлана никогда не позволяла себе распускаться и сильно поправляться. А если вдруг появлялась пара лишних килограммов, она садилась на специальную диету, которая позволяла ей быстро прийти в форму. Согласно ей, в первые 2 дня она пила только кефир с чайной ложкой меда. В следующие 2 дня ее рацион составляли только яблоки в любых количествах. Затем в течение 5 дней актриса ела только вареную куриную грудку с овощами. В последний день диеты, чтобы отпраздновать ее окончание Светличная могла позволить себе 3 бокала красного сухого вина и 50 г любого твердого сыра.
При любых обстоятельствах любить жизнь
Светличная пережила множество потерь: смерть родителей, любимого сына, потерю мужа. Но это ее не сломило, как и безденежье 90-х, отсутствие работы и ролей. Ее жизненное кредо – радоваться при любых обстоятельствах. В одном из интервью она призналась, что это и вера в бессмертие души помогли ей даже в самые сложные времена: «Когда у меня ничего не было, я умудрялась и девичники устраивать. Гречка, подсолнечное масло и жареный лук. Или жареный черный хлеб с солью. Я сумела выжить и даже помолодела».
Никакой пластики
Светличную не раз обвиняли в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов, однако артистка категорически отрицает все обвинения. «Я ничего не сделала, потому что у меня на это нет денег. Если б были, может, что-то бы и сделала, но не сейчас. Сейчас меня устраивает мой вид. Когда я работаю или мне что-то нравится, у меня глаза выражают мое состояние, мой интерес к жизни, радость какую-то. И сейчас, я так думаю, что уже поздно», – однажды заявила звезда в интервью.
Фото: kinopoisk.ru, eastnews, starface, globallook
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