passion.ru

Отказ от пластики, домашний пилинг и еще 9 бьюти-секретов признанной иконы стиля Светланы Светличной

Светлана Светличная – актриса советского кино с внешностью европейской звезды. Она снялась более чем в 40 картинах, но запомнилась как «та самая роковая соблазнительница в халатике с перламутровыми пуговицами» из культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». 15 мая 2020 года звезде исполнилось 80 лет, но она все еще не растеряла своего шарма. Как ей это удается? Редакция Passion.ru решила разобраться, какие секреты красоты есть у Светличной на вооружении.

Огромные пронзительно яркие голубые глаза, белокурые волосы и статная фигура – Светличная всегда выделялась среди коллег по цеху своей яркой внешностью, которая более типична для европейского кинематографа. Но после фразы «Не виноватая я, он сам пришел!» ее искренне полюбил зритель советский, а затем и российский. Эта роль стала одновременно ее благословением и проклятьем, сделав заложницей одного яркого образа. В результате актерская судьба Светланы Светличной сложилась не так удачно, как могла бы, да и личная жизнь была не самой легкой, но даже в самые темные времена артистка не забывала о том, что надо выглядеть безупречно, и не переставала ухаживать за собой.

Не забывать, что ты женщина

Пожалуй, это один из главных секретов красоты Светличной. Она неоднократно повторяла, что женщина всегда должна оставаться женщиной и не забывать об этом. По ее мнению, сколько бы ни было вам лет, пренебрегать уходом за кожей лица и телом нельзя. Да и легкая гимнастика еще никогда не была лишней. Сама актриса в последние годы увлеченно занимается йогой, много гуляет и не позволяет себе хандрить.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Светлана Светличная

Фото: eastnews.ru

Носить шляпку

Впервые с этим головным убором Светлану познакомила мама. И это была любовь с первого взгляда. Светличная очень часто носит самые разные шляпы и считает их неотъемлемой частью своего образа. Более того, она даже научилась делать их сама. Во многом благодаря этому аксессуару у актрисы до преклонных лет не было пигментных пятен.

Широкие стрелки

Пожалуй, макияж с акцентом на глаза – неотъемлемая часть фирменного образа Светличной. В «Бриллиантовой руке» она щеголяла с широкими черными стрелками на глазах да еще и в сочетании с темными тенями. Кто-то считает, что подобным макияж сейчас смотрится немного старомодно, однако его можно осовременнить, если делать актуальную сегодня растушевку и сочетать темные матовые оттенки с блестящими текстурами. В частности, для голубых глаз будут хороши аквамариновые, серые, сливовые и сине-фиолетовые тона. Сама же Светлана с возрастом от стрелок не отказалась, но делает их более тонкими, а темные тени заменила более нейтральной цветовой гаммой.

Помады исключительно натуральных оттенков

Светлана всегда была сторонницей ярко накрасить глаза, а не губы, потому среди множества снимков артистки сложно найти вариант с яркой помадой. Все потому, что на протяжении всей жизни она выбирала плотные текстуры, но исключительно теплых персиковых или розовых тонов. Сейчас помимо матовых текстур существуют сатиновые и сияющие нюдовые помады с полупрозрачным финишем, которые будут смотреться красиво, актуально и очень естественно.

Неизменный блонд

Только в ранних картинах Светличная предстает перед зрителем темноволосой, покрасившись однажды в блонд, она осталась верна ему на протяжении всей жизни. Периодически менялся оттенок – от более теплого пергидрольного к холодному платиновому – но актриса неизменно оставалась на «светлой стороне». Причем Светлана, после того как перестала сотрудничать со своим стилистом, теперь красит волосы самостоятельно.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Светлана Светличная

Фото: Globallookpress.com

Контрастный душ

Именно с него начинается утро знаменитой блондинки уже многие годы. По словам Светличной, он дарит взрыв бодрости и энергии на весь день, а также помогает держать мышцы в тонусе. Холодную воду она включает на максимальную мощность и делает ею массаж. Благодаря этой процедуре у звезды никогда в жизни не было целлюлита.

Пилинг

Светличная предпочитает домашние пилинги, считая эту процедуру великолепным способом очистить кожу от омертвевших клеток, подстегнуть ее регенерацию и избавиться от несовершенств на коже.

Не есть после шести вечера

Светличная всегда была изящной и стройной. В какой-то момент она даже была излишне худой. И когда внезапно немного поправилась, будучи студенткой ВГИКа, руководство института поставило ей ультиматум: худей или отчислим. С тех пор лишнего веса у артистки не было. Во многом еще и потому, что она принципиально не ест после 6 вечера. Кроме того, она исключила из своего рациона мучное и позволяет себе лишь кусочек черного хлеба в день. Однако и к вопросам похудения артистка старается подходить без фанатизма. «Калории я не считаю, все определяю по одежде, — говорит Светличная. — Если туго застегивается, значит, надо сбавлять».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Аромат Santal 33, Le Labo, создан для мужчин и женщин и принадлежит к группе древесных фужерных ароматов. Его парфюмерная композиция передает представления о чувственности и сдержанной сексуальности через искристые ноты кардамона, ириса, фиалки и амброкса, которые дополняют пряными, кожаными и мускусными оттенками дымный древесный аккорд сандала и кедра. Цена: 19 750 рублей за 100 мл.

Специальная диета

Светлана никогда не позволяла себе распускаться и сильно поправляться. А если вдруг появлялась пара лишних килограммов, она садилась на специальную диету, которая позволяла ей быстро прийти в форму. Согласно ей, в первые 2 дня она пила только кефир с чайной ложкой меда. В следующие 2 дня ее рацион составляли только яблоки в любых количествах. Затем в течение 5 дней актриса ела только вареную куриную грудку с овощами. В последний день диеты, чтобы отпраздновать ее окончание Светличная могла позволить себе 3 бокала красного сухого вина и 50 г любого твердого сыра.

При любых обстоятельствах любить жизнь

Светличная пережила множество потерь: смерть родителей, любимого сына, потерю мужа. Но это ее не сломило, как и безденежье 90-х, отсутствие работы и ролей. Ее жизненное кредо – радоваться при любых обстоятельствах. В одном из интервью она призналась, что это и вера в бессмертие души помогли ей даже в самые сложные времена: «Когда у меня ничего не было, я умудрялась и девичники устраивать. Гречка, подсолнечное масло и жареный лук. Или жареный черный хлеб с солью. Я сумела выжить и даже помолодела».

Никакой пластики

Светличную не раз обвиняли в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов, однако артистка категорически отрицает все обвинения. «Я ничего не сделала, потому что у меня на это нет денег. Если б были, может, что-то бы и сделала, но не сейчас. Сейчас меня устраивает мой вид. Когда я работаю или мне что-то нравится, у меня глаза выражают мое состояние, мой интерес к жизни, радость какую-то. И сейчас, я так думаю, что уже поздно», – однажды заявила звезда в интервью.

Фото: kinopoisk.ru, eastnews, starface, globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!