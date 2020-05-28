Отказ от пластики, домашний пилинг и еще 9 бьюти-секретов признанной иконы стиля Светланы Светличной

Носить шляпку

Впервые с этим головным убором Светлану познакомила мама. И это была любовь с первого взгляда. Светличная очень часто носит самые разные шляпы и считает их неотъемлемой частью своего образа. Более того, она даже научилась делать их сама. Во многом благодаря этому аксессуару у актрисы до преклонных лет не было пигментных пятен.

Широкие стрелки

Пожалуй, макияж с акцентом на глаза – неотъемлемая часть фирменного образа Светличной. В «Бриллиантовой руке» она щеголяла с широкими черными стрелками на глазах да еще и в сочетании с темными тенями. Кто-то считает, что подобным макияж сейчас смотрится немного старомодно, однако его можно осовременнить, если делать актуальную сегодня растушевку и сочетать темные матовые оттенки с блестящими текстурами. В частности, для голубых глаз будут хороши аквамариновые, серые, сливовые и сине-фиолетовые тона. Сама же Светлана с возрастом от стрелок не отказалась, но делает их более тонкими, а темные тени заменила более нейтральной цветовой гаммой.

Помады исключительно натуральных оттенков

Светлана всегда была сторонницей ярко накрасить глаза, а не губы, потому среди множества снимков артистки сложно найти вариант с яркой помадой. Все потому, что на протяжении всей жизни она выбирала плотные текстуры, но исключительно теплых персиковых или розовых тонов. Сейчас помимо матовых текстур существуют сатиновые и сияющие нюдовые помады с полупрозрачным финишем, которые будут смотреться красиво, актуально и очень естественно.

Неизменный блонд

Только в ранних картинах Светличная предстает перед зрителем темноволосой, покрасившись однажды в блонд, она осталась верна ему на протяжении всей жизни. Периодически менялся оттенок – от более теплого пергидрольного к холодному платиновому – но актриса неизменно оставалась на «светлой стороне». Причем Светлана, после того как перестала сотрудничать со своим стилистом, теперь красит волосы самостоятельно.