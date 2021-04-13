Преображение «Золушки»: хирурги рассказали, какую пластику сделала Меган Маркл

Если посмотреть на фотографии этой современной «Золушки» на заре ее карьеры или еще раньше, мы увидим довольно типичное лицо для ее генотипа. Ее африканские корни проявились в довольно широком, массивном носу с крупными ноздрями, пухлых губах и типичных жестких и кудрявых волосах. Слегка смуглая кожа с обилием веснушек также добавила лицу изюминку.

Сегодня, если посмотреть на ее фотографии, можно с уверенностью сказать, Меган Маркл хоть и немного, но изменилась. И здесь не обошлось без участия пластических хирургов. Однако работа была проведена очень грамотно и ювелирно тонко, поэтому лицо герцогини выглядит очень естественно. Итак, какие манипуляции со своей внешностью эта в прошлом голливудская дива позволила себе?