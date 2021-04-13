Преображение «Золушки»: хирурги рассказали, какую пластику сделала Меган Маркл
Если посмотреть на фотографии этой современной «Золушки» на заре ее карьеры или еще раньше, мы увидим довольно типичное лицо для ее генотипа. Ее африканские корни проявились в довольно широком, массивном носу с крупными ноздрями, пухлых губах и типичных жестких и кудрявых волосах. Слегка смуглая кожа с обилием веснушек также добавила лицу изюминку.
Сегодня, если посмотреть на ее фотографии, можно с уверенностью сказать, Меган Маркл хоть и немного, но изменилась. И здесь не обошлось без участия пластических хирургов. Однако работа была проведена очень грамотно и ювелирно тонко, поэтому лицо герцогини выглядит очень естественно. Итак, какие манипуляции со своей внешностью эта в прошлом голливудская дива позволила себе?
Ринопластика
При сравнении фотографий актрисы разных лет бросается в глаза изменение формы ее носа. С помощью ринопластики, которую она делала, скорее всего, неоднократно, Меган получила довольно аккуратный, с более тонкой спинкой и узкими ноздрями нос. Он заметно облагородил лицо бывшей актрисы, сделав его более аристократичным. Кто знает, может, девушка давно готовилась стать женой принца?
Фото: gettyimages
Увеличение губ
Губы герцогини Сассексой тоже со временем стали более чувственными. Обычно с возрастом все происходит с точностью до наоборот и губы теряют объем. Но не в случае с Меган — и тут некоторые эксперты считают, что экс-звезда сериалов сделала процедуру булхорн, с помощью которой можно сократить расстояние между носом и верхней губой и придать ей особый выворот благодаря иссечению и удалению кожного лоскута. Однако, скорее всего, здесь речь идет только об инъекциях филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Удаление пигментации на коже
Бросается в глаза значительное сокращение веснушек, которые ранее покрывали большую часть лица актрисы. Сейчас их практически нет, тон кожи стал более ровным. Скорее всего, этого результата специалисты добились с помощью лазерных процедур, а также пилингов. В итоге кожа Меган сияет, а ее золотистый от природы тон кожи стал еще более подчеркнутым.
Фото: globallook
Липосакция
Здесь мнения экспертов также расходятся. Кто-то считает, что герцогиня добилась красивого силуэта тела с помощью современной процедуры пластической хирургии, ведь изначально ее вес был ощутимо больше. Однако, скорее всего, все дело в пересмотре рациона и образа жизни. Сама Меган рассказывала о том, как она любит занятия йогой, бегом и пилатесом. Хотя не стоит исключать, что с помощью липосакции она довела тело до совершенства, проработав такие «капризные» зоны, как живот и спина.
«Меган Маркл часто говорит о том, что она не делала никаких манипуляций со своей внешностью. Но тем не менее, если сравнивать ее современные и юношеские фотографии, сразу видно, что как минимум она поставила виниры и сделала ринопластику. У нее явно изменялась форма носа, она стала чуть аккуратнее. Можно точно сказать, что работа пластического хирурга была очень деликатная и ювелирная, практически незаметная. Кроме этого, бывшая актриса поработала с бровями, вывела форму наверх, что тоже заметно. Область подбородка тоже немного изменилась, вероятно, туда добавили объем на основе гиалуроновой кислоты, но очень аккуратно».
Кроме того, не стоит забывать, что Маркл явно постоянно выпрямляет волосы. От природы у нее жесткие афрокудри, что можно увидеть на редких детских снимках актрисы, но во взрослом возрасте ее с подобной прической никто и никогда не видел. Улыбка актрисы тоже претерпела значительные изменения: для начала Меган исправила прикус, избавившись от щели между передними зубами, а за тем и вовсе поставила себе белоснежные виниры, чтобы соответствовать всем голливудским стандартам красоты. Все эти процедуры, а также любовь к фейсфитнесу, регулярные походы к косметологу за инъекциями ботокса и филлеров и на спа-уходы, а также самое главное — любовь и поддержка супруга, принца Гарри, помогают герцогине Меган выглядеть явно моложе своих лет.
Фото: globallook, gettyimages, eastnews
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