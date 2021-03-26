Мэри-Кейт Олсен и ее тень: что случилось с внешностью актрисы – отвечает эксперт

Что касается щек и средней зоны лица – вполне могло быть два варианта событий. Во-первых, есть вероятность, что это произошло в результате анорексичного сбрасывания веса – массивного похудения, когда полностью истощилась подкожно-жировая клетчатка на лице. Если погрузиться в биографию Мэри-Кейт, можно увидеть, что около 15 лет назад у нее действительно были серьезные проблемы со здоровьем, и она проходила курс лечения именно от нервной анорексии. Так что вполне возможно, что щеки «впали» именно после этого. Но также не исключено, что она прибегла к такой операции, как удаление комков Биша, которая приводит к таким же результатам.

Что касается других зон лица, то, в принципе, никаких изменений нет. Можно сказать, что она сделала эндоскопическую подтяжку бровей, потому что их форма тоже немного поменялась. Но в остальном больше ничего такого не заметно. Если взглянуть на внешность актрисы глобально, она, конечно, изменилась очень сильно и не в самую лучшую сторону, однако, скорее всего, это произошло в первую очередь это, из-за мощного колебания веса, которое произошло вследствие анорексии».