Мэри-Кейт Олсен и ее тень: что случилось с внешностью актрисы – отвечает эксперт
В нулевых действительно не было более популярных подростков, чем сестры Олсен, но вместе со славой и деньгами на них свалилась масса проблем, выдержать которые не всегда под силу и взрослому человеку. Сегодня Мэри-Кейт, как и ее близняшке Эшли, 34 года, но выглядят они гораздо старше своего биологического возраста. Мэри-Кейт из блестящей красавицы превратилась в изможденную женщину.
Фото: globallook
В СМИ одно время курсировала информация, что девушка просто устала от собственной известности и образа милого подростка, потому стала отчаянно взрослить себя, чтобы казаться более взрослой женщиной. Именно тогда Мэри-Кейт начала худеть, много курить, пить литрами кофе и крепкие напитки. Видимо, тогда же она начала модернизировать собственную внешность. В результате подобных стараний к 2017 году, когда сестры появились на красной дорожке очередного MET Gala, мало кто уже мог их перепутать. И дело было отнюдь не в разной одежде, макияже и цвете волос. Стали различаться их лица. И к сожалению, перемены пошли не на пользу ни Мэри-Кейт, ни Эшли Олсен. Особенно драматичными были перемены в облике Мэри-Кейт. Редакция Passion.ru решила узнать у эксперта, какие манипуляции, кроме контурной пластики и филлеров, делала с собой актриса.
«Мэри-Кейт Олсен – довольно известная актриса, успех которой пришелся на детство и юность. Многие, наверное, и не поверят, что сейчас ей уже 34 года, а ее внешний вид очень сильно изменился, и дело тут не только в возрасте.
Для того чтобы понять, какие именно вмешательства имели место быть, можно посмотреть детские, юношеские и последние фотографии Мэри-Кейт. Конечно, изменения во внешности произошли радикальные, но первое, что обращает на себя внимание – запавшие щеки, высокие скулы и изменения в проекции носа. С высокой степенью уверенности можно сказать, что актрисе была выполнена эстетическая ринопластика, так как изменилась высота и толщина спинки носа, а это свидетельствует именно о такой операции.
Фото: globallook
Что касается щек и средней зоны лица – вполне могло быть два варианта событий. Во-первых, есть вероятность, что это произошло в результате анорексичного сбрасывания веса – массивного похудения, когда полностью истощилась подкожно-жировая клетчатка на лице. Если погрузиться в биографию Мэри-Кейт, можно увидеть, что около 15 лет назад у нее действительно были серьезные проблемы со здоровьем, и она проходила курс лечения именно от нервной анорексии. Так что вполне возможно, что щеки «впали» именно после этого. Но также не исключено, что она прибегла к такой операции, как удаление комков Биша, которая приводит к таким же результатам.
Что касается других зон лица, то, в принципе, никаких изменений нет. Можно сказать, что она сделала эндоскопическую подтяжку бровей, потому что их форма тоже немного поменялась. Но в остальном больше ничего такого не заметно. Если взглянуть на внешность актрисы глобально, она, конечно, изменилась очень сильно и не в самую лучшую сторону, однако, скорее всего, это произошло в первую очередь это, из-за мощного колебания веса, которое произошло вследствие анорексии».
Фото: globallook, Gettyimages
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