Как неправильный прикус влияет на осанку и головные боли и чем помогут брекеты

Альтернатива брекетам

Брекеты нужны для того, чтобы исправить прикус пациента и улучшить качество его жизни. Неправильный прикус — это не всегда кривые зубы. Зубы как раз могут стоять визуально ровно, но если сопоставление челюсти во время жевания и в разговоре неправильное, пациент испытывает дискомфорт, нервозность, бессонницу и часто не подозревает, что проблема скрыта именно в неправильном прикусе. Более того, 60% головных болей возникают от неправильного прикуса. Помимо этого, прикус оказывает большое влияние на осанку.

Часто по каким-то причинам пациент не хочет носить брекеты, хотя сегодня они настолько эстетичны, что мало видны в полости рта и даже придают носителю изюминку. Тогда предлагается альтернатива в виде лайнеров. Это прозрачные капы, которые практически не видны на зубах и которые пациент может снимать во время приема пищи. И если раньше капы лечили лишь малую часть патологий прикуса, то сейчас, с развитием стоматологии, капы усовершенствовали и они справляются практически со всеми видами аномалий смыкания.

Правда, капы это вариант для очень ответственных пациентов, так как это съемная конструкция, то многие теряют их и забывают надевать обратно, порой не замечая, что уже несколько дней их не носят, — это значительно снижает эффективность лечения.

Удаление зубов-«восьмерок» — стопроцентное показание перед началом ортодонтического лечения. В процессе эволюции наша челюсть уменьшилась и зубы мудрости доставляют много проблем. Как правило, они растут вкривь и вкось, помимо этого, обладают силой смещать все остальные зубы, в каком бы возрасте они не прорезались. И причиной повторного ортодонтического лечения, как правило, становятся не удаленные своевременно «восьмерки».