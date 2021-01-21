Как неправильный прикус влияет на осанку и головные боли и чем помогут брекеты
Альтернатива брекетам
Брекеты нужны для того, чтобы исправить прикус пациента и улучшить качество его жизни. Неправильный прикус — это не всегда кривые зубы. Зубы как раз могут стоять визуально ровно, но если сопоставление челюсти во время жевания и в разговоре неправильное, пациент испытывает дискомфорт, нервозность, бессонницу и часто не подозревает, что проблема скрыта именно в неправильном прикусе. Более того, 60% головных болей возникают от неправильного прикуса. Помимо этого, прикус оказывает большое влияние на осанку.
Часто по каким-то причинам пациент не хочет носить брекеты, хотя сегодня они настолько эстетичны, что мало видны в полости рта и даже придают носителю изюминку. Тогда предлагается альтернатива в виде лайнеров. Это прозрачные капы, которые практически не видны на зубах и которые пациент может снимать во время приема пищи. И если раньше капы лечили лишь малую часть патологий прикуса, то сейчас, с развитием стоматологии, капы усовершенствовали и они справляются практически со всеми видами аномалий смыкания.
Правда, капы это вариант для очень ответственных пациентов, так как это съемная конструкция, то многие теряют их и забывают надевать обратно, порой не замечая, что уже несколько дней их не носят, — это значительно снижает эффективность лечения.
Удаление зубов-«восьмерок» — стопроцентное показание перед началом ортодонтического лечения. В процессе эволюции наша челюсть уменьшилась и зубы мудрости доставляют много проблем. Как правило, они растут вкривь и вкось, помимо этого, обладают силой смещать все остальные зубы, в каком бы возрасте они не прорезались. И причиной повторного ортодонтического лечения, как правило, становятся не удаленные своевременно «восьмерки».
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Как формируется неправильный прикус
Причиной формирования скелетных аномалий, как правило, является генетика. Скорее всего ребенку передастся профиль родителей. Но зачастую на формирование неправильного прикуса влияют вредные привычки. Например, ребенок долго сосет пустышку, пьет из соски, сосет палец и так далее. Также я всегда рекомендую родителям обратить внимание на питание ребенка. Многие стараются кормить детей преимущественно мягкой пищей. Нет нормального жевания, нет адекватной жевательной нагрузки — челюсть не растет, зубы не прорезываются в срок. Вот вам еще одна причина развития аномалий прикуса.
Срок лечения на брекетах зависит от исходной клинической картины, от особенностей организма и, как это ни странно, от самого пациента. В среднем, брекеты носят в районе года. Но если не проводить своевременно и регулярно профгигиену и плохо ухаживать за зубами, лечение может затянуться.
Сколько стоит лечение
В среднем, качественное лечение на брекетах варьируется в районе 250 000 рублей (речь о московских расценках, — прим. ред.). Как правило, брекеты доставляют неудобство только поначалу, пока пациент не привыкнет. Первое время брекеты могут травмировать слизистую полости рта, это легко решается с помощью наклеивания воска на травмирующий элемент брекет-системы.
Часто пациенты хотят быстро решить проблему неправильного прикуса за счет виниров. И здесь все зависит от клинической картины. Если есть показания и качество жизни пациента не ухудшится, то мы можем пойти на это. Но если показаний нет, мы не рискуем, потому что сустав будет разрушаться.
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Рацион питания придется скорректировать
Правильное смыкание зубов (соотношение верхних и нижних зубных рядов) определяет здоровье зубочелюстной системы, а именно пародонта (тканей, окружающих зуб, целостность твердых тканей зубов, здоровье парного височно-челюстного сустава). Ведь неправильное смыкание зубов и некорректная окклюзионная плоскость ведет к функциональным проблемам, признакам функциональной перегрузки.
Помимо этого, безусловно, важна и эстетика зубов, ведь красивая широкая улыбка значительно улучшает внешний вид.
Часто ортодонтическое лечение необходимо людям с дефицитом места для «зубов мудрости». При прорезывании они смещают весь зубной ряд, и в результате образуется скученность в переднем участке.
При формировании неправильного прикуса основным фактором является генетика и предрасположенность к той или иной проблеме. Очень часто у родственников похожие ситуации, и мы на приеме, работая с ребенком, ту же проблему видим у мамы. Также большую роль играют вредные привычки и преждевременная потеря молочных зубов из-за осложнений кариеса.
Длительность лечения
Ортодонтическое лечение, как правило, занимает 1,5-2 года. Цель не только выровнять зубы, но и создать правильное смыкание между верхними и нижними зубами.
На этапах ортодонтического лечения есть легкий дискомфорт в начале, но затем привыкаешь. Также потребуется корректировка питания. Необходимо отменить очень жесткие продукты, но в целом рацион остается прежним. Например, нельзя ничего откусывать зубами, можно только пережевывать пищу. Все корректировки абсолютно некритичны и пациенты очень быстро привыкают к брекет-системе.
Фото: Pexels.com
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