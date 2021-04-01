Почему Меган Маркл не удалось стать своей в семье мужа и как страдает принц Гарри
Как королева благоволила Меган
По мнению негодующих, Меган Маркл не могла не знать, в какую семью она входит. Королева Елизавета приняла безвестную девушку во дворец — без ее одобрения вряд ли этот брак был бы возможным. Меган Маркл стала невесткой королевы наперекор многим негласным правилам: ей было 36 лет, она находилась в разводе, явно не являлась звездой первого эшелона. Спустя месяц после свадьбы она удостоилась трех сольных мероприятий вместе с королевой Елизаветой. Кейт Миддлтон такие почести и не снились — она почти десять лет безропотно ждала возможности быть представленной как невеста принца Уильяма.
Меган и Гарри неплохо справились со своим первым официальным туром в Австралию и Новую Зеландию, правда, уже там новоиспеченная герцогиня обмолвилась, что она и не думала, как тяжело ей придется. Это был первый раз, когда герцогиня вынесла сор из избы, на что справедливо указал недавно принц Монако. Обиды и недопонимание имеют место быть, но разумней обсуждать их в кругу семьи, тем более если она королевская.
Вскоре после этого последовали иски против бульварной прессы, судиться с которой считается бесполезным — проще и выгодней дружить (или не читать заголовки).
Возможно, эта история о том, что от себя не убежишь и спорить с собственной природой бесполезно. Меган Маркл является ярким представителем знака зодиака Лев: это люди, которые жаждут внимания и не привыкли жить в плену запретов. Львы поначалу даже могут казаться скромными, но в глубине души они всегда хотят быть на виду и жить по своим правилам.
Фото: GlobalLookPress
Поначалу Меган играла послушную избранницу принца
Меган стоило с пониманием отнестись к протоколу, царящему во дворце. Если вы входите в чей-то дом, то следует уважать принятые в нем нормы и традиции. Хотя поначалу Меган послушно играла в избранницу принца. Девушка удалила свой профиль в соцсетях, закрыла блог, в котором делилась заметкам из путешествий и модными луками, и перестала сниматься. С другой стороны, такой ли востребованной актрисой она была? Сериал «Форс-мажоры» стал ее звездной работой, но этот проект никогда не мог сравниться по популярности с «Карточным домиком», к примеру.
Еще во время конфетно-букетного периода будущая герцогиня допустила ошибку: снялась для обложки Vanity Fair — журнала, который размещает на обложке только знаменитостей первой величины. В интервью актриса рассказала, что они с принцем Гарри пара, они влюблены и счастливы. Собственно, обычно такие заявления делает либо мужчина, либо пара в совместном интервью. Вскоре после выхода журнала главный редактор по неизвестным причинам уволился. Эксперты сделали пометку: Меган Маркл не смогла удержаться от возможности появиться на обложке такого издания. Хотя наверняка ей рекомендовали не делать этого.
Фото: GlobalLookPress
Тяга к роскоши
А расходы на гардероб? Пресса не раз считала стоимость дорогих нарядов супруги принца Гарри — суммы зашкаливали. Безусловно, Кейт Миддлтон тоже не одевается на распродажах (хотя периодически она выгуливает вещи из масс-маркета), но расходы на ее гардероб традиционно меньше, плюс супруга принца Уильяма давно завоевала свое место в королевской семье. Кейт демонстрирует все, что от нее ждут в статусе супруги будущего короля: выдержку, спокойствие, доброжелательность, безукоризненное следование протоколу. Многие уверены, что Меган Маркл могла бы найти свое место в королевской семье, стать примером человека, который всего добился сам (в отличие от Гарри она родилась далеко не во дворце и ее путь к успеху был долгим).
Вместе с супругом она могла бы заниматься благотворительными проектами, продвигать идеалы женской независимости. Но то ли герцогине стало скучно, то ли она поняла, что не готова следовать королевскому протоколу. Слишком высока для нее цена. Тут можно вспомнить красавицу и голливудскую актрису Грейс Келли, которая, выйдя замуж за князя Монако, долгие годы томилась во дворце без любимой работы. Но как мы уже говорили, актерская карьера не то место, где Меган потеряла завоеванные позиции...
Фото: GlobalLookPress
Кому в паре тяжелее?
Эксперты также обращают внимание на тот факт, что тяжелей всего в этой ситуации приходится принцу Гарри, ведь он вынужден был покинуть свою семью. Его отношения с отцом и братом на данный момент испорчены, он живет в другой стране и впервые в жизни устроился на работу. В каком-то роде он стал заложником своей любви к Меган. Принцу еще придется налаживать отношения с членами семьи.
Вопрос, который продолжает оставаться на повестке: готовы ли герцоги Сассекские жить вдали от шумихи, приватно, без публикаций в прессе? Вероятно, нет, иначе не стали бы давать громогласное интервью Опре Уинфри. И чтобы зарабатывать и оплачивать свои расходы (немаленькие) самостоятельно, им еще не раз придется заявлять о себе самыми разными способами. Пока же рейтинг этой пары, согласно опросам британцев, неуклонно падает.
Фото: globallook
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