Почему Меган Маркл не удалось стать своей в семье мужа и как страдает принц Гарри

Как королева благоволила Меган

По мнению негодующих, Меган Маркл не могла не знать, в какую семью она входит. Королева Елизавета приняла безвестную девушку во дворец — без ее одобрения вряд ли этот брак был бы возможным. Меган Маркл стала невесткой королевы наперекор многим негласным правилам: ей было 36 лет, она находилась в разводе, явно не являлась звездой первого эшелона. Спустя месяц после свадьбы она удостоилась трех сольных мероприятий вместе с королевой Елизаветой. Кейт Миддлтон такие почести и не снились — она почти десять лет безропотно ждала возможности быть представленной как невеста принца Уильяма.

Меган и Гарри неплохо справились со своим первым официальным туром в Австралию и Новую Зеландию, правда, уже там новоиспеченная герцогиня обмолвилась, что она и не думала, как тяжело ей придется. Это был первый раз, когда герцогиня вынесла сор из избы, на что справедливо указал недавно принц Монако. Обиды и недопонимание имеют место быть, но разумней обсуждать их в кругу семьи, тем более если она королевская.

Вскоре после этого последовали иски против бульварной прессы, судиться с которой считается бесполезным — проще и выгодней дружить (или не читать заголовки).