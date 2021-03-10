Где купить идеальные черные лодочки, как у Меган Маркл, но в разы дешевле

До «мегзита» Меган Маркл часто критиковали за чрезмерную расточительность: герцогиня то и дело щеголяла в дизайнерских туфлях и платьях за тысячи долларов. И тогда в ее арсенале появилось много бюджетной одежды, которую она надевала по несколько раз. Уставшая от порицания герцогиня теперь вольна носить все, что угодно.