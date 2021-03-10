Где купить идеальные черные лодочки, как у Меган Маркл, но в разы дешевле
Фото: Globallook
Для скандального интервью с Опрой Уинфри Маркл выбрала шелковое платье Giorgio Armani за 4700 долларов (около 346 000 рублей — прим. ред.), а к нему — пару любимых замшевых лодочек от Aquazzura. На последние из семейного бюджета некогда было выделено 695 долларов (около 52 000 рублей), и мы знаем, где найти такие же, но в разы дешевле.
Фото: Globallook
На выбор — несколько брендов, в которых можно присмотреть достойные альтернативы из натуральной кожи и с удобной колодкой. А обойдутся они не более 11 000 рублей.
Фото: Архивы пресс-служб
А пока Меган хвасталась дизайнерским нарядом, бедного принца Гарри буквально сожгли на костре модной инквизиции. СМИ подсчитали, сколько раз за последние несколько лет представитель королевской семьи появлялся в одном и том же сером костюме, а коварные пользователи Сети увидели потертости на его обуви.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!