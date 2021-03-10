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Где купить идеальные черные лодочки, как у Меган Маркл, но в разы дешевле

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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook

До «мегзита» Меган Маркл часто критиковали за чрезмерную расточительность: герцогиня то и дело щеголяла в дизайнерских туфлях и платьях за тысячи долларов. И тогда в ее арсенале появилось много бюджетной одежды, которую она надевала по несколько раз. Уставшая от порицания герцогиня теперь вольна носить все, что угодно.

Для скандального интервью с Опрой Уинфри Маркл выбрала шелковое платье Giorgio Armani за 4700 долларов (около 346 000 рублей — прим. ред.), а к нему — пару любимых замшевых лодочек от Aquazzura. На последние из семейного бюджета некогда было выделено 695 долларов (около 52 000 рублей), и мы знаем, где найти такие же, но в разы дешевле.

Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри

Фото: Globallook

На выбор — несколько брендов, в которых можно присмотреть достойные альтернативы из натуральной кожи и с удобной колодкой. А обойдутся они не более 11 000 рублей.

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Mango, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

А пока Меган хвасталась дизайнерским нарядом, бедного принца Гарри буквально сожгли на костре модной инквизиции. СМИ подсчитали, сколько раз за последние несколько лет представитель королевской семьи появлялся в одном и том же сером костюме, а коварные пользователи Сети увидели потертости на его обуви.

Фото: Globallook

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