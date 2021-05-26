Эксклюзив Passion.ru: как Ким Кардашьян «перекроила» себя, чтобы стать бьюти-иконой

Однозначно можно сказать: Ким делала ринопластику. Хирург устраненил ей небольшую горбинку, сузил и изменил форму кончика носа, что придало ее облику аристократичности.

Также был выполнен эндоскопический лифтинг височной зоны – это позволило сделать взгляд звезды более открытым и приподнять уголки бровей. Сейчас это весьма популярная методика, которая делает «лицо, как у супермодели». Отличительная особенность этой эндоскопической операции в том, что она проводится без разрезов и не оставляет рубцов. Возможно, Ким были удалены комки Биша, чтобы смоделировать выразительные высокие скулы.