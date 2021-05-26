Эксклюзив Passion.ru: как Ким Кардашьян «перекроила» себя, чтобы стать бьюти-иконой
Ким Кардашьян к своим 40 годам из миловидной девушки с хвостиками, носом с пикантной горбинкой и ярким макияжем превратилась в настоящего бьюти-трендсеттера. Она уже давно выросла из формата реалити-шоу и стала весьма успешной бизнес-леди и звездой социальных сетей. Сегодня Ким задает тренды в моде и мейкапе и с легкостью делится своими бьютихаками, благодаря чему уже завоевала целую армию преданных поклонников. Ким никогда не пропагандировала естественность, но в том, что делала пластику, никогда не признавалась. Однако фотографии говорят громче всяких слов. Присмотримся повнимательнее.
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Фото: globallook
Однозначно можно сказать: Ким делала ринопластику. Хирург устраненил ей небольшую горбинку, сузил и изменил форму кончика носа, что придало ее облику аристократичности.
Также был выполнен эндоскопический лифтинг височной зоны – это позволило сделать взгляд звезды более открытым и приподнять уголки бровей. Сейчас это весьма популярная методика, которая делает «лицо, как у супермодели». Отличительная особенность этой эндоскопической операции в том, что она проводится без разрезов и не оставляет рубцов. Возможно, Ким были удалены комки Биша, чтобы смоделировать выразительные высокие скулы.
Фото: gettyimages
С течением времени изменилась и форма груди Кардашьян: скорее всего, она сделала увеличение круглыми имплантами. Кроме того, с помощью хирургии или косметологии инстадива «подняла» линию роста волос, в результате чего лоб стал выше.
Несмотря на то, что и от природы у Ким была фигура по типу «песочные часы», она решила еще больше сделать акцент на этой особенности ее фигуры. Со 100% уверенностью можно заявить, что она делала липомоделирование тела: липосакцию в области талии, которая позволила «выточить» гипертрофированно тонкую талию и дополнительно подчеркнуть крутизну изгибов; увеличение ягодиц с помощью собственного жира. Причем, чтобы добиться такого внушительного объема пятой точки, ставшей ее визитной карточкой, она явно делала эту операцию не один раз, иначе добиться такого результата практически невозможно.
Фото: gettyimages
Скорее всего, она также сделала абдоминопластику живота, что неудивительно после двух родов. Стоит отметить, что все операции, которые делала Ким, сделали ее только лучше и при этом сохранили ее индивидуальность.
Судя по фотографиям, Ким очень аккуратно, деликатно делает инъекции ботулотоксина, потому что лоб у нее гладкий, а уголки бровей красиво приподняты. Скорее всего, это протокол Full-Face (на все лицо) и шею.
Безусловно, ей выполнена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты: коррекция губ, области скул, подбородка, угол нижней челюсти. Такое комплексное моделирование придает лицу более свежий вид и четкие контуры.
Фото: gettyimages
Скорее всего, звезда также регулярно проходит аппаратные и инъекционные процедуры для улучшения качества кожи. У нее нет пигментации или мелких сосудиков, покраснений даже на фотографиях без макияжа, можно предположить, что это заслуга фототерапии BBL в сочетании с инъекциями биоревитализанта.
Однозначно, Ким делает курсовые процедуры по телу. После липомоделирования для поддержания хорошей формы многие ходят на аппаратный массаж – например, Icoone Laser. Поскольку жир имеет свойство задерживать жидкость, она может накапливаться в зонах увеличения (в частности, у Ким – в области ягодиц и бедер), поэтому хорошей идеей будет регулярно обеспечивать лимфодренаж, стимулировать микроциркуляцию и не допускать отечности, формирования «апельсиновой корки».
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Резюмируя, хочется отметить, что дело не только в интенсивном макияже, которому Кардашьян верна на протяжении многих лет, Instagram-«масках» или фотошопе – над лицом и телом знаменитости регулярно работает целая бригада специалистов.
Фото: GettyImages, globallook
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