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Эксклюзив Passion.ru: как Ким Кардашьян «перекроила» себя, чтобы стать бьюти-иконой

Ким Кардашьян с юных лет была крайне привлекательной девушкой, но, как и многих голливудских див, ее не обошла стороной пластическая хирургия, а также косметологические манипуляции. До эталона красоты тех лет звезда реалити недотягивала, потому активно занималась «улучшайзингом» собственной внешности. К каким же манипуляциям она прибегала? Редакция Passion.ru решила разобрать этот вопрос с профессионалами.

Ким Кардашьян к своим 40 годам из миловидной девушки с хвостиками, носом с пикантной горбинкой и ярким макияжем превратилась в настоящего бьюти-трендсеттера. Она уже давно выросла из формата реалити-шоу и стала весьма успешной бизнес-леди и звездой социальных сетей. Сегодня Ким задает тренды в моде и мейкапе и с легкостью делится своими бьютихаками, благодаря чему уже завоевала целую армию преданных поклонников. Ким никогда не пропагандировала естественность, но в том, что делала пластику, никогда не признавалась. Однако фотографии говорят громче всяких слов. Присмотримся повнимательнее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: globallook

Рашид Велиханов

Пластический хирург клиники «Время Красоты», @dr.velikhanov

Однозначно можно сказать: Ким делала ринопластику. Хирург устраненил ей небольшую горбинку, сузил и изменил форму кончика носа, что придало ее облику аристократичности.

Также был выполнен эндоскопический лифтинг височной зоны – это позволило сделать взгляд звезды более открытым и приподнять уголки бровей. Сейчас это весьма популярная методика, которая делает «лицо, как у супермодели». Отличительная особенность этой эндоскопической операции в том, что она проводится без разрезов и не оставляет рубцов. Возможно, Ким были удалены комки Биша, чтобы смоделировать выразительные высокие скулы.

Ким Кардашьян

Фото: gettyimages

С течением времени изменилась и форма груди Кардашьян: скорее всего, она сделала увеличение круглыми имплантами. Кроме того, с помощью хирургии или косметологии инстадива «подняла» линию роста волос, в результате чего лоб стал выше.

Вячеслав Васильев

Ведущий российский специалист в области пластической, реконструктивной и регенеративной хирургии, пластический хирург клиники DoctorPlastic

Несмотря на то, что и от природы у Ким была фигура по типу «песочные часы», она решила еще больше сделать акцент на этой особенности ее фигуры. Со 100% уверенностью можно заявить, что она делала липомоделирование тела: липосакцию в области талии, которая позволила «выточить» гипертрофированно тонкую талию и дополнительно подчеркнуть крутизну изгибов; увеличение ягодиц с помощью собственного жира. Причем, чтобы добиться такого внушительного объема пятой точки, ставшей ее визитной карточкой, она явно делала эту операцию не один раз, иначе добиться такого результата практически невозможно.

Ким Кардашьян

Фото: gettyimages

Скорее всего, она также сделала абдоминопластику живота, что неудивительно после двух родов. Стоит отметить, что все операции, которые делала Ким, сделали ее только лучше и при этом сохранили ее индивидуальность.

Екатерина Кушнир

Врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты», @dr.kushnir_

Судя по фотографиям, Ким очень аккуратно, деликатно делает инъекции ботулотоксина, потому что лоб у нее гладкий, а уголки бровей красиво приподняты. Скорее всего, это протокол Full-Face (на все лицо) и шею.

Безусловно, ей выполнена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты: коррекция губ, области скул, подбородка, угол нижней челюсти. Такое комплексное моделирование придает лицу более свежий вид и четкие контуры.

Ким Кардашьян

Фото: gettyimages

Скорее всего, звезда также регулярно проходит аппаратные и инъекционные процедуры для улучшения качества кожи. У нее нет пигментации или мелких сосудиков, покраснений даже на фотографиях без макияжа, можно предположить, что это заслуга фототерапии BBL в сочетании с инъекциями биоревитализанта.

Однозначно, Ким делает курсовые процедуры по телу. После липомоделирования для поддержания хорошей формы многие ходят на аппаратный массаж – например, Icoone Laser. Поскольку жир имеет свойство задерживать жидкость, она может накапливаться в зонах увеличения (в частности, у Ким – в области ягодиц и бедер), поэтому хорошей идеей будет регулярно обеспечивать лимфодренаж, стимулировать микроциркуляцию и не допускать отечности, формирования «апельсиновой корки».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резюмируя, хочется отметить, что дело не только в интенсивном макияже, которому Кардашьян верна на протяжении многих лет, Instagram-«масках» или фотошопе – над лицом и телом знаменитости регулярно работает целая бригада специалистов.

Фото: GettyImages, globallook

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