Как соблазнительно носить вязаные вещи — учимся у Рианны и Ким Кардашьян

Апсайклинг, hand-made и все вариации на эту тему заняли свое место на гребне модной волны. Недавно в полупрозрачном вязаном мини-платье и узнаваемых босоножках Stretch от Bottega Veneta появилась Рианна, а немного ранее — Ким Кардашьян похвасталась формами в наряде от Namita Khade. Развод с Канье Уэстом определенно отразился на стиле бизнесвумен: декольте достигает самых экстремальных глубин, а от макияжа и контуринга на лице не осталось и следа.

Не прошла мимо тренда и Елена Перминова, которая частенько появляется в знаменитом Serita Dress от Cult Gaia. Кстати, любовь к нему разделяют Рози Хантингтон-Уайтли и Хейли Болдуин. Не так давно мы поймали Рози сразу с двумя остромодными сумками и тут же нашли их бюджетные аналоги. Подробности с фото — на Passion.ru.