10 звезд с идеальными ягодицами (и упражнения для того, чтобы и у вас были такие)
Тина Канделаки
Фото: globallook
В свои годы прекрасная и холеная Тина приседает с немалым весом и считает кубики на своем стальном прессе. Но и пятая точка у нее весьма выдающаяся! Есть повод гордиться!
Рита Дакота
Фото: starface
Рита Дакота — девушка миниатюрная, но при этом обладающая аппетитными округлостями в стратегически важных местах, что регулярно демонстрирует в своем микроблоге.
Ани Лорак
Фото: starface
У Каролины (именно так по-настоящему зовут певицу) потрясающий голос. Но не только! С такой невероятной фигурой и сочными ягодицами она может позволить себе вообще ничего не надевать, когда выходит на сцену.
Настя Каменских
Фото: Instagram kamenskux
Ох, Насте ли не знать, о чем она поет? Стоит только одним глазком посмотреть ее клип на песню «Попа, как у Ким», и все станет ясно.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram nastyaivleeva
Святые ягодицы! Красотка Анастасия Ивлеева заслуженно оказалась в этом топе, ведь вряд ли кто-то из российского шоу-бизнеса может составить ей конкуренцию не только в том, как нужно отмечать свое 30-летие, но и в демонстрации восхитительных форм. Достаточно вспомнить ее съемку в журнале Playboy, которую она себе сама и подарила! Элджей, ты там как?
Кайли Дженнер
Фото: globallook
Сестра Ким Кардашьян может составить ей достойную конкуренцию в плане аппетитности форм. По количеству фото с интересного ракурса, когда на первый план выходит именно пятая точка, Кайли давно обогнала свою старшую сестру с ее более выдающимися формами. Полистайте Instagram девушки — на каждой третьей фотографии она стоит к нам спиной, игриво оглядываясь и демонстрируя ну просто идеальную попу.
Бейонсе
Фото: globallook
Королева Би прекрасна со всех ракурсов. И потом, именно она когда-то ввела в оборот слово bootylicious, которое можно примерно перевести как «аппетитная попа», потому без нее этому топу никак не обойтись!
Дженнифер Лопес
Фото: gettyimages
Когда-то именно Джей Ло начала это всемирное помешательство на звездных ягодицах, застраховав свою собственную филейную часть на миллион долларов. Ну а почему нет, если ее попа настолько прекрасна даже сегодня, когда звезде уже за пятьдесят?
Ники Минаж
Фото: globallook
Кажется, по объемам ягодицы Ники могут соперничать только с пятой точкой Ким. И рэперша совершенно не стесняется выставлять эту часть своего тела напоказ. Она утверждает, что все свое, натуральное, но верится, если честно, с трудом — природа не способна на подобную идеальность, да и накачать такое в спортзале вряд ли получится.
София Вергара
Фото: globallook
Эти упражнения дают хорошую базу, а еще для их выполнения не нужен дополнительный инвентарь или тяжелые веса. Гантели, утяжелители или резинки можно подключить позднее, а на первых порах будет достаточно регулярных тренировок. Главное, придерживайтесь расписания.
Ягодичный мост с вариациями
Это отличное упражнения для проработки не только ягодичных мышц, но и пресса, и спины. Лягте на спину, плотно прижмите поясницу, поставьте ноги на ширине плеч и согните их в коленях. Руки расположены вдоль тела, ступни зафиксированы на полу. На выдохе поднимите таз и спину до прямой линии с плечами. Сожмите ягодицы, напрягите пресс. В верхней точке задержитесь на пару секунд и возвращайтесь в исходное положение. Постарайтесь не касаться пола и сразу начать следующий подход.
Вариант 1. Плечевой мост на одной ноге. В исходном положении на полу одна нога, вторая вытянута вверх или расположена на колене опорной ноги. Таким образом можно еще эффективнее проработать мышцы.
Вариант 2. Ягодичный мост с шагами. Примите положение для классического ягодичного мостика, поднимите таз до одной линии с бедрами и спиной. Начните делать шаги вперед, поочередно разгибая колени, пока не выпрямите ноги. Не касаясь тазом пола, вернитесь назад. Это одно повторение.
Приседания сумо
Упражнение помогает увеличить объем ягодиц, а также сделать ноги более стройными.
Обычные выпады прорабатывают в основном мышцы бедер, но есть несколько вариаций, которые идеальны именно для создания хорошо прорисованных ягодиц. Выпады «реверанс». Встаньте ровно, поставьте ноги немного шире плеч, чуть разведите носки. Колени должны быть направлены в ту же сторону, что и носки. Перенесите вес на одну ногу, а второй сделайте широкий шаг назад по диагонали, в сторону опорной ноги. Присядьте, согнув колено рабочей ноги так, чтобы бедро было параллельно полу. Следите, чтобы вес тела был перенесен на пятку. В нижней точке приседания вы ощутите растяжение ягодичных мышц рабочей ноги. Поднимитесь, выпрямите ноги.
Выпады в сторону. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки немного разведены, спина прямая. На вдохе сделайте широкий шаг правой ногой в сторону. Колено рабочей ноги немного согните, мягко опустите стопу на пол и перенесите на эту ногу центр тяжести. Присядьте до образования в колене прямого угла. На выдохе разогните колено и вернитесь в исходное положение.
Обратные выпады (выпады назад). Встаньте ровно, стопы на ширине таза. Перенесите вес на рабочую ногу. На вдохе вынесите опорную ногу назад и поставьте ее на носок, приседая одновременно на рабочей ноге. Можно балансировать руками. В нижней точке вы ощутите, как растягивается задняя поверхность бедра рабочей ноги. Следите, чтобы колено не выходило за носок.
Это лишь несколько упражнений, но если выполнять их регулярно, вы сможете подтянуть ягодицы и накачать красивые мышцы. И помните, что много внимания стоит уделять технике выполнения упражнений. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше обратиться за консультацией к тренеру, тем более что сегодня это можно сделать онлайн. Тренер подберет упражнения, которые подойдут именно вам, проконтролирует их выполнение и поможет увеличить нагрузку, когда это будет необходимо.
Фото: globallook, GettyImages, Instagram, starface
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