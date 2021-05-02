10 звезд с идеальными ягодицами (и упражнения для того, чтобы и у вас были такие)

Эти упражнения дают хорошую базу, а еще для их выполнения не нужен дополнительный инвентарь или тяжелые веса. Гантели, утяжелители или резинки можно подключить позднее, а на первых порах будет достаточно регулярных тренировок. Главное, придерживайтесь расписания.

Ягодичный мост с вариациями

Это отличное упражнения для проработки не только ягодичных мышц, но и пресса, и спины. Лягте на спину, плотно прижмите поясницу, поставьте ноги на ширине плеч и согните их в коленях. Руки расположены вдоль тела, ступни зафиксированы на полу. На выдохе поднимите таз и спину до прямой линии с плечами. Сожмите ягодицы, напрягите пресс. В верхней точке задержитесь на пару секунд и возвращайтесь в исходное положение. Постарайтесь не касаться пола и сразу начать следующий подход.

Вариант 1. Плечевой мост на одной ноге. В исходном положении на полу одна нога, вторая вытянута вверх или расположена на колене опорной ноги. Таким образом можно еще эффективнее проработать мышцы.

Вариант 2. Ягодичный мост с шагами. Примите положение для классического ягодичного мостика, поднимите таз до одной линии с бедрами и спиной. Начните делать шаги вперед, поочередно разгибая колени, пока не выпрямите ноги. Не касаясь тазом пола, вернитесь назад. Это одно повторение.

Приседания сумо

Упражнение помогает увеличить объем ягодиц, а также сделать ноги более стройными.