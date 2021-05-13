Названы самые популярные пластические операции во время пандемии коронавируса

Согласно исследованиям Американского общества пластических хирургов (ASPS), стало известно какие эстетические изменения пользовались спросом на период коронавирусной инфекции. В организацию ASPS входит порядка 8 тысяч хирургов, которые составили данный отчет и определили топ актуальных хирургических услуг.

Во время пандемии самой популярной процедурой оказалась ринопластика — изменение формы носа. Ей воспользовались порядка 300 тысяч человек. Чуть меньше людей решили сделать пластику век. На третьем месте в рейтинге востребованных пластических операций оказалась подтяжка лица.