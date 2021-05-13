Названы самые популярные пластические операции во время пандемии коронавируса
Согласно исследованиям Американского общества пластических хирургов (ASPS), стало известно какие эстетические изменения пользовались спросом на период коронавирусной инфекции. В организацию ASPS входит порядка 8 тысяч хирургов, которые составили данный отчет и определили топ актуальных хирургических услуг.
Во время пандемии самой популярной процедурой оказалась ринопластика — изменение формы носа. Ей воспользовались порядка 300 тысяч человек. Чуть меньше людей решили сделать пластику век. На третьем месте в рейтинге востребованных пластических операций оказалась подтяжка лица.
Специалисты связывают резкий скачок спроса на эти процедуры с «эффектом Zoom». Понятие появилось потому что люди стали замечать недостатки в своей внешности во время частых видеоконференций. Также из-за карантинного режима многие заметили изменения в весе и объемах тела, поэтому на 4 месте топа — липосакция.
Помимо этого, эксперты отметили востребованность и косметических малоинвазивных процедур — инъекций красоты.
Фото: freepik.com
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