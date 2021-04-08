7 странных бьюти-правил королевского протокола и их главные нарушители
Нет яркому маникюру и нейл-дизайну
Фото: www.picture-alliance.com
Это одно из самых известных бьюти-правил БКС. Маникюр с темным или вызывающе-ярким покрытием, со стразами или рисунками не одобряет Елизавета II. Королева сама всю жизнь ходит либо с нюдовым или прозрачным покрытием, либо обходится и вовсе без него. Кейт Миддлтон быстро усвоила это правило и неукоснительно следует ему, появляясь перед подданными исключительно с аккуратными ногтями средней длины без яркого лака. А вот c «неправильным» маникюром с дизайном в виде британского флага была замечена принцесса Евгения, правда произошло это в далеком 2012 году. Да и леди Ди под занавес брака с принцем Чарльзом предпочитала появляться на светских мероприятиях с ногтями алого цвета.
Никакой яркой помады
Фото: www.picture-alliance.com
По протоколу, всем действующим членам «фирмы» надо выбирать помаду исключительно приглушенных, нюдовых оттенков. Об алых и винных помадах всем принцессам рекомендовано забыть, как и о сияющих блесках для губ. Пойти против многолетнего бьюти-ритуала не решилась даже бунтарка Меган Маркл (правда, она и до этого сторонилась броских оттенков). А вот с легкостью нарушила это правило Ее Величество Елизавета II. Королева явно всегда была неравнодушна к красным помадам, потому с легкостью игнорирует данное предписание по сей день.
Забыть про smoky eyes
Фото: Eastnews
Этот вариант макияжа глаз смотрится очень эффектно и сексуально, однако королевским особам он недоступен, как, впрочем, и яркие подводки, широкие стрелки и тени броских оттенков. Забыть им придется и о накладных ресницах, и о глиттерах. Мейкап, согласно регламенту, должен быть выполнен исключительно в нежных пастельных, персиковых и бежевых тонах с матовым или сатиновым финишем — в общем, бал правит естественность. Однако леди Диана часто нарушала это правило, подчеркивая цвет своих глаз ярко-голубой подводкой. Естественно, нарушила это правило и Меган Маркл, которая на заключительных мероприятиях в качестве действующего члена БКС постоянно появлялась с голливудским макияжем со smoky eyes, большим количеством румян, хайлайтера и контуринга.
Всегда следить за укладкой волос
Фото: www.picture-alliance.com
Появиться на публике в растрепанном виде для членов королевской семьи — непозволительная роскошь. При этом под запрет попадают и многие укладки: никаких кудрей, влажной укладки или пляжных локонов, кос, конского хвоста или высокого пучка. Кейт Миддлтон не допустила ни одной оплошности с прической: ее волосы всегда уложены аккуратными мягкими волнами или элегантно собраны. А вот Меган Маркл не раз попадала впросак и подвергалась критике за свою любовь к низким пучкам, которые вообще-то разрешены, но в ее случае всегда выглядели практически небрежно.
Выбирать закрытые наряды
Фото: www.picture-alliance.com
Королевский протокол рекомендует выбирать для выходов в свет по возможности сдержанные наряды — без глубоких декольте, голых плеч и дерзких разрезов. Мини — это вообще верх дурновкусия и признак бунта, на который никто из членов королевской семьи не решился! Однако любовью к открытым платьям славилась принцесса Диана. По этой причине она всегда имела наготове стильный клатч, которым в случае неожиданной атаки коварных журналистов прикрывала низкий вырез и избегала попадания в неловкие ситуации.
На всех официальных мероприятиях днем надо появляться в шляпке, а вечером носить тиару
Фото: www.picture-alliance.com
Нравится им или нет, но нарушить это правило дресс-кода не решилась ни одна из замужних женщин королевской семьи. Носить тиару, по протоколу, можно только после 6 вечера. Кейт Миддлтон делает это и вовсе лишь по очень особым случаям, а вот принцесса Диана порой и днем могла появиться в короне.
Ботокс запрещен
Фото: eastnews
Да-да, всем членам королевской семьи запрещено избавляться от морщин при помощи инъекций. Филлеры тоже не приветствуются. Однако та же Кейт Миддлтон явно прибегает к так называемому baby-ботоксу, чтобы хотя бы сократить глубину заломов и при этом сохранить мимику живой и подвижной. К счастью, хоть волосы королевским особам красить разрешается!
Фото: eastnews, www.picture-alliance.com
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