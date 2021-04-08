passion.ru

7 странных бьюти-правил королевского протокола и их главные нарушители

Члены королевской семьи — публичные личности и в каждый свой выход в свет обязаны соблюдать ряд порой весьма странных правил. Однако иногда монаршие особы случайно или вполне осознанно нарушают предписанный протокол. И мы сейчас говорим не только о Меган Маркл, которую сейчас дружно критикует вся Британия. Так что же это за бьюти-ритуалы?

Нет яркому маникюру и нейл-дизайну

Принцесса Евгения

Фото: www.picture-alliance.com

Это одно из самых известных бьюти-правил БКС. Маникюр с темным или вызывающе-ярким покрытием, со стразами или рисунками не одобряет Елизавета II. Королева сама всю жизнь ходит либо с нюдовым или прозрачным покрытием, либо обходится и вовсе без него. Кейт Миддлтон быстро усвоила это правило и неукоснительно следует ему, появляясь перед подданными исключительно с аккуратными ногтями средней длины без яркого лака. А вот c «неправильным» маникюром с дизайном в виде британского флага была замечена принцесса Евгения, правда произошло это в далеком 2012 году. Да и леди Ди под занавес брака с принцем Чарльзом предпочитала появляться на светских мероприятиях с ногтями алого цвета.

Никакой яркой помады

Елизавета II

Фото: www.picture-alliance.com

По протоколу, всем действующим членам «фирмы» надо выбирать помаду исключительно приглушенных, нюдовых оттенков. Об алых и винных помадах всем принцессам рекомендовано забыть, как и о сияющих блесках для губ. Пойти против многолетнего бьюти-ритуала не решилась даже бунтарка Меган Маркл (правда, она и до этого сторонилась броских оттенков). А вот с легкостью нарушила это правило Ее Величество Елизавета II. Королева явно всегда была неравнодушна к красным помадам, потому с легкостью игнорирует данное предписание по сей день.

Забыть про smoky eyes

Меган Маркл

Фото: Eastnews

Этот вариант макияжа глаз смотрится очень эффектно и сексуально, однако королевским особам он недоступен, как, впрочем, и яркие подводки, широкие стрелки и тени броских оттенков. Забыть им придется и о накладных ресницах, и о глиттерах. Мейкап, согласно регламенту, должен быть выполнен исключительно в нежных пастельных, персиковых и бежевых тонах с матовым или сатиновым финишем — в общем, бал правит естественность. Однако леди Диана часто нарушала это правило, подчеркивая цвет своих глаз ярко-голубой подводкой. Естественно, нарушила это правило и Меган Маркл, которая на заключительных мероприятиях в качестве действующего члена БКС постоянно появлялась с голливудским макияжем со smoky eyes, большим количеством румян, хайлайтера и контуринга.

Всегда следить за укладкой волос

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: www.picture-alliance.com

Появиться на публике в растрепанном виде для членов королевской семьи — непозволительная роскошь. При этом под запрет попадают и многие укладки: никаких кудрей, влажной укладки или пляжных локонов, кос, конского хвоста или высокого пучка. Кейт Миддлтон не допустила ни одной оплошности с прической: ее волосы всегда уложены аккуратными мягкими волнами или элегантно собраны. А вот Меган Маркл не раз попадала впросак и подвергалась критике за свою любовь к низким пучкам, которые вообще-то разрешены, но в ее случае всегда выглядели практически небрежно.

Выбирать закрытые наряды

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой

Фото: www.picture-alliance.com

Королевский протокол рекомендует выбирать для выходов в свет по возможности сдержанные наряды — без глубоких декольте, голых плеч и дерзких разрезов. Мини — это вообще верх дурновкусия и признак бунта, на который никто из членов королевской семьи не решился! Однако любовью к открытым платьям славилась принцесса Диана. По этой причине она всегда имела наготове стильный клатч, которым в случае неожиданной атаки коварных журналистов прикрывала низкий вырез и избегала попадания в неловкие ситуации.

Reload
1 / 11

Помада-карандаш Luxe Defining Stick, Bobbi Brown, с заостренным кончиком и нежной текстурой повторяет каждый изгиб губ, позволяя сделать их визуально объемнее, четче и выразительнее. Благодаря встроенной точилке кончик остается острым при каждом нанесении. Формула содержит смягчающие ингредиенты и обладает стойким матовым финишем. Цена: 3 250 рублей.

На всех официальных мероприятиях днем надо появляться в шляпке, а вечером носить тиару

Reload
1 / 2

Принцесса Диана

Фото: www.picture-alliance.com

Нравится им или нет, но нарушить это правило дресс-кода не решилась ни одна из замужних женщин королевской семьи. Носить тиару, по протоколу, можно только после 6 вечера. Кейт Миддлтон делает это и вовсе лишь по очень особым случаям, а вот принцесса Диана порой и днем могла появиться в короне.

Ботокс запрещен

Кейт Миддлтон

Фото: eastnews

Да-да, всем членам королевской семьи запрещено избавляться от морщин при помощи инъекций. Филлеры тоже не приветствуются. Однако та же Кейт Миддлтон явно прибегает к так называемому baby-ботоксу, чтобы хотя бы сократить глубину заломов и при этом сохранить мимику живой и подвижной. К счастью, хоть волосы королевским особам красить разрешается!

Фото: eastnews, www.picture-alliance.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!