7 странных бьюти-правил королевского протокола и их главные нарушители

Это одно из самых известных бьюти-правил БКС. Маникюр с темным или вызывающе-ярким покрытием, со стразами или рисунками не одобряет Елизавета II. Королева сама всю жизнь ходит либо с нюдовым или прозрачным покрытием, либо обходится и вовсе без него. Кейт Миддлтон быстро усвоила это правило и неукоснительно следует ему, появляясь перед подданными исключительно с аккуратными ногтями средней длины без яркого лака. А вот c «неправильным» маникюром с дизайном в виде британского флага была замечена принцесса Евгения, правда произошло это в далеком 2012 году. Да и леди Ди под занавес брака с принцем Чарльзом предпочитала появляться на светских мероприятиях с ногтями алого цвета.

Никакой яркой помады