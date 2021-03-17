Секреты стройности Кейт Миддлтон: как тренируется и питается герцогиня

Известно, что рост Кейт — 175 сантиметров, при этом весит она чуть больше 50 килограммов. За время замужества и три беременности она стала носить одежду аж на 2 размера меньше, чем в юности. При этом несмотря на общую стройность ноги герцогини накачаны, а руки рельефны. Таких результатов можно добиться только комплексными тренировками и правильным питанием.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Миддлтон, несмотря на высокое положение в обществе и широкие возможности, очень любит готовить. Подтвердила эту информацию и бывший шеф-повар Кенсингтонского дворца Каролин Робб. При этом основу ее рациона составляют овощи, здоровые источники белка и жиров. А вот молочных продуктов герцогиня предпочитает избегать. «Рацион Кейт богат антиоксидантами, она обожает салаты и боулы из сезонных фруктов», — заявил инсайдер.