Секреты стройности Кейт Миддлтон: как тренируется и питается герцогиня
Известно, что рост Кейт — 175 сантиметров, при этом весит она чуть больше 50 килограммов. За время замужества и три беременности она стала носить одежду аж на 2 размера меньше, чем в юности. При этом несмотря на общую стройность ноги герцогини накачаны, а руки рельефны. Таких результатов можно добиться только комплексными тренировками и правильным питанием.
В СМИ неоднократно сообщалось, что Миддлтон, несмотря на высокое положение в обществе и широкие возможности, очень любит готовить. Подтвердила эту информацию и бывший шеф-повар Кенсингтонского дворца Каролин Робб. При этом основу ее рациона составляют овощи, здоровые источники белка и жиров. А вот молочных продуктов герцогиня предпочитает избегать. «Рацион Кейт богат антиоксидантами, она обожает салаты и боулы из сезонных фруктов», — заявил инсайдер.
Фото: globallook
Что касается спорта, известно, что Миддлтон — ярая его поклонница. Она тренируется ежедневно, предпочитая упражнения с собственным весом. Особое внимание при этом уделяет упражнениям на ноги и ягодицы. Также она большая поклонница кроссфита и активных видов спорта. Герцогиня много бегает, катается на горных лыжах, играет в теннис и плавает в бассейне.
Благодаря различным информационным источникам мы знаем, что в основе стройной фигуры Кейт Миддлтон лежат не только регулярные занятия спортом, но и рациональный подход к собственному питанию. Известно, что некоторое время основополагающим принципом похудения герцогини Кембриджской была диета Пьера Дюкана.
Диета Дюкана довольно уверенно и хорошо помогает при наличии необходимости снижения, контроля и закрепления имеющегося веса. Самый главный принцип данной диеты — умеренное питание: ограничение углеводов и увеличение количества белка. Несмотря на многочисленные достоинства этой системы питания, не стоит забывать о ее недостатках.
Фото: Globallook
Поэтому, прежде чем начать похудение по принципам Дюкана, необходимо пройти подготовительные мероприятия, включающие в себя:
исследование параметров крови;
посещение врача-диетолога с целью получения дальнейших рекомендаций;
диета должна осуществляться при строгом контроле со стороны врача-диетолога.
Необходимо заметить, что самый важный элемент диеты Дюкана — не только начальный этап диеты, при котором происходит резкая потеря веса, но и более поздние этапы, которые предполагают закрепление полученного результата.
Фото: Globallook
Закрепление веса, полученного в результате диеты Дюкана, происходит в течение длительного периода времени, при тщательном контроле объема принимаемой пищи и чередовании продуктов овощного и белкового питания с добавлением к ним новых. Данный этап также предполагает ограниченное употребление углеводов и контроль со стороны своего диетолога или лечащего врача.
Кроме того, следует сказать несколько слов о физических нагрузках герцогини Кембриджской, которые являются сопутствующим фактором любой продуктивной диеты. Известно, что Миддлтон регулярно занимается спортом. Каждое утро она выделяет около часа на различные физические упражнения, что, безусловно, является нормой.
Также нам примерно известно, что из себя представляет комплекс физических упражнений герцогини, в него входят: планка, пилатес, занятия на тренажерах, йога, упражнения на ноги и пресс, то есть вполне стандартные физические упражнения, составляющие основу физической практики. В спортивной жизни герцогини мы наблюдаем умеренность, как со стороны выполняемых упражнений, так и со стороны времени, какое эти упражнения выполняются».
Фото: globallook, eastnews
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