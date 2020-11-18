Хрустящая курочка Мелании Трамп и другие блюда, которые обожают первые леди и звезды

67-летняя первая леди Франции славится своей стройной фигурой. Многие уверены, чтобы оставаться в форме и соответствовать своему молодому мужу, она питается исключительно зелеными соками и салатами, однако это совершенно не так. Мадам Макрон любит, чтобы в ее меню были исключительно сезонные и органические продукты, но это ее единственное требование. В ее рационе нет фастфуда, но отказать себе в любимом кордон блю – шницеле из телятины, пожаренном в сухарях, она не в силах.

Жаклин Кеннеди