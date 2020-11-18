Хрустящая курочка Мелании Трамп и другие блюда, которые обожают первые леди и звезды
Мелания Трамп
Супруга Дональда Трампа славится своей безупречной фигурой и любовью к правильному питанию. Однако в ее рационе частенько появляются и продукты, не слишком соответствующие заветам ЗОЖ. Мелания всегда завтракает полезными блюдами, а на обед может полакомиться и хрустящей жареной курочкой с сыром, а диетическая кола и вовсе один из ее любимых напитков.
Карла Бруни
Фото: Globallookpress.com
Супруга одного из бывших президентов Франции Николя Саркози – бывшая модель и актриса, потому с юных лет безжалостно строга к тому, что попадает на ее тарелку. При этом рацион Бруни очень сбалансированный: в нем есть место и качественным молочным продуктам, и дорогим сортам рыб и морепродуктов, и злакам, и овощам и фруктами. Самый ее любимый напиток для стройности – чудо-коктейль из свежей петрушки, который она употребляет ежедневно.
Брижит Макарон
Фото: Globallookpress.com
67-летняя первая леди Франции славится своей стройной фигурой. Многие уверены, чтобы оставаться в форме и соответствовать своему молодому мужу, она питается исключительно зелеными соками и салатами, однако это совершенно не так. Мадам Макрон любит, чтобы в ее меню были исключительно сезонные и органические продукты, но это ее единственное требование. В ее рационе нет фастфуда, но отказать себе в любимом кордон блю – шницеле из телятины, пожаренном в сухарях, она не в силах.
Жаклин Кеннеди
Фото: eastnews.ru
Миниатюрная от природы Жаклин всю жизнь боялась поправиться, ведь при ее маленьком росте даже пара лишних килограммов становилась заметна. В ее меню всегда были и яйца, и мясо, и овощи, и фрукты, и рыба, но порции были весьма скромными по размеру. А свои порывы полакомиться сладким супруга президента Джона Кеннеди стойко сдерживала. Однако изредка для снятия стресса Жаклин устраивала себе разгрузочные дни, меню которых состояло из бутылки любимого шампанского и большой порции мороженого, которым стоило лакомиться исключительно лежа в ванной.
Грейс Келли
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Княгиня Монако никогда не придерживалась строгих диет и не была сторонницей идеи вечного похудения. Она не раз подчеркивала, что ест все, но в умеренных количествах и любит исключительно простую и полезную пищу. Единственный продукт, который она раз и навсегда исключила из своего рациона – это сахар. А самыми любимыми блюдами этой королевской особы были кровяная колбаса и жареный цыпленок, которые она предпочитала запивать шампанским.
Принцесса Диана
Фото: Globallookpress.com
Как известно, у Дианы из-за стресса и желания оставаться экстремально худой началось расстройство пищевого поведения. Чтобы сохранить здоровье, она старалась всегда соблюдать довольно строгую диету и не налегать на сладкое, чтобы не сорваться. Однако среди своих самых любимых блюд принцесса, покорившая людские сердца, называла свежий хлеб и сливочный пудинг.
Ксения Собчак
Фото: архив пресс-службы
Бывший кандидат в президенты России, известная светская львица и журналистка Ксения Собчак старается поддерживать себя в форме, ведь каждый лишний килограмм становится поводом для возникновения новой волны слухов о ее беременности. Однако ничто человеческое Ксении не чуждо. Однажды она призналась, что ее слабость – это блюда японской кухни, а также куриные крылышки, имбирный чай и домашнее мороженое.
Алла Пугачева
Фото: архив пресс-службы
Алла Пугачева хоть и не королева, но Примадонна российской эстрады, но, как известно, она не только хорошо поет, но и готовит более чем прилично. В ее кулинарной книге есть множество авторских рецептов, сред которых – жареные огурцы и «Шарлипупа». Алла Борисовна обожает камбалу, а своим самым любимым блюдом называет салат «Оливье», правда готовит она его чаще всего лишь на Новый год.
Филипп Киркоров
Фото: архив пресс-службы
Эпатажный король российской поп-музыки – знатный любитель вкусно поесть. Он предпочитает носить дорогую одежду и имеет возможность насладиться блюдами высокой кухни в самых лучших ресторанах, однако Филипп Бедросович во многих интервью признавался в любви к фастфуду. Именно в заведениях быстрого питания ему вкусно всегда. При этом неоднократно он говорил, что просто обожает докторскую колбасу, советские пончики с сахарной пудрой и колу.
Виктория Бекхэм
Фото: Globallookpress.com
Экс-«перчинка» уже многие годы не ест пищу животного происхождения, причем исключено не только мясо, но и яйца и молочные продукты. Да и рыба в ее рационе нечастый гость. Но и при столь строгих ограничениях Вики нашла свое любимое блюдо, отказаться от которого не в силах. По ее словам, она жить не может без водорослей, которые обожает до дрожи в коленях.
Скарлетт Йоханссон
Фото: Globallookpress.com
Знаменитость утверждает, что никогда в жизни не придерживалась никаких диет. Более того, приступы обжорства ей не чужды. И в это несложно поверить, ведь Скарлетт всегда славилась своими аппетитными формами и гордилась ими. В качестве своих любимых блюд актриса неоднократно называла острые крылья «Баффало» и ванильное мороженое.
Фото: depositphotos
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