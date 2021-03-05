20 лет, как и не было: как менялись и старели героини «Секса в большом городе»
Ринопластика
Операцию по изменению формы носа делали те актрисы сериала, которые подтвердили участие в анонсируемом проекте. Это Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. А вот Ким Кэттролл, которая, к сожалению, отказалась участвовать в предстоящих съемках, к ринопластике прибегать не стала.
Фото: globallook
Сара Джессика Паркер решилась на одну из самых популярных операций в мире, чтобы избавиться от заметной горбинки и уменьшить кончик носа. Она подкорректировала эту черту лица уже после выхода сериала на экраны, и многочисленные поклонницы были свидетелями того, что изменения, определенно, пошли ей на пользу.
А вот Синтия Никсон, видимо, сделала операцию в совсем раннем возрасте. В «Сексе в большом городе» у нее уже аккуратный маленький нос, но на подростковых фотографиях девушки он еще крупный, с широкими крыльями.
Фото: globallook
Кристин Дэвис отрицает всякого рода вмешательства в свою внешность, поэтому мы можем только догадываться о небольших изменениях в форме ее носа. Операция, скорее всего, была закрытая, то есть наружный кожный покров не нарушался, ведь и без того симпатичный носик актрисы не нуждался в серьезной корректировке. Хирурги лишь незаметно поправили его кончик.
Увеличение груди
Показания к операции по увеличению молочной железы условно можно разделить на объективные и субъективные. К первым относятся травмы, врожденные аномалии и отсутствие железы, например, в результате удаления злокачественной опухоли. А вот неудовлетворенность девушек является «условным» показанием к пластике.
Фото: globallook
Сара Джессика Паркер — единственная из четверки воспользовалась возможностями маммопластики по эстетическим соображениям. На фото актрисы четко видно, что ей увеличили грудь с помощью круглых имплантатов. Если бы они были анатомическими, то смотрелись бы естественнее, ведь каплевидная форма лучше имитирует натуральную грудь.
Коллега Сары Джессики Паркер — Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, — предположительно тоже обращалась к хирургам по поводу коррекции формы груди, но уже из других соображений. Она перенесла рак молочной железы, и после выздоровления, вероятно, восстанавливала ее внешний вид.
Подтяжка лица
Ким Кэттролл, самая старшая из звездной «четверки», недавно сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция заметно преобразила и омолодила женщину, разгладив морщины.
В то же время Кристин Дэвис повезло с генетикой, и она действительно хорошо выглядит для своих 56 лет. Видимо, поэтому она, как и Синтия Никсон, пока ограничивается лишь косметологическими процедурами.
Блефаропластика
Фото: globallook
Актрисы «Секса в большом городе» до сих пор радуют поклонниц открытыми, выразительными и даже озорными взглядами, показывая, что «есть еще порох в пороховницах».
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл добились этого с помощью блефаропластики — операции по коррекции области вокруг глаз. Она помогает избавиться от мешков, нависшего века и даже меняет форму и разрез глаз. Такое вмешательство может затрагивать или верхнее веко, или нижнее, или сразу оба. Процедура выполняется скальпелем или лазером.
«С последних серий "Секса в большом городе" актрисы довольно сильно изменились, но они по-прежнему узнаваемы и выглядят максимально естественно. Возможно, лет 5 назад некоторые из них делали ботокс или инъекции филлеров, однако, глядя на них сейчас, можно с уверенностью сказать, что девушки выбрали естественный способ старения. Их внешний вид полностью соответствует их возрасту. Исключение — Сара Джессика Паркер, которая выглядит примерно так же, как и Ким Кэттролл, хотя между ними разница в 10 лет. Дело в том, что актриса ничего не делает для улучшения качества кожи, что позволило бы ей выглядеть на свой возраст.
Несмотря на то, что никаких хирургических и инъекционных вмешательств у актрис на данный момент не наблюдается, есть вероятность аппаратных процедур, которые улучшают овал лица. Дето в том, что в их возрасте чаще всего появляются второй подбородок и брыли, а у них это все отсутствует.
Какие процедуры можно сделать, чтобы выглядеть моложе без пластики
Всем девушкам я бы посоветовала пройти процедуру фототерапии (BBL) — данная методика направлена на уменьшение пигментации, к сожалению, все актрисы сериала этим страдают, также она позволит выровнять тон лица и убрать сосуды. У актрис страдает качество кожи, это связано с тем, что с возрастом женских половых гормонов становится меньше, выработка коллагена снижается, появляется дряблость. В этом случае мы обычно используем коллагеностимулятор AestheFill или Sculptra. Также не стоит забывать и про биоревитализацию, плазмотерапию, мезотерапию, которые улучшают качество кожи. Дополнительно необходимы инъекции ботокса и филлеров.
Стоит отметить, что современный подход в косметологии — интегративная медицина. Наша задача не только заполнить внешние морщины, но и провести обследования, анализы, генетические тесты, чтобы запустить процесс омоложения и изнутри».
Фото: globallook
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