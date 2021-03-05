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20 лет, как и не было: как менялись и старели героини «Секса в большом городе»

Весной создатели культового «Секса в большом городе» готовятся снять сиквел к сериалу, уже ставшему классикой. Знакомые всем героини-подруги расскажут нам увлекательную историю о жизни современной женщины после 50 лет. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл сильно изменились со времен первого появления на малых экранах. Но от этого становится еще интереснее увидеть, как они выглядят сейчас, и узнать, какие процедуры помогают им сохранить красоту.

Татьяна Романовская

Пластический хирург

Ринопластика

Операцию по изменению формы носа делали те актрисы сериала, которые подтвердили участие в анонсируемом проекте. Это Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. А вот Ким Кэттролл, которая, к сожалению, отказалась участвовать в предстоящих съемках, к ринопластике прибегать не стала.

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Сара Джессика Паркер в период съемок в сериале "Секс в большом городе"

Фото: globallook

Сара Джессика Паркер решилась на одну из самых популярных операций в мире, чтобы избавиться от заметной горбинки и уменьшить кончик носа. Она подкорректировала эту черту лица уже после выхода сериала на экраны, и многочисленные поклонницы были свидетелями того, что изменения, определенно, пошли ей на пользу.

А вот Синтия Никсон, видимо, сделала операцию в совсем раннем возрасте. В «Сексе в большом городе» у нее уже аккуратный маленький нос, но на подростковых фотографиях девушки он еще крупный, с широкими крыльями.

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Синтия Никсон в период съемок в сериале "Секс в большом городе"

Фото: globallook

Кристин Дэвис отрицает всякого рода вмешательства в свою внешность, поэтому мы можем только догадываться о небольших изменениях в форме ее носа. Операция, скорее всего, была закрытая, то есть наружный кожный покров не нарушался, ведь и без того симпатичный носик актрисы не нуждался в серьезной корректировке. Хирурги лишь незаметно поправили его кончик.

Увеличение груди

Показания к операции по увеличению молочной железы условно можно разделить на объективные и субъективные. К первым относятся травмы, врожденные аномалии и отсутствие железы, например, в результате удаления злокачественной опухоли. А вот неудовлетворенность девушек является «условным» показанием к пластике.

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Ким Кэттролл в период съемок в сериале "Секс в большом городе"

Фото: globallook

Сара Джессика Паркер — единственная из четверки воспользовалась возможностями маммопластики по эстетическим соображениям. На фото актрисы четко видно, что ей увеличили грудь с помощью круглых имплантатов. Если бы они были анатомическими, то смотрелись бы естественнее, ведь каплевидная форма лучше имитирует натуральную грудь.

Коллега Сары Джессики Паркер — Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, — предположительно тоже обращалась к хирургам по поводу коррекции формы груди, но уже из других соображений. Она перенесла рак молочной железы, и после выздоровления, вероятно, восстанавливала ее внешний вид.

Рустам Курманбаев

Пластический хирург

Подтяжка лица

Ким Кэттролл, самая старшая из звездной «четверки», недавно сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция заметно преобразила и омолодила женщину, разгладив морщины.

В то же время Кристин Дэвис повезло с генетикой, и она действительно хорошо выглядит для своих 56 лет. Видимо, поэтому она, как и Синтия Никсон, пока ограничивается лишь косметологическими процедурами.

Блефаропластика

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Кристин Дэвис в период съемок в сериале "Секс в большом городе"

Фото: globallook

Актрисы «Секса в большом городе» до сих пор радуют поклонниц открытыми, выразительными и даже озорными взглядами, показывая, что «есть еще порох в пороховницах».

Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл добились этого с помощью блефаропластики — операции по коррекции области вокруг глаз. Она помогает избавиться от мешков, нависшего века и даже меняет форму и разрез глаз. Такое вмешательство может затрагивать или верхнее веко, или нижнее, или сразу оба. Процедура выполняется скальпелем или лазером.

Алена Саромыцкая

Главный врач клиники Professional, врач-дерматолог, косметолог высшей категории

«С последних серий "Секса в большом городе" актрисы довольно сильно изменились, но они по-прежнему узнаваемы и выглядят максимально естественно. Возможно, лет 5 назад некоторые из них делали ботокс или инъекции филлеров, однако, глядя на них сейчас, можно с уверенностью сказать, что девушки выбрали естественный способ старения. Их внешний вид полностью соответствует их возрасту. Исключение — Сара Джессика Паркер, которая выглядит примерно так же, как и Ким Кэттролл, хотя между ними разница в 10 лет. Дело в том, что актриса ничего не делает для улучшения качества кожи, что позволило бы ей выглядеть на свой возраст.

Несмотря на то, что никаких хирургических и инъекционных вмешательств у актрис на данный момент не наблюдается, есть вероятность аппаратных процедур, которые улучшают овал лица. Дето в том, что в их возрасте чаще всего появляются второй подбородок и брыли, а у них это все отсутствует.

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Совершенный крем для лица Creme Merveilleuse, Valmont, смягчает, питает, выравнивает пигментацию, преображает цвет лица. Роскошная изысканная шелковая текстура дарит невероятные чувственные ощущения. Крем обеспечивает пролонгированный эффект, восстанавливая кожу изнутри, возвращая ей силу и природную красоту. Цена: 84 530 рублей.

Какие процедуры можно сделать, чтобы выглядеть моложе без пластики

Всем девушкам я бы посоветовала пройти процедуру фототерапии (BBL) — данная методика направлена на уменьшение пигментации, к сожалению, все актрисы сериала этим страдают, также она позволит выровнять тон лица и убрать сосуды. У актрис страдает качество кожи, это связано с тем, что с возрастом женских половых гормонов становится меньше, выработка коллагена снижается, появляется дряблость. В этом случае мы обычно используем коллагеностимулятор AestheFill или Sculptra. Также не стоит забывать и про биоревитализацию, плазмотерапию, мезотерапию, которые улучшают качество кожи. Дополнительно необходимы инъекции ботокса и филлеров.

Стоит отметить, что современный подход в косметологии — интегративная медицина. Наша задача не только заполнить внешние морщины, но и провести обследования, анализы, генетические тесты, чтобы запустить процесс омоложения и изнутри».

Фото: globallook

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