20 лет, как и не было: как менялись и старели героини «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер решилась на одну из самых популярных операций в мире, чтобы избавиться от заметной горбинки и уменьшить кончик носа. Она подкорректировала эту черту лица уже после выхода сериала на экраны, и многочисленные поклонницы были свидетелями того, что изменения, определенно, пошли ей на пользу.

А вот Синтия Никсон, видимо, сделала операцию в совсем раннем возрасте. В «Сексе в большом городе» у нее уже аккуратный маленький нос, но на подростковых фотографиях девушки он еще крупный, с широкими крыльями.