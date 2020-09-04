Акцент на глаза и еще 10 бьюти-секретов принцессы Дианы
Натуральная блондинка с короткой стрижкой и пронзительными синими глазами, Диана Спенсер и подумать не могла в юности, что станет не просто любимицей британского народа, но и признанной иконой стиля своего поколения. Высокая, очень стройная, с точеными скулами, она задавала тренды и была настоящим бьюти-примером для женщин 80-90-х, когда во всем мире царила мода на естественность. Каких же бьюти-правил придерживалась она?
Всегда идеальный тон
Ни на одной из фотографий нельзя обнаружить принцессу Уэльскую с неправильно подобранной или плохо нанесенной тональной основой. Дело в том, что она считала, что кожа непременно должна быть безупречной, потому тщательно маскировала даже мельчайшие недостатки, темные круги под глазами и следы едва заметного розацеа. В арсенале ее любимых средств всегда были плотный консилер, пудра и тональный крем и бронзер, благодаря сочетанию которых у нее всегда была бархатистая, будто слегка тронутая солнцем кожа.
Фото: Globallookpress.com
Акцент на глаза в макияже
По меркам королевского протокола Диана красилась довольно ярко, но предпочитала при этом делать акцент на глаза. Что касается цветовой палитры, Диана обожала нюдовые персиковые или прозрачные блески для губ и помады с перламутровым отливом, зато в мейкапе глаз она не стеснялась совершенно. Очень часто визажист щедро наносил принцессе ярко-голубую или синюю подводку по верхнему и нижнему веку, а если от ярких цветов приходилось отказаться, не скупился на классическую черную. Дополнялся подобный макияж перламутровыми или дымчатыми тенями и тушью для ресниц, щедро нанесенной в несколько слоев.
Безупречная естественность
В повседневной жизни и для менее официальных выходов в свет леди Ди предпочитала такой актуальный сегодня «макияж без макияжа». Он предполагал отсутствие любых четких линий и резких переходов цвета, только правильная игра света и тени и безупречный тон, который так любила принцесса – с ним можно выглядеть очень свежо в любом возрасте. А уж правильно расставлять акценты Диана умела как никто.
Ни дня без бальзама для губ
Бальзам – был одним из любимейших косметических средств принцессы. Она наносила его при любом удобном случае и обязательно с него начинала подготовку к макияжу. Благодаря этому никаких трещинок и шелушащихся участков на губах у нее не было даже в ветреную погоду.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Короткая стрижка
В 80-е Диана обожала объемные прически средней длины, что было характерно для того времени. Однако с наступлением 90-х она решила изменить стиль и выбрала более короткую стрижку, которая сделала ее более спортивной и андрогинной – и эти перемены, определенно, оказались ей к лицу. Да и публика приняла это преображение на ура.
Правильное питание
По словам шеф-повара Букингемского дворца, Диана могла каждый день есть только картофель с курицей, потому что была довольно равнодушна к еде, зато обожала быть стройной. Однако столь жесткие ограничения привели к расстройству пищевого поведения. У принцессы развилась булимия, с которой она долгое время боролась.
Никаких вредных привычек
Леди Ди знала, что вредные привычки негативно сказываются на качестве кожи, потому старалась избегать их. Принцесса никогда не курила и, известно, что она практически никогда не пила, а если и прикасалась к крепким напиткам, то лишь в очень ограниченных количествах.
Фото: Globallookpress.com
Использование крема с SPF
Домашний уход – это основа основ красоты и молодости, и принцесса Диана никогда не пренебрегала основными этапами ухода за кожей: она никогда не ложилась спать, не смыв всю косметику, даже если была очень уставшей, и непременно пользовалась солнцезащитными кремами. От природы она была очень белокожей, с нежным румянцем на щеках – женщинам такого типа не рекомендуется загорать, чтобы не ускорять старение, и она об этом прекрасно знала.
Тщательная маскировка недостатков
Несмотря на всеобщую любовь, у принцессы Дианы были комплексы, из-за которых она считала себя непривлекательной. Одним из самых главных недостатков, по ее мнению, был ее нос. Она считала его слишком большим и была уверена в том, что именно он всегда выделяется на ее лице, и все это замечают. В наше время она могла бы обратиться за решением этой «проблемы» к пластическому хирургу или косметологу, но тогда все процедуры были менее щадящими, поэтому все бы сразу заметили огромную разницу на фото «до и после». Потому ей приходилось прибегать к различным уловкам, чтобы скрыть этот недостаток. Если посмотреть на многие портретные фотографии Дианы, можно заметить, как на большинстве из них она немного наклоняет голову вниз, и смотрит «исподлобья» на собеседника. Видимо, такой ракурс казался ей наиболее выгодным, потому что так нос выглядел меньше. Также она скрывала его за геометрией прически.
Правильно подобранная одежда и обувь
У принцесс Дианы от природы широкие плечи. В один из периодов ее жизни это было очень модно, и многие девушки старались визуально увеличить их с помощью подплечников и определенных фасонов одежды. Однако, когда эта мода прошла, леди Ди оказалась не в самой приятной ситуации. Ее плечи не были женственными, потому она пыталась больше заниматься спортом, чтобы поправить ситуацию, но против природы не пойдешь, и тогда она решила скрывать этот, как она считала, «недостаток», грамотно подобранным фасоном и стилем одежды. Кроме того, Диана была выше принца Чарльза, и чтобы скрыть эту разницу, она выбирала обувь на низком каблуке или плоской подошве, а на многих фотографиях рядом с супругом она либо сидела на стуле, либо стояла в той позе, благодаря которой она выглядела чуть ниже.
Грамотный уход за кожей
Нельзя не заметить, что на всех снимках качество кожи принцессы Дианы просто отменное. Но она никогда не относилась к этому факту как к данности. Скорее всего, не обошлось без различных массажей, которые отлично помогают держать сохранять ее и мышцы лица в тонусе, «продлевают молодость» и избавляют от проблемных зон. Также у знаменитости был очень подтянутый овал лица и идеальная шея, который, скорее всего, стал делом рук правильного ухода от хорошего косметолога. Для достижения отличного результата в качестве кожи Диана не забывала и про натуральную косметику – она просто обожала различные натуральные маски и кремы.
Фото: depositphotos
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