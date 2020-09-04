Акцент на глаза и еще 10 бьюти-секретов принцессы Дианы

Тщательная маскировка недостатков

Несмотря на всеобщую любовь, у принцессы Дианы были комплексы, из-за которых она считала себя непривлекательной. Одним из самых главных недостатков, по ее мнению, был ее нос. Она считала его слишком большим и была уверена в том, что именно он всегда выделяется на ее лице, и все это замечают. В наше время она могла бы обратиться за решением этой «проблемы» к пластическому хирургу или косметологу, но тогда все процедуры были менее щадящими, поэтому все бы сразу заметили огромную разницу на фото «до и после». Потому ей приходилось прибегать к различным уловкам, чтобы скрыть этот недостаток. Если посмотреть на многие портретные фотографии Дианы, можно заметить, как на большинстве из них она немного наклоняет голову вниз, и смотрит «исподлобья» на собеседника. Видимо, такой ракурс казался ей наиболее выгодным, потому что так нос выглядел меньше. Также она скрывала его за геометрией прически.

Правильно подобранная одежда и обувь

У принцесс Дианы от природы широкие плечи. В один из периодов ее жизни это было очень модно, и многие девушки старались визуально увеличить их с помощью подплечников и определенных фасонов одежды. Однако, когда эта мода прошла, леди Ди оказалась не в самой приятной ситуации. Ее плечи не были женственными, потому она пыталась больше заниматься спортом, чтобы поправить ситуацию, но против природы не пойдешь, и тогда она решила скрывать этот, как она считала, «недостаток», грамотно подобранным фасоном и стилем одежды. Кроме того, Диана была выше принца Чарльза, и чтобы скрыть эту разницу, она выбирала обувь на низком каблуке или плоской подошве, а на многих фотографиях рядом с супругом она либо сидела на стуле, либо стояла в той позе, благодаря которой она выглядела чуть ниже.

Грамотный уход за кожей

Нельзя не заметить, что на всех снимках качество кожи принцессы Дианы просто отменное. Но она никогда не относилась к этому факту как к данности. Скорее всего, не обошлось без различных массажей, которые отлично помогают держать сохранять ее и мышцы лица в тонусе, «продлевают молодость» и избавляют от проблемных зон. Также у знаменитости был очень подтянутый овал лица и идеальная шея, который, скорее всего, стал делом рук правильного ухода от хорошего косметолога. Для достижения отличного результата в качестве кожи Диана не забывала и про натуральную косметику – она просто обожала различные натуральные маски и кремы.