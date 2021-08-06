Звезды постарше, которые повторили образы молодых и «сделали» их
Рената Литвинова vs Анастасия Решетова
Поддержку в лице Ренаты Литвиновой креативный директор модного Дома Дэмна Гвасалия получает колоссальную. Актриса посещает все показы (и даже принимает участие как модель), дефилирует в легендарных сапогах-чулках Knife по красным дорожкам и привлекает дизайнера к разработке костюмов для кино и пьес.
Алый комплект из платья с рукавами-перчатками и легинсов в тон Литвинова выгуляла на премьеру фильма «Северный ветер». Total look от Balenciaga звезда кино дополнила бриллиантами Alrosa.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Наряд примеряла и 25-летняя модель Анастасия Решетова, правда, в паре с прозрачными туфлями Amina Muaddi и увесистым колье в форме змеи от Gucci. А Светлана Лобода облюбовала жгучее алое платье как сценический образ.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Рената Литвинова vs Белла Хадид
Через считанные дни после громкого выхода Беллы Хадид на красную дорожку Каннского кинофестиваля Рената Литвинова повторила ее образ с сюрреалистичным черными платьем Schiaparelli. Наряд с драматичными рукавами и «опасным» декольте дополнили золотые «легкие» в форме деревьев с пышными кронами.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Мисс Хадид сияла в бликах фотокамер и роскоши увесистых бриллиантов и рубинов Chopard. Кстати, в голосовании Passion.ru Ренате Литвиновой она проиграла.
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес vs Крисси Тейген
Недавно отметившая 52-летие Дженнифер Лопес не скрывает радости от воссоединения с Беном Аффлеком. Паре понадобилось 20 лет, чтобы снова признаться в чувствах друг к другу. Зато теперь влюбленные неразлучны, и в выборе места для уединения решили не мелочиться. Аффлек арендует роскошную яхту за 950 000 евро в неделю, а Лопес отпускает объятия бойфренда только чтобы сменить наряд.
Фото: Eastnews
Певица была замечена в Портофино в эффектном платье-рубашке с разрезами на талии от Cult Gaia, который дополнила вместительной пестрой сумкой с узнаваемым пэчворк-мотивами Dolce & Gabbana. В подобном наряде уже появлялась 35-летняя модель Крисси Тейген. Что ж, разрезы и вырезы — главный тренд лета 2021.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Мадонна vs Майли Сайрус
Уже 16 августа Мадонна отметит 63-й день рождения, и в случае с ней это действительно только цифры. В постоянных «улучшайзингах» дело или в молодом окружении, но поп-королева молодеет с каждым годом. Ее фигура в прозрачном боди с глиттером от Jean Paul Gaultier — абсолютное и безоговорочное вау!
Фото: Instagram @madonna
Точно такое же выбрала для одного из своих выступлений Майли Сайрус, которая добавила эстетику восьмидесятых акцентным мейкапом и нарочито небрежной стрижкой маллет.
Фото: Screenshot / YouTube Peacock
Хайди Клум vs Меган Фокс
В августе 48-летняя Хайди Клум и ее 31-летний супруг-музыкант Том Каулитц отметили вторую годовщину свадьбы. Пара практически неразлучна: не так давно папарацци поймали прогуливающихся за руку влюбленных в Санта-Монике, где Хайди показала, что такое бесконечные модельные ноги. Как и полагается девушке рокера, Клум устроила дефиле в кожаной мини-юбке — эффектно!
Фото: Eastnews
После развода с мужем Меган Фокс с головой прыгнула в новый роман — с музыкантом Колсоном Бейкером. Стиль актрисы теперь куда более дерзкий, чем раньше. С Хайди они померились не только счастливыми улыбками, но и стройными ногами в кожаных мини.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о первых леди и женах монархов, которые копируют стиль друг друга. На абсолютных «мэтчах» регулярно попадается Джилл Байден, королева Нидерландов Максима, Кейт Миддлтон и другие королевские особы. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина
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