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Звезды постарше, которые повторили образы молодых и «сделали» их

Повторов на красных дорожках и на просторах Instagram случалось немало: в битве за трофеи из модных коллекций конкуренция велика. Мы собрали битвы, в которых звезды постарше дали фору молодым, причем по всем параметрам. Разбираем в деталях, а начнем с поклонницы и друга бренда Balenciaga Ренаты Литвиновой.
Звезды постарше, которые повторили образы молодых и «сделали» их

Рената Литвинова vs Анастасия Решетова

Поддержку в лице Ренаты Литвиновой креативный директор модного Дома Дэмна Гвасалия получает колоссальную. Актриса посещает все показы (и даже принимает участие как модель), дефилирует в легендарных сапогах-чулках Knife по красным дорожкам и привлекает дизайнера к разработке костюмов для кино и пьес.

Алый комплект из платья с рукавами-перчатками и легинсов в тон Литвинова выгуляла на премьеру фильма «Северный ветер». Total look от Balenciaga звезда кино дополнила бриллиантами Alrosa.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Наряд примеряла и 25-летняя модель Анастасия Решетова, правда, в паре с прозрачными туфлями Amina Muaddi и увесистым колье в форме змеи от Gucci. А Светлана Лобода облюбовала жгучее алое платье как сценический образ.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Рената Литвинова vs Белла Хадид

Через считанные дни после громкого выхода Беллы Хадид на красную дорожку Каннского кинофестиваля Рената Литвинова повторила ее образ с сюрреалистичным черными платьем Schiaparelli. Наряд с драматичными рукавами и «опасным» декольте дополнили золотые «легкие» в форме деревьев с пышными кронами.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Мисс Хадид сияла в бликах фотокамер и роскоши увесистых бриллиантов и рубинов Chopard. Кстати, в голосовании Passion.ru Ренате Литвиновой она проиграла.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Globallook

Дженнифер Лопес vs Крисси Тейген

Недавно отметившая 52-летие Дженнифер Лопес не скрывает радости от воссоединения с Беном Аффлеком. Паре понадобилось 20 лет, чтобы снова признаться в чувствах друг к другу. Зато теперь влюбленные неразлучны, и в выборе места для уединения решили не мелочиться. Аффлек арендует роскошную яхту за 950 000 евро в неделю, а Лопес отпускает объятия бойфренда только чтобы сменить наряд.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Певица была замечена в Портофино в эффектном платье-рубашке с разрезами на талии от Cult Gaia, который дополнила вместительной пестрой сумкой с узнаваемым пэчворк-мотивами Dolce & Gabbana. В подобном наряде уже появлялась 35-летняя модель Крисси Тейген. Что ж, разрезы и вырезы — главный тренд лета 2021.

Крисси Тейген

Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Мадонна vs Майли Сайрус

Уже 16 августа Мадонна отметит 63-й день рождения, и в случае с ней это действительно только цифры. В постоянных «улучшайзингах» дело или в молодом окружении, но поп-королева молодеет с каждым годом. Ее фигура в прозрачном боди с глиттером от Jean Paul Gaultier — абсолютное и безоговорочное вау!

Мадонна

Мадонна

Фото: Instagram @madonna

Точно такое же выбрала для одного из своих выступлений Майли Сайрус, которая добавила эстетику восьмидесятых акцентным мейкапом и нарочито небрежной стрижкой маллет.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото: Screenshot / YouTube Peacock

Хайди Клум vs Меган Фокс

В августе 48-летняя Хайди Клум и ее 31-летний супруг-музыкант Том Каулитц отметили вторую годовщину свадьбы. Пара практически неразлучна: не так давно папарацци поймали прогуливающихся за руку влюбленных в Санта-Монике, где Хайди показала, что такое бесконечные модельные ноги. Как и полагается девушке рокера, Клум устроила дефиле в кожаной мини-юбке — эффектно!

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Eastnews

После развода с мужем Меган Фокс с головой прыгнула в новый роман — с музыкантом Колсоном Бейкером. Стиль актрисы теперь куда более дерзкий, чем раньше. С Хайди они померились не только счастливыми улыбками, но и стройными ногами в кожаных мини.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о первых леди и женах монархов, которые копируют стиль друг друга. На абсолютных «мэтчах» регулярно попадается Джилл Байден, королева Нидерландов Максима, Кейт Миддлтон и другие королевские особы. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина

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