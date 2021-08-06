Звезды постарше, которые повторили образы молодых и «сделали» их

Рената Литвинова vs Анастасия Решетова

Поддержку в лице Ренаты Литвиновой креативный директор модного Дома Дэмна Гвасалия получает колоссальную. Актриса посещает все показы (и даже принимает участие как модель), дефилирует в легендарных сапогах-чулках Knife по красным дорожкам и привлекает дизайнера к разработке костюмов для кино и пьес.

Алый комплект из платья с рукавами-перчатками и легинсов в тон Литвинова выгуляла на премьеру фильма «Северный ветер». Total look от Balenciaga звезда кино дополнила бриллиантами Alrosa.