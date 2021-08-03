Яхта, море и кофе в постель: как Хайди Клум отмечает годовщину свадьбы с мужем

48-летняя красавица-супермодель Хайди Клум и ее 31-летний супруг Том Каулитц отмечают годовщину свадьбы – там же, где и поженились два года назад.

Время они проводят вместе с четырьмя детьми Хайди. Компания купается в море, катается на яхте и гуляет по городу.

Несколько часов назад звезда трогательно поздравила супруга с годовщиной в своем блоге и опубликовала трогательные совместные кадры – пара лежит в постели в обнимку и наслаждается утренним кофе.