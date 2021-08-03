Яхта, море и кофе в постель: как Хайди Клум отмечает годовщину свадьбы с мужем
48-летняя красавица-супермодель Хайди Клум и ее 31-летний супруг Том Каулитц отмечают годовщину свадьбы – там же, где и поженились два года назад.
Время они проводят вместе с четырьмя детьми Хайди. Компания купается в море, катается на яхте и гуляет по городу.
Несколько часов назад звезда трогательно поздравила супруга с годовщиной в своем блоге и опубликовала трогательные совместные кадры – пара лежит в постели в обнимку и наслаждается утренним кофе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @heidiklum
Стоит отметить, что свадьба Клум и Каулитца стала очень ярким событием. Супруг младше супермодели на 16 лет – сами они заявляют, что такая разница в возрасте их совсем не смущает.
При этом на свой возраст Хайди Клум не выглядит, и в свои годы по-прежнему шикарна.
Шикарная церемония бракосочетания состоялась в конце 2018 года и запомнилась не только разницей в возрасте между женихом и невестой. Само мероприятие прошло на шикарной яхте, аренда которой стоит баснословных денег. Кроме того, она известна тем, что именно там прошла свадьба Грейс Келли и князя Ренье.
Фото: Instagram Том Каулитц
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