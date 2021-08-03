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Яхта, море и кофе в постель: как Хайди Клум отмечает годовщину свадьбы с мужем

Именно на острове Капри два года назад состоялось шикарное бракосочетание супермодели и ее супруга Тома Каулитца. Время на острове они проводят вместе с четырьмя детьми звезды.
Яхта, море и кофе в постель: как Хайди Клум отмечает годовщину свадьбы с мужем

48-летняя красавица-супермодель Хайди Клум и ее 31-летний супруг Том Каулитц отмечают годовщину свадьбы – там же, где и поженились два года назад.

Время они проводят вместе с четырьмя детьми Хайди. Компания купается в море, катается на яхте и гуляет по городу.

Несколько часов назад звезда трогательно поздравила супруга с годовщиной в своем блоге и опубликовала трогательные совместные кадры – пара лежит в постели в обнимку и наслаждается утренним кофе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум загорает на яхте

Фото: @heidiklum

Стоит отметить, что свадьба Клум и Каулитца стала очень ярким событием. Супруг младше супермодели на 16 лет – сами они заявляют, что такая разница в возрасте их совсем не смущает.

При этом на свой возраст Хайди Клум не выглядит, и в свои годы по-прежнему шикарна.

Шикарная церемония бракосочетания состоялась в конце 2018 года и запомнилась не только разницей в возрасте между женихом и невестой. Само мероприятие прошло на шикарной яхте, аренда которой стоит баснословных денег. Кроме того, она известна тем, что именно там прошла свадьба Грейс Келли и князя Ренье.

Фото: Instagram Том Каулитц

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