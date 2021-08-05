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Как одеваются на яхтенные прогулки Лопес, Джоли и другие звезды: фото

Летний сезон в самом разгаре, и звезды буквально не сходят с роскошных белоснежных яхт, недоступных для глаз посторонних. Зато мощные объективы вездесущих папарацци без труда проникнут на борт и покажут то Дженнифер Лопес, которая спустя 20 лет снова оказалась в объятиях Бена Аффлека, то Хайди Клум, которая загорает топлес. Рассказываем, как знаменитости одеваются на яхтенные прогулки!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, чей роман сейчас у всех на слуху, предпочли скрыться в просторах Средиземного моря на 85-метровой яхте Valerie. Аренда такого любовного гнездышка со SPA-комплексом, хаммамом, 6-метровым бассейном, джакузи с музыкальными фонтанами и вертолетной площадкой обходится 950 000 евро в неделю (около 82,3 миллиона рублей). На борт Джей Ло прихватила с собой все лучшее сразу: от микротопов и бикини до платьев с остромодными разрезами и сумки Hermès Birkin.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Кейт Мосс

Ибицу Кейт Мосс любит настолько, что отдыхает там по несколько раз в год. А здесь уж и начинается парад купальников и полупрозрачных платьев! Место шпилек занимают удобные сандалии-гладиаторы, а от мейкапа не остается и следа. Зато вместительная Birkin, как и у Джей Ло, остается неизменным атрибутом. Супермодель выбирает максимально расслабленные образы — и вам советует: успеете еще поучаствовать в городских забегах на каблуках.

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Фото: Eastnews

Наташа Поли

Модель Наташа Поли совместила приятное с полезным: и на красной дорожке Каннского кинофестиваля блистала, и с семьей время провела. Море, солнце, яхты и остромодные аутфиты: городские пижамы из невесомых материалов, мини-платья, микрошорты и аксессуары от Bottega Veneta (куда без них).

Наташа Поли

Наташа Поли

Фото: Eastnews

Хайди Клум

Хайди Клум и Тома Каулитца можно поздравить со второй годовщиной свадьбы. За это время чувства в паре ничуть не потускнели, а наоборот. В честь важного события пара закатила камерную вечеринку на яхте, а с собой взяли Билла Каулитца и дочь модели Лени.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Хайди себе не изменяет: Instagram сразу же наполнили горячие снимки в крошечных бикини (и без). Были и фото в одежде: в путешествие вдоль острова Капри звезда подиума прихватила с собой мерцающее вечернее платье Elie Saab с дерзким разрезом от бедра и акцентным бантом на плече.

Белла Хадид и Хейли Бибер

Белла Хадид и Хейли Бибер

Белла Хадид и Хейли Бибер

Фото: Globallook

На Сицилии с приездом топ-моделей стало еще жарче. Еще бы: Белла Хадид и Хейли Бибер щеголяли по борту яхты в ультраоблегающих велосипедках! Белла воспользовалась любимым трюком — надела короткий кардиган вместо топа и оставила нижние пуговицы расстегнутыми. А вскоре спортшик сменили едва заметные бикини.

Фото: Eastnews / Instagram

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