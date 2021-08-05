Как одеваются на яхтенные прогулки Лопес, Джоли и другие звезды: фото

Кейт Мосс

Ибицу Кейт Мосс любит настолько, что отдыхает там по несколько раз в год. А здесь уж и начинается парад купальников и полупрозрачных платьев! Место шпилек занимают удобные сандалии-гладиаторы, а от мейкапа не остается и следа. Зато вместительная Birkin, как и у Джей Ло, остается неизменным атрибутом. Супермодель выбирает максимально расслабленные образы — и вам советует: успеете еще поучаствовать в городских забегах на каблуках.