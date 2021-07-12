Рената Литвинова «сделала» Беллу Хадид в образе с декольте-«легкими»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Героем дня оказалось силуэтное черное платье из новой кутюрной коллекции Schiaparelli с гипертрофированными плечами и фигурным декольте, не оставляющим места для фантазии. Бюст венчает брутальная цепь с «легкими» из деревьев с пышными золотыми кронами. Рената Литвинова застилизовала образ под диву двадцатых годов, дополнив его эффектной прической с волнами на одну сторону.
В сюрреалистичном платье Белла Хадид сияла в Каннах, а вторил ему комплект роскошных рубинов и бриллиантов Chopard. А вы определились с победительницей модного баттла? Голосуйте!
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о звездах, которые копируют стиль друг друга. О случайных (и специальных) совпадениях на светских мероприятиях читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall / Globallook
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