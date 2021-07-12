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Рената Литвинова «сделала» Беллу Хадид в образе с декольте-«легкими»

11 июля Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в сногсшибательном образе, который тотчас же разобрали на детали. Модель неоднократно экспериментировала с глубиной декольте и на этот раз превзошла все ожидания, появившись в самом экстремальном. Конкуренцию звезде подиумов составила Рената Литвинова, которая не удержалась и примерила точно такое же.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Героем дня оказалось силуэтное черное платье из новой кутюрной коллекции Schiaparelli с гипертрофированными плечами и фигурным декольте, не оставляющим места для фантазии. Бюст венчает брутальная цепь с «легкими» из деревьев с пышными золотыми кронами. Рената Литвинова застилизовала образ под диву двадцатых годов, дополнив его эффектной прической с волнами на одну сторону.

В сюрреалистичном платье Белла Хадид сияла в Каннах, а вторил ему комплект роскошных рубинов и бриллиантов Chopard. А вы определились с победительницей модного баттла? Голосуйте!

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Белла Хадид

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о звездах, которые копируют стиль друг друга. О случайных (и специальных) совпадениях на светских мероприятиях читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall / Globallook

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