Сегодня в 17:33

Рената Литвинова «сделала» Беллу Хадид в образе с декольте-«легкими»

11 июля Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в сногсшибательном образе, который тотчас же разобрали на детали. Модель неоднократно экспериментировала с глубиной декольте и на этот раз превзошла все ожидания, появившись в самом экстремальном. Конкуренцию звезде подиумов составила Рената Литвинова, которая не удержалась и примерила точно такое же.