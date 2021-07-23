Пойманы с поличным: первые леди и жены монархов, копирующие стиль друг друга

Кейт Миддтлон vs королева Летиция

Ставку на розовый привилегированные дамы делают нередко и никогда не проигрывают. Особенно в этом сезоне, когда конфетные оттенки признаны самыми модными. В рамках тура по Шотландии Кейт Миддлтон встретилась с 4-летней девочкой Милой, которая борется с лейкемией. Год назад, в телефонном разговоре, герцогиня пообещала ей, что подберет розовое платье для встречи — и сдержала слово. В нежном летящем наряде ME+EM цвета клубничного пломбира монаршая особа выглядела роскошно.