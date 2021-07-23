Пойманы с поличным: первые леди и жены монархов, копирующие стиль друг друга
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Фото: Globallook
Джилл Байден vs Мелания Трамп
В июне 2021-го Джо и Джилл Байден посетили Арлингтонское национальное кладбище в Вирджинии, чтобы почтить память погибших солдат. Образ первой леди был символичным: место консервативного черного занял жгучий алый. Силуэтное платье Brandon Maxwell, к слову, отлично сидит на фигуре и стильно обыгрывает классический тренч цвета капучино.
Фото: Globallook
В 2019 году Мелания Трамп сопровождала супруга на саммите «Большой семерки» в Биаррице. Для важного мероприятия тогда еще хозяйка Белого дома выбрала ультрасоблазнительное платье Alexander McQueen, которое стало акцентом на всех групповых фотографиях политиков и их жен.
Фото: Globallook
Королева Максима vs Джилл Байден
В мае королева Максима болела за участников «Евровидения» и не пропускала выступления. Для выхода в свет Ее Величество выбрала ультрафиолетовое платье Victoria Beckham — кстати, далеко не бюджетное (около 98 000 рублей). В дополнение — бежевые лодочки Gianvito Rossi за 49 400 рублей.
Фото: Globallook
Оттенки лаванды популярны в кругах первых леди, королев и принцесс. Даже в арсенале Елизаветы II ультрафиолетовых костюмов целая коллекция. Этот цвет издавна считался символом принадлежности к правящей династии, а сегодня ассоциируется в первую очередь с движением суфражисток. Лавандовую двойку из юбки-карандаша и жакета Michael Kors доктор Байден выгуляла по случаю своего выступления на форуме, посвященном проблеме онкологии.
Фото: Globallook
Кейт Миддтлон vs королева Летиция
Ставку на розовый привилегированные дамы делают нередко и никогда не проигрывают. Особенно в этом сезоне, когда конфетные оттенки признаны самыми модными. В рамках тура по Шотландии Кейт Миддлтон встретилась с 4-летней девочкой Милой, которая борется с лейкемией. Год назад, в телефонном разговоре, герцогиня пообещала ей, что подберет розовое платье для встречи — и сдержала слово. В нежном летящем наряде ME+EM цвета клубничного пломбира монаршая особа выглядела роскошно.
Фото: Globallook
А королева Летиция решила стать ярким акцентом парада Вооруженных сил Испании в Мадриде и выделилась среди военных мундиров. Ее Величество нарядилась в розовый с головы до ног. В главных ролях — платье-блейзер длины миди и пара аксессуаров из лодочек и клатча в тон от испанского бренда Magrit.
Фото: Globallook
Королева Летиция vs Королева Максима
И снова алый: в мае 2021-го королева Летиция добыла из старых запасов гардеробной двойку из классических брюк и эффектного асимметричного топа от Zara. Впервые она выгуляла его тремя годами ранее во время визита в Аргентину.
Фото: Globallook
В выборе брендов королева Нидерландов Максима скромностью не отличилась и поставила на асимметричный костюм с блузой на одно плечо от Valentino. В этом модном баттле Ее Величество опередила испанскую коллегу, так как выгуливала total red задолго до легендарного выхода в Zara.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о звездах, которые копируют стиль друг друга. Специально или случайно? Ищите ответ материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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