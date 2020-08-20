С базовой майкой, объемным блейзером и не только: как фэшионистки носят классические черные брюки
Фото: Instagram @vikyandthekid
В духе спортшик
Фото: Instagram @deborabrosa
Первые модницы Instagram экспериментируют, смешивая разные стили. Противоположности притягиваются: лаконичные клеши (от бедра) и палаццо демонстрируют отличную совместимость с массивными кроссовками, текстильными кедами и спортивными сандалиями — горячим трендом этого лета. В пару к ним точно подойдут свободные белые рубашки из плотного хлопка, базовые футболки, укороченные худи oversize. Расслабленный образ завершит как объемный клатч, так и вместительная сумка-шоппер.
Монохром
Фото: Globallook
Расклешенные от бедра брюки высокой посадки — секретное оружие, которое позволит визуально удлинить ноги и «вытянуть» силуэт. Берем пример с испанской королевы Летиции, которая воспользовалась этой тактикой во время одного из важных визитов. Монаршая особа замиксовала безупречно скроенные брюки с однотонной футболкой, скрепив союз кожаным ремнем и лодочками на шпильках.
Испытала на себе монохромный метод и пышнотелая красотка Рошель Джонсон. Плюс-сайз-модель выстроила эффектный аутфит вокруг укороченных брюк-палаццо, базовой футболки и босоножек-«невидимок» на каблуке, а акцент образа сместила на сумку цвета малахита.
Слайды или вьетнамки + базовый топ
Фото: Instagram @josefinehj
Классические брюки фэшионистки рифмуют с чем угодно и как угодно, формируя максимально комфортные повседневные образы. В вашем арсенале точно найдется обыкновенная трикотажная майка белого цвета — смело заправляйте ее за пояс, добавляйте пару модных кожаных вьетнамок или сандалий-слайдов и не забудьте сумку-багет. На шоппинг, завтрак с подругами или длительное рандеву по городу — то, что нужно. Поверх майки или топа можно накинуть объемную рубашку, как это сделала шведский блогер Матильда Джерф.
С объемным блейзером
Фото: Instagram @mariakragmann
Для капризов погоды и приближающегося межсезонья рекомендуем иметь на вооружении эффектный «плечистый» блейзер, будто тайком взятый из мужского гардероба. Имея базовую бланковую футболку, прямые брюки или клеши, закрывающие обувь, и пару грубых ботинок можно стильно спастись от прохлады. Модные блогеры во главе с Марией Крагманн и Перниль Тейсбек дополняют удачную комбинацию брутальной обувью и миниатюрными сумками.
Ранее мы рассказывали, какими приемами пользуются модницы с пышными формами, выбирая мини-платья. Доказываем, что даже экстремальная длина может подходить абсолютно всем!
Фото: Globallook, Instagram
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