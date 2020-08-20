С базовой майкой, объемным блейзером и не только: как фэшионистки носят классические черные брюки

Для капризов погоды и приближающегося межсезонья рекомендуем иметь на вооружении эффектный «плечистый» блейзер, будто тайком взятый из мужского гардероба. Имея базовую бланковую футболку, прямые брюки или клеши, закрывающие обувь, и пару грубых ботинок можно стильно спастись от прохлады. Модные блогеры во главе с Марией Крагманн и Перниль Тейсбек дополняют удачную комбинацию брутальной обувью и миниатюрными сумками.

Ранее мы рассказывали, какими приемами пользуются модницы с пышными формами, выбирая мини-платья. Доказываем, что даже экстремальная длина может подходить абсолютно всем!