«Что у вас на голове?» Анна Нетребко заинтриговала Сеть необычным аксессуаром

«Вот это штука на голове! Тяжело же, жалко вас», «Хороша!», «Что не надень – хороша, красоту на загримируешь», «Неотразимая. Что еще скажешь?», «А что у вас на голове? Очень позитивно», «Красота – страшная сила», «Фантастическая Анна! В любой ситуации обворожительная, озорная и серьезная», «Анна, какая же вы классная – настоящая, естественная, красивая от природы», не играющая в жизни, а умеющая быть собой!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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