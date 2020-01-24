«Что у вас на голове?» Анна Нетребко заинтриговала Сеть необычным аксессуаром
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В своем Instagram Нетребко поделилась селфи в гримерной. На фото певица позирует босиком, в остромодных укороченных джинсах-клеш с необработанными низами. Расслабленный образ звезда дополнила джемпером в оттенке синий электрик – одним из главных в палитре тенденций 2020 года. Тренд на ультрамарин Анна предугадала задолго до экспертов Pantone – в одежде этого цвета она появлялась неоднократно. Однако внимание подписчиков привлек не насыщенный оттенок, а головной убор. Нетребко примерила парик в японском стиле, завершенный сложной пластиковой конструкцией.
«Вот это штука на голове! Тяжело же, жалко вас», «Хороша!», «Что не надень – хороша, красоту на загримируешь», «Неотразимая. Что еще скажешь?», «А что у вас на голове? Очень позитивно», «Красота – страшная сила», «Фантастическая Анна! В любой ситуации обворожительная, озорная и серьезная», «Анна, какая же вы классная – настоящая, естественная, красивая от природы», не играющая в жизни, а умеющая быть собой!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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