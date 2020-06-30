Анна Нетребко восхитила Сеть ярким образом с платьем цвета электрик и эффектным саквояжем

Фолловеры отметили, что наряд Анне Нетребко определенно к лицу. «Платье и сумка — скрытый шик! Прекрасный образ», «Синий кобальт в наряде — очень сочно!», «Анна, вы красотка! Прекрасно выглядите», «Анечка как всегда очаровательна и прекрасна», «Цвет платья вам очень идет», «Красотка» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Анны Нетребко

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