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Анна Нетребко восхитила Сеть ярким образом с платьем цвета электрик и эффектным саквояжем

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Анна Нетребко блеснула в монохромном образе на основе цвета электрик

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко продолжает отмечать выход из самоизоляции эффектными нарядами. Для прогулки с сыном по центру Вены и визита в галерею Альбертина 48-летняя оперная дива выбрала монохромный образ, в основе которого — самый модный оттенок сезона.

Для ярких экспонатов музея современного искусства — не менее яркий аутфит. Звезда оперы выстроила свой лук вокруг лаконичного платья-рубашки длины макси с контрастной фурнитурой. Насыщенный, будто наэлектризованный оттенок синего, компенсирует элегантную длину и скромный верх, интригующе расстегнутый на одну пуговицу. Образ дополняет объемная сумка-саквояж с традиционным для этой модели рамочным замком в винтажном стиле. В рифму с платьем — принт аксессуара в виде крупной клетки. В качестве компаньонов к красочному образу Анна выбрала классические лодочки на шпильке в оттенке голубой металлик. Финальный акцент — крупные серьги с камнями, перекликающимися с общей гаммой образа.

Фолловеры отметили, что наряд Анне Нетребко определенно к лицу. «Платье и сумка — скрытый шик! Прекрасный образ», «Синий кобальт в наряде — очень сочно!», «Анна, вы красотка! Прекрасно выглядите», «Анечка как всегда очаровательна и прекрасна», «Цвет платья вам очень идет», «Красотка» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Анны Нетребко

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