От стильного сафари до рабочей спецовки: как звезды и фэшионистки носят комбинезоны
Фото: Globallook
Комбезы в духе рабочей спецовки
Фото: Instagram @oliviaculpo
Ежегодно этот тренд прощается с нами, но не уходит, поэтому вердикт его однозначен — носить. Свободные комбинезоны, напоминающие спецодежду и костюмы химзащиты, снова вырываются в хиты. Недавно в таком позировала Памела Андерсон, замиксовав его с головокружительно высокими шпильками. Ани Лорак выстроила монохромный черный образ вокруг ромпера из денима, подчеркнув талию брутальным поясом из кожи, а модный блогер из Америки Оливия Калпо предпочла подобный для путешествия.
Удачную вариацию на тему предложила модель Эльза Хоск, которая примерила total look из денима и осталась в абсолютном выигрыше. Запоминаем аутфит на межсезонье или резкие капризы погоды на остаток августа: джинсовый ромпер плюс ботильоны в духе вестерн и сумка-багет — модный «привет» из 2000-х.
Сафари-мотивы
Жаркие страны с загадочными саваннами оказались закрытыми в свете последних событий, фэшионистки не теряются и продолжают выгуливать заготовленные сафари-образы. В летних коллекциях их активно пропагандировали Донателла Версаче, Доменико Дольче и Стефано Габбана. За вдохновением советуем обратиться к Instagram Елены Перминовой, которая мастерски миксует аутфиты по мотивам сафари. В одном из них модель и многодетная мама соединила свободный ромпер с шортами с эффектной плетеной корзинкой.
Советуем обратить внимание на афро-элементы с графичными этно-принтами, будто вышитыми племенными рукодельницами. Одну из вариаций на заданную тему предложила пышнотелая красотка Габи Грег, добавив в легкому летнему комбезу плетеную сумку и текстильные слайды с бахромой.
Ультраоблегающие — для спорта
Фото: Instagram @kyliejenner
Модные блогеры и селебрити во всеуслышание заявляют, что ультраоблегающие комбинезоны — самая удобная одежда для спорта. Для занятий йогой цветастые ромперы выбирают Наталья Ионова, Мария Горбань и Анфиса Чехова, и выглядят в них на все сто. Однако почетный приз за смелость вручаем плюс-сайз модели Тесс Холлидей, которая не стесняется тесных силуэтов и флуоресцентной фуксии.
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Фото: Instagram, Globallook, архивы пресс-служб
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