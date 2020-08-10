От стильного сафари до рабочей спецовки: как звезды и фэшионистки носят комбинезоны

Удачную вариацию на тему предложила модель Эльза Хоск, которая примерила total look из денима и осталась в абсолютном выигрыше. Запоминаем аутфит на межсезонье или резкие капризы погоды на остаток августа: джинсовый ромпер плюс ботильоны в духе вестерн и сумка-багет — модный «привет» из 2000-х.

Сафари-мотивы

Жаркие страны с загадочными саваннами оказались закрытыми в свете последних событий, фэшионистки не теряются и продолжают выгуливать заготовленные сафари-образы. В летних коллекциях их активно пропагандировали Донателла Версаче, Доменико Дольче и Стефано Габбана. За вдохновением советуем обратиться к Instagram Елены Перминовой, которая мастерски миксует аутфиты по мотивам сафари. В одном из них модель и многодетная мама соединила свободный ромпер с шортами с эффектной плетеной корзинкой.