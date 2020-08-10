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От стильного сафари до рабочей спецовки: как звезды и фэшионистки носят комбинезоны

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Испанская королева Летиция

Фото: Globallook

Комбинезоны уже давно заняли свое почетное место в сердцах модниц и не собираются сдавать позиции, поникая в гардеробы в самых разнообразных вариациях. Кстати, полюбились они даже монаршим особам во главе с испанской королевой Летицией, которая запаслась ими и на каждый день, и на вечерние мероприятия. В нашем фокусе оказались остромодные модели в духе сафари, которые перешли из жарких саванн в бетонные джунгли, свободные комбезы, напоминающие спецодежду, и ультраоблегающие ромперы для спорта, в которых щеголяют даже красотки с пышными формами. Смотрим, как звезды и фэшионистки из разных стран носят модную деталь!

Комбезы в духе рабочей спецовки

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Оливия Калпо

Фото: Instagram @oliviaculpo

Ежегодно этот тренд прощается с нами, но не уходит, поэтому вердикт его однозначен — носить. Свободные комбинезоны, напоминающие спецодежду и костюмы химзащиты, снова вырываются в хиты. Недавно в таком позировала Памела Андерсон, замиксовав его с головокружительно высокими шпильками. Ани Лорак выстроила монохромный черный образ вокруг ромпера из денима, подчеркнув талию брутальным поясом из кожи, а модный блогер из Америки Оливия Калпо предпочла подобный для путешествия.

Эльза Хоск / Instagram @hoskelsa

Удачную вариацию на тему предложила модель Эльза Хоск, которая примерила total look из денима и осталась в абсолютном выигрыше. Запоминаем аутфит на межсезонье или резкие капризы погоды на остаток августа: джинсовый ромпер плюс ботильоны в духе вестерн и сумка-багет — модный «привет» из 2000-х.

Сафари-мотивы

Жаркие страны с загадочными саваннами оказались закрытыми в свете последних событий, фэшионистки не теряются и продолжают выгуливать заготовленные сафари-образы. В летних коллекциях их активно пропагандировали Донателла Версаче, Доменико Дольче и Стефано Габбана. За вдохновением советуем обратиться к Instagram Елены Перминовой, которая мастерски миксует аутфиты по мотивам сафари. В одном из них модель и многодетная мама соединила свободный ромпер с шортами с эффектной плетеной корзинкой.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova

Советуем обратить внимание на афро-элементы с графичными этно-принтами, будто вышитыми племенными рукодельницами. Одну из вариаций на заданную тему предложила пышнотелая красотка Габи Грег, добавив в легкому летнему комбезу плетеную сумку и текстильные слайды с бахромой.

Габи Грег / Instagram @gabifresh

Ультраоблегающие — для спорта

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Модные блогеры и селебрити во всеуслышание заявляют, что ультраоблегающие комбинезоны — самая удобная одежда для спорта. Для занятий йогой цветастые ромперы выбирают Наталья Ионова, Мария Горбань и Анфиса Чехова, и выглядят в них на все сто. Однако почетный приз за смелость вручаем плюс-сайз модели Тесс Холлидей, которая не стесняется тесных силуэтов и флуоресцентной фуксии.

Ранее мы рассказывали, как модницы с пышными формами носят короткие платья и какие модели выбирают. На что обратить внимание, отправляясь на шопинг, — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, Globallook, архивы пресс-служб

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