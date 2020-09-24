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От вестерна до дерзкой кожи: гид по стилю Алессандры Амбросио

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Алессандра Амбросио

Фото: Globallook

В своем Instagram экс-«ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио хвастается не только роскошным телом, но и стильными аутфитами. И мало кто подумаем, что в будущем году жгучая шатенка отпразднует 40-летний юбилей! Одно можно сказать наверняка: толстовки oversize, кожаные комбинезоны и деним идут ей не меньше, чем крошечные золотистые бикини. На красной дорожке модель предпочитает струящийся шелк и подчеркнутый силуэт, а повседневность наполняет вестерн-мотивами (остромодными в этом сезоне, между прочим). Рассказываем, о модных приемах красотки, которые стоит взять на вооружение!

Джинсы + этно-кардиган

Фото: Globallook

Элементы этнического стиля часто дополняют образы звезды подиума, и смотрятся в них всегда эффектно. Первый урок от Амбросио: фолк-мотивы демонстрируют абсолютную совместимость с джинсами. Кстати, отличный способ применения светлого денима, который иногда трудно вписать в аутфиты на сезон холодов. Алессандра выстроила look вокруг свободных джинсов mom с высокой талией и укороченными необработанными низами. Их дополнила грубым ремнем и брутальными казаками, а в качестве главного акцента использовала кардиган с принтом трайбл.

  1. Ботинки Alla Pugachova, 15 990 руб. 2. Накидка I'm Isola Marras, 9 650 руб. 3. Джинсы Uniqlo, 2 999 руб. 4. Джемпер «Снежная Королева» х Ruban, цена по запросу. 5. Сумка «Снежная Королева», цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Найден эффектный способ применения этно-пончо и кардиганов с бахромой. По модному рецепту модели смешиваем его с фактурным джемпером и джинсами расслабленного силуэта, добавляем пару ботинок в лучших традициях вестерна, а финальный штрих — миниатюрная сумка кросс-боди на массивной ручке-цепи.

Бежевый монолук

Фото: Globallook

Амбросио успешно доказала, что бежевый — это нескучно, когда аутфит богат на оттенки и текстуры. Потому и снова нашла стильный способ применения любимым казакам цвета карамели, зарифмовав их со свободными брюками а-ля сафари и пушистой шубой-йети. Кстати, последнюю легко можно заменить на фактурный блейзер «плечистого» силуэта или кашемировое пальто.

  1. Казаки S.Oliver, 5 990 руб. 2. Водолазка H&M, 1 599 руб. 3. Пальто Yves Salomon, цена по запросу. 4. Брюки SILVASHI, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, 25 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С приближением холодов мы все охотнее утопаем в мягких текстурах трикотажа, кашемира, экомеха. В палитру этой осени однозначно стоит добавить вариации на тему бежевого: от глубокого таупового до насыщенной карамели и горького шоколада. Обыграть базовую водолазку можно с помощью брюк в духе сафари, а соединит тандем поясная сумка. Этот аксессуар прощается, но не уходит, поэтому обратить внимание стоит на каркасные модели из плотной гладкой кожи. Разбавляем царство нейтральных оттенков анималистическими мотивами — казаки с тиснением под кожу питона снова в выигрыше.

Кожаный комбез + пальто

Фото: Globallook

Альтернативу коктейльному платью для вечеринки Алессандра нашла крайне оригинальную, блеснув в смелом комбинезоне из кожи. Брутальности добавила грубая металлическая фурнитура и oversize-эффект, с которым этой осенью точно не поспоришь. Уравновесить эффектный наряд модель взялась при помощи базовой водолазки и классического шерстяного пальто. Образ в стиле подружки рокера подчеркнул яркий мейкап и слегка небрежно текстурированные локоны.

  1. Серьги UNOde50, цена по запросу. 2. Комбинезон Topshop (yoox.com), 5 100 руб. 3. Водолазка Uniqlo, цена по запросу. 4. Пальто 12 Storeez, 24 980 руб. 5. Ботинки Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаный total look — это смело, поэтому правильное дополнение решает. Обрамление из базовых деталей может сделать его пригодным даже для офиса — достаточно добавить водолазку из мягкого трикотажа, пару ботинок из кожи и лаконичную верхнюю одежду — шерстяной блейзер до середины бедра или пальто длины мидакси. Образ с бунтарским подтекстом завершаем минималистичными, но в то же время броскими аксессуарами — пара геометричных серег, которая вторит фурнитуре комбеза, не будет лишней.

Ранее мы раскрывали секреты стиля певицы Алсу, ключ к разгадке которых — стильные костюмы-двойки и бесчисленное множество жакетов в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram @alessandraambrosio, архивы пресс-служб

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