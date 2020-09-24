От вестерна до дерзкой кожи: гид по стилю Алессандры Амбросио

Кожаный total look — это смело, поэтому правильное дополнение решает. Обрамление из базовых деталей может сделать его пригодным даже для офиса — достаточно добавить водолазку из мягкого трикотажа, пару ботинок из кожи и лаконичную верхнюю одежду — шерстяной блейзер до середины бедра или пальто длины мидакси. Образ с бунтарским подтекстом завершаем минималистичными, но в то же время броскими аксессуарами — пара геометричных серег, которая вторит фурнитуре комбеза, не будет лишней.

Ранее мы раскрывали секреты стиля певицы Алсу, ключ к разгадке которых — стильные костюмы-двойки и бесчисленное множество жакетов в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.