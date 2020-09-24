От вестерна до дерзкой кожи: гид по стилю Алессандры Амбросио
Фото: Globallook
Джинсы + этно-кардиган
Фото: Globallook
Элементы этнического стиля часто дополняют образы звезды подиума, и смотрятся в них всегда эффектно. Первый урок от Амбросио: фолк-мотивы демонстрируют абсолютную совместимость с джинсами. Кстати, отличный способ применения светлого денима, который иногда трудно вписать в аутфиты на сезон холодов. Алессандра выстроила look вокруг свободных джинсов mom с высокой талией и укороченными необработанными низами. Их дополнила грубым ремнем и брутальными казаками, а в качестве главного акцента использовала кардиган с принтом трайбл.
Фото: Архивы пресс-служб
Найден эффектный способ применения этно-пончо и кардиганов с бахромой. По модному рецепту модели смешиваем его с фактурным джемпером и джинсами расслабленного силуэта, добавляем пару ботинок в лучших традициях вестерна, а финальный штрих — миниатюрная сумка кросс-боди на массивной ручке-цепи.
Бежевый монолук
Фото: Globallook
Амбросио успешно доказала, что бежевый — это нескучно, когда аутфит богат на оттенки и текстуры. Потому и снова нашла стильный способ применения любимым казакам цвета карамели, зарифмовав их со свободными брюками а-ля сафари и пушистой шубой-йети. Кстати, последнюю легко можно заменить на фактурный блейзер «плечистого» силуэта или кашемировое пальто.
Фото: Архивы пресс-служб
С приближением холодов мы все охотнее утопаем в мягких текстурах трикотажа, кашемира, экомеха. В палитру этой осени однозначно стоит добавить вариации на тему бежевого: от глубокого таупового до насыщенной карамели и горького шоколада. Обыграть базовую водолазку можно с помощью брюк в духе сафари, а соединит тандем поясная сумка. Этот аксессуар прощается, но не уходит, поэтому обратить внимание стоит на каркасные модели из плотной гладкой кожи. Разбавляем царство нейтральных оттенков анималистическими мотивами — казаки с тиснением под кожу питона снова в выигрыше.
Кожаный комбез + пальто
Фото: Globallook
Альтернативу коктейльному платью для вечеринки Алессандра нашла крайне оригинальную, блеснув в смелом комбинезоне из кожи. Брутальности добавила грубая металлическая фурнитура и oversize-эффект, с которым этой осенью точно не поспоришь. Уравновесить эффектный наряд модель взялась при помощи базовой водолазки и классического шерстяного пальто. Образ в стиле подружки рокера подчеркнул яркий мейкап и слегка небрежно текстурированные локоны.
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаный total look — это смело, поэтому правильное дополнение решает. Обрамление из базовых деталей может сделать его пригодным даже для офиса — достаточно добавить водолазку из мягкого трикотажа, пару ботинок из кожи и лаконичную верхнюю одежду — шерстяной блейзер до середины бедра или пальто длины мидакси. Образ с бунтарским подтекстом завершаем минималистичными, но в то же время броскими аксессуарами — пара геометричных серег, которая вторит фурнитуре комбеза, не будет лишней.
Ранее мы раскрывали секреты стиля певицы Алсу, ключ к разгадке которых — стильные костюмы-двойки и бесчисленное множество жакетов в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram @alessandraambrosio, архивы пресс-служб
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