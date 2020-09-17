От денима до объемных блейзеров: гид по стилю певицы Алсу
Фото: Instagram @alsou_a
Твидовый жакет + деним
Фото: Instagram @alsou_a
Первым на модный ринг выходит фактурный жакет с полихромным паттерном, который звезда зарифмовала с простой бланковой футболкой и свободными джинсами из светлого денима. Расслабленный look подойдет и для встреч с подругами за чашкой капучино, и для романтического ужина, и даже для офиса, если правила дресс-кода не так агрессивны к сотрудникам. Алсу обыграла образ с помощью гипетрофированных серег-колец, уживаться с которыми порой сложно, но возможно.
Фото: Архивы пресс-служб
Формула из джинсов и белой хлопковой футболки никогда не проигрывает, а разбавить ее можно абсолютно любыми слагаемыми. Здесь найдет свое место под солнцем укороченный твидовый жакет, который составит крепкий союз с завышенной талией, да и пара кипенно-белых ботильонов на изящном каблуке комфортной высоты будет удачно вторить футболке. При желании их легко можно заместить суперудобными текстильными кедами или светлыми лоферами из мягкой кожи.
Брючный костюм
Фото: Instagram @alsou_a
Не менее актуальная деталь в арсенале Алсу — брючные костюмы, в которых звезду можно увидеть максимально часто. Сама же певица признается, что далеко не всегда есть желание и подходящее настроение, чтобы носить платья. В ход пошли укороченные брюки-багги, формирующие О-силуэт и дополняющие тандем с приталенным блейзером. Пускай молочно-белый цвет и не так универсален в капризную осеннюю погоду, но в наборе на случай вечеринок определенно не будет лишним. Особенно в паре с головокружительными шпильками и акцентным мейкапом.
Фото: Архивы пресс-служб
Переходя от теории к практике, советуем вооружаться такой брючной двойкой, которая уж точно представит вас с самого удачного ракурса. Визуально вытянуть силуэт помогут легкие костюмные ткани, правильная длина блейзера (до середины бедра), прямые или расклешенные брюки с высоким поясом, низы которых частично закрывает обувь. Поддержать нейтралитет можно с помощью теплых бежевых оттенков — капучино, миндаля, крем-брюле. А можно — поставить финальную точку микросумкой цвета фуксии или добавить неон, как это часто делает известная модница Виктория Бекхэм.
Объемный блейзер + мини
Фото: Instagram @alsou_a
Объемный блейзер из плотного фактурного материала — еще один пункт в списке мастхэвов на осень. Алсу сочетает его с кожаной юбкой ультракороткой длины, создавая эффект, будто под ним и вовсе ничего нет. Максимально открытые ноги артистка подчеркивает брутальными кожаными ботинками. Микс текстур разбавляет консервативный total black, а дерзости аутфиту добавляет гладко уложенное каре и эффектный макияж с помадой винного цвета.
Фото: Архивы пресс-служб
Один удлиненный блейзер отлично сочетается с любым низом: от треников и клешей до микроюбок и мини-платьев. С последними предлагаем поэкспериментировать, взяв базовую вариацию на тему маленького черного платья. Обрамляем look эффектными кожаными деталями — лаконичными ботильонами на миниатюрных каблуках kitten heel и сумкой с броской металлической фурнитурой.
Ранее мы раскрывали секреты стиля Кэти Перри, которые стоит взять на заметку и вам. Подробнее о том, как сочетать пестрые «цветочные» платья, яркий трикотаж и акцентную обувь — на Passion.ru.
Фото: Instagram @alsou_a, архивы пресс-служб
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