От денима до объемных блейзеров: гид по стилю певицы Алсу

Один удлиненный блейзер отлично сочетается с любым низом: от треников и клешей до микроюбок и мини-платьев. С последними предлагаем поэкспериментировать, взяв базовую вариацию на тему маленького черного платья. Обрамляем look эффектными кожаными деталями — лаконичными ботильонами на миниатюрных каблуках kitten heel и сумкой с броской металлической фурнитурой.

Ранее мы раскрывали секреты стиля Кэти Перри, которые стоит взять на заметку и вам. Подробнее о том, как сочетать пестрые «цветочные» платья, яркий трикотаж и акцентную обувь — на Passion.ru.