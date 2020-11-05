От «трансформеров» из денима до цветной кожи: какие юбки носить поздней осенью

И, наконец, тренд, который модницы не отпускают из сезона в сезон — фактурный трикотаж, который демонстрирует идиллию с любыми теплыми образами. Противостоять суровому климату берутся юбки А-силуэта и миди длины, миниатюрные «трапеции» и классические карандаши. Такие варианты формируют крепкие дружеские отношения с «суровыми» жакетами, объемными джемперами и бланковыми рубашками.

Ранее мы рассказывали о том, как носить кардиган — незаменимую в осенне-зимний сезон деталь. Самые стильные лайфхаки ищите в модном гиде от Passion.ru.