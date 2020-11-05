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От «трансформеров» из денима до цветной кожи: какие юбки носить поздней осенью

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Fendi

Фото: Vogue.com

Дизайнеры демонстрировали много вариаций на тему юбки и научили нас множеству стайлинг-трюков. В коллекциях Prada и Hermès можно подсмотреть, как составлять моно- и полихромные total-образы из кожи, у Lacoste — как замиксовать остромодный look в духе школьниц из восьмидесятых, а у Tom Ford почерпнуть вдохновение для аутфитов с денимом. Мы призываем вас не забывать о юбках, хоть и знаем, что джинсы и актуальные джоггеры заметно потеснили их. Поэтому составили список главных фавориток сезона, в паре с которыми всегда комфортно.

Юбки-трансформеры из денима

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Tom Ford

Фото: Vogue.com

Пэчворк уже не первый сезон прорывается к статусу хита (спойлер: грядущей весной его будет еще больше). Тренд четко отражает стремление к разумному потреблению: одежда, выполненная в этой технике, выглядит так, будто ее сшили из разных деталей. Достаточно вспомнить осенне-зимнюю коллекцию Tom Ford, на показе которой Джиджи Хадид блеснула в юбке-карандаше из разных отрезков денима. Подобные мотивы появлялись у Dion Lee, а Донателла Версаче и вовсе создала удачный гибрид из джинсовой юбки и стеганого пуховика.

Цветная кожа

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Prada

Фото: Vogue.com

Демонстративно трендовые кожаные юбки приобретают новый окрас. Если в вашем арсенале уже имеется классический черный «карандаш», то самое время сфокусироваться на горячих тенденциях. Цвета некогда брутальной кожи берут на себя роль таблетки от грусти по поводу пасмурной погоды и бесконечных осадков. Модницы активно применяют конфетно-розовые, лимонно-желтые, небесные, изумрудные оттенки и не скупятся на яркость. К тому же, юбки-футляры из плотной кожи отлично рифмуются с объемными дубленками, фактурными джемперами и свитерами крупной вязки.

«Школьные» мини-юбки

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Christian Dior

Фото: Vogue.com

Цитируем преппи-стиль и школьную форму всегда и везде. Во-первых, это модно, во-вторых — практично и тепло. В авангарде стоят юбки из плотных костюмных тканей, шерсти и твида. В главных ролях — клетчатые принты во всевозможных расцветках и интерпретациях. За идеями можно обратиться к сериалу «Сплетница» с Блейк Лайвли и Лейтон Мистер, а можно — к шоу Christian Dior, где «школьные» мини-юбки мелькали в паре с теплыми кардиганами и безрукавками, сапогами с объемными голенищами и стильными кепи. А вот Донателла Версаче предложила сочетать клетчатые микроюбки с гиперобъемными бомберами и толстовками.

Фактурный трикотаж

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Lacoste, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

И, наконец, тренд, который модницы не отпускают из сезона в сезон — фактурный трикотаж, который демонстрирует идиллию с любыми теплыми образами. Противостоять суровому климату берутся юбки А-силуэта и миди длины, миниатюрные «трапеции» и классические карандаши. Такие варианты формируют крепкие дружеские отношения с «суровыми» жакетами, объемными джемперами и бланковыми рубашками.

Ранее мы рассказывали о том, как носить кардиган — незаменимую в осенне-зимний сезон деталь. Самые стильные лайфхаки ищите в модном гиде от Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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