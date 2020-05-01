От нежного шелка до дерзкого кружева: одежда для дома, которая порадует вашу вторую половинку
Шелк
Фото: Архивы пресс-служб
Нежные прикосновения шелка можно сравнить разве что с теплыми объятиями. Любопытно, как этот приятный на ощупь мерцающий материал меняет самоощущение. Особенно тогда, когда он выступает в союзе с полупрозрачным кружевом, который выиграет в любой гамме: от пудровых оттенков до сочного красного. Всегда приятно накинуть на плечи миниатюрный шелковый халат поверх кружевного пеньюара, перед тем как выпить чашечку кофе на балконе.
Кружево
Фото: Архивы пресс-служб
С любимыми хлопковыми слипами вряд ли что-то сможет конкурировать по части комфорта. Однако кружеву определенно нет равных в искусстве удивлять и баловать. Поэтому любимый комплект из слипов и футболки oversize придется сменить на что-то более соблазнительное. Полупрозрачный комплект никогда не будет лишним — советуем запастись сразу несколькими, а выбирать под настроение: дерзкий красный, насыщенный винный, классический черный или наоборот — нежный цвет пыльной розы или беж.
Боди
Фото: Архивы пресс-служб
Еще одно тайное оружие — боди, безупречно подчеркивающее, а при желании и корректирующее фигуру. Делаем ставку на прозрачное кружево с затейливыми паттернами и эластичные материалы, в которых формы и изгибы будут безупречны. Держим на вооружении лайфхак для будущих вечеринок: бельевое боди может составить конкуренцию любому топу в миксах с блейзерами.
В период всеобщей самоизоляции женщины разделились на два лагеря: одни предпочитают удобное белье (или вовсе его отсутствие на теле), а другие — соблазнительные кружевные комплекты. Эксперты предупреждают, что правильно подобранный бюстгальтер важен даже во время пребывания дома, чтобы сберечь здоровье и привлекательность бюста. Подробнее о выборе нижнего белья читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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