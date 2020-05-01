От нежного шелка до дерзкого кружева: одежда для дома, которая порадует вашу вторую половинку

Еще одно тайное оружие — боди, безупречно подчеркивающее, а при желании и корректирующее фигуру. Делаем ставку на прозрачное кружево с затейливыми паттернами и эластичные материалы, в которых формы и изгибы будут безупречны. Держим на вооружении лайфхак для будущих вечеринок: бельевое боди может составить конкуренцию любому топу в миксах с блейзерами.

В период всеобщей самоизоляции женщины разделились на два лагеря: одни предпочитают удобное белье (или вовсе его отсутствие на теле), а другие — соблазнительные кружевные комплекты. Эксперты предупреждают, что правильно подобранный бюстгальтер важен даже во время пребывания дома, чтобы сберечь здоровье и привлекательность бюста. Подробнее о выборе нижнего белья читайте на Passion.ru.