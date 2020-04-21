Топы против соблазнительных бра: эксперты выяснили, какое белье носить на карантине
Эластичные топы и каркасные бюстгальтеры стали настоящими конкурентами в период карантина. Красивое белье помогает многим женщинам чувствовать себя увереннее, даже если в изоляции они остались наедине с собой. The Sun приводит статистические данные, по которым каждая неделя карантина меняет бельевые тренды. Продажи бра с мягкими чашками среди известных брендов возрастают до 70%. Спрос на соблазнительное кружевное белье не отстает, варьируясь от 30 до 84% у разных производителей. Что же думают женщины?
Наташа Хардинг, инструктор по йоге (не носит бра): Каждой женщине знакомо то невероятное ощущение, когда можно наконец снять бюстгальтер после рабочего дня. И сегодня оно может сопровождать на протяжение всего дня — ничего не стесняет движения, не оставляет следов на коже. Я за комфорт, и мысль о том, чтобы связывать себя как индейку во время изоляции пугает меня. Как и многие, я провожу весь день со своей семьей, и у меня масса других поводов для беспокойства — не только мысли о том, подходит ли мой бра к трусикам. Домашнее обучение детей, приготовление еды, онлайн-йога, работа — вот что меня волнует. Кто эти женщины, которые постоянно выглядят соблазнительно на карантине? У них, должно быть, слишком много свободного времени. Дамы, возьмите паузу!
Фото: Freepik
Никки Уоткинс (носит красивое белье): Сегодня не так много счастливых моментов в нашей жизни, поэтому мы должны сами создавать их для себя и искать в мелочах. Нет ничего более вдохновляющего, чем красивый бра, и недавний пик онлайн-продаж доказывает это. Очень легко ходить в пижаме целый день. Но чистая одежда и пару прикосновений туши к ресницам влияют на мою продуктивность и настроение. Как и белье. Жизнь в новом графике, онлайн-уроки в школе, менее активная социальная жизнь, сводящаяся к вечеринкам в видеочатах, могут заставить забыть о личной жизни. Однако нахождение в одном пространстве с вашим партнером означает, что вы в любой должны быть во всеоружии.
Фото: Freepik
Рассудить ситуацию берется Кейт Уэир, эксперт известного бельевого бренда. Кейт объясняет, что бра без чашек не могут привести к провисанию груди. А вот неправильно подобранная модель — вполне. Это происходит тогда, когда бюстгальтер оказывает чрезмерное давление на связки. Также есть ограничение, по которому спортивные бра можно носить не более двух часов. Однако если конструкция не сдавливает грудь — в нем вполне можно ходить целый день. Обладательницам пышного бюста советуют приобрести специальный бюстгальтер для сна с мягкими чашками — он обеспечит достаточный уровень поддержки и комфорта. Эксперт рекомендует застегивать бра на самый свободный крючок, а если хочется крепче — лучше отрегулировать бретели.
Фото: Instagram
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