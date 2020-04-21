Топы против соблазнительных бра: эксперты выяснили, какое белье носить на карантине

Эластичные топы и каркасные бюстгальтеры стали настоящими конкурентами в период карантина. Красивое белье помогает многим женщинам чувствовать себя увереннее, даже если в изоляции они остались наедине с собой. The Sun приводит статистические данные, по которым каждая неделя карантина меняет бельевые тренды. Продажи бра с мягкими чашками среди известных брендов возрастают до 70%. Спрос на соблазнительное кружевное белье не отстает, варьируясь от 30 до 84% у разных производителей. Что же думают женщины?

Наташа Хардинг, инструктор по йоге (не носит бра): Каждой женщине знакомо то невероятное ощущение, когда можно наконец снять бюстгальтер после рабочего дня. И сегодня оно может сопровождать на протяжение всего дня — ничего не стесняет движения, не оставляет следов на коже. Я за комфорт, и мысль о том, чтобы связывать себя как индейку во время изоляции пугает меня. Как и многие, я провожу весь день со своей семьей, и у меня масса других поводов для беспокойства — не только мысли о том, подходит ли мой бра к трусикам. Домашнее обучение детей, приготовление еды, онлайн-йога, работа — вот что меня волнует. Кто эти женщины, которые постоянно выглядят соблазнительно на карантине? У них, должно быть, слишком много свободного времени. Дамы, возьмите паузу!