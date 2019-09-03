Для спорта, романтического свидания и не только: как правильно подобрать бюстгальтер на все случаи жизни

Первое и главное – пояс, который должен сидеть строго горизонтально. При неправильном выборе эта деталь может не только стать причиной дискомфорта, но и заметно испортить фигуру. Многие полагают, что поддерживают грудь бретельки, но это заблуждение. Грамотно подобранный бра отлично фиксирует молочные железы, даже если вы отстегнете бретели. Во время примерки проверьте, застегивается ли бра на самую первую пару петель – учитывайте, что со временем пояс будет растягиваться, и появится необходимость затягивать его плотнее.