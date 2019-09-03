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Для спорта, романтического свидания и не только: как правильно подобрать бюстгальтер на все случаи жизни

В этот день, ровно 105 лет назад, американка Мэри Фелпс Якоб совершила настоящий прорыв в женской моде. Она получила патент на создание первого бюстгальтера, и с тех пор 3 сентября считается его официальным днем рождения. В честь необычного праздника мы заручились поддержкой экспертов и составили полезный гид по выбору идеальной модели на все случаи жизни.

Подбор бюстгальтера – целая наука, и процесс носит название бра-фиттинг (bra fitting). Специалисты учитывают множество параметров: от формы груди до одежды модели, под которой предстоит «прятать» белье. Чтобы разобраться в этом нелегком вопросе самостоятельно, следует ответить на ряд вопросов.

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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Многие селебрити носят бюстгальтеры и бра-топы как самостоятельные детали гардероба. Например, Кортни Кардашьян, Эмили Ратажковски и Светлана Лобода смело надевают их под блейзеры oversize вместо топов.

Нужен ли бюстгальтер?

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Triumph, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Основная функция бюстгальтера – поддержка груди во время движения и в определенной степени – стабилизация нагрузки на позвоночник. Для многих бра – способ сформировать желаемый силуэт, визуально увеличить размер и скорректировать форму молочных желез. Носить или не носить – ответ на этот вопрос сугубо индивидуален. Не нужно заставлять себя, если бра доставляет вам дискомфорт. Особенно в разные периоды цикла, которые могут проходить болезненно и сопровождаться отеками.

Что важнее: пояс или бретели?

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Agent Provocateur, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое и главное – пояс, который должен сидеть строго горизонтально. При неправильном выборе эта деталь может не только стать причиной дискомфорта, но и заметно испортить фигуру. Многие полагают, что поддерживают грудь бретельки, но это заблуждение. Грамотно подобранный бра отлично фиксирует молочные железы, даже если вы отстегнете бретели. Во время примерки проверьте, застегивается ли бра на самую первую пару петель – учитывайте, что со временем пояс будет растягиваться, и появится необходимость затягивать его плотнее.

Белье шьется из эластичных тканей, которые в процессе носки растягиваются, поэтому бра всегда имеет несколько рядов крючков: когда вы почувствуете, что поддержки стало недостаточно, просто перестегиваете бра на другие крючки. Многие изначально застегивают бра на самые тугие крючки, что сокращает срок его службы.
Елена Лапшина
Управляющий магазином и тренинг-амбассадор голландского бренда Hunkemöller

Как должны сидеть чашки?

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Sloggi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Если бра подобран верно, то его чашечки плотно прилегают к груди и буквально становятся ее продолжением. При молочные железы не должны «проваливаться» или образовывать «складки», выпирающие сверху или по бокам. Низ чашечки, куда вшиваются косточки, также должен повторять анатомическую форму груди. Правильные чашечки позволяют бра выполнять свою главную функцию – формировать правильный центр тяжести. Неправильно подобранный бра, как правило, имеет более короткий срок службы, независимо от его стоимости и бренда-производителя.

Косточки рвут бра из-за слишком сильного трения ткани по телу, поскольку изначально был выбран бюстгальтер объёмом больше необходимого.
Елена Лапшина
Управляющий магазином и тренинг-амбассадор голландского бренда Hunkemöller

Стоит ли опасаться синтетики в составе?

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Sloggi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Синтетические материалы, используемые при пошиве белья, проходят медицинские тестирования и являются полностью гипоаллергенными. Наиболее оптимальный вариант – смесовые ткани, в составе которых есть и натуральные и синтетические волокна. Последние расширяют возможности при производстве и дают готовому изделию ряд преимуществ.

Опасаться синтетики в составе бюстгальтера вовсе не стоит. У искусственных волокон есть свое преимущество перед хлопком. Например, полиэстер прочный износостойкий, не теряет цвет даже после многократных стирок. Полиамид придает ткани прочность и упругость, благодаря ему нижнее белье не растягивается, а эластан обеспечивает облегание.
Елена Лапшина
Управляющий магазином и тренинг-амбассадор голландского бренда Hunkemöller

Как часто нужно обновлять бельевой гардероб?

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Hunkemöller, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Среди признаков, указывающих на то, что бра пора заменить – косточки, которые выпирают из-под белья, топорщащиеся кружева, растянутый пояс. Изделие теряет свои эстетические свойства (цвет, качество кружева и др.), а кроме того – оно больше не выполняет своих функций.

Из какого бы материала не был пошит бюстгальтер (100% хлопок или с добавлением других волокон), любая ткань имеет свойство терять эластичность и растягиваться в процессе постоянного ношения и стирки. Именно поэтому лучше всего обновлять свой бельевой «гардероб» раз в 6-8 месяцев, то есть с приходом новой сезонной коллекции можно уже подыскать что-то новое для себя и актуальное с точки зрения модных тенденций.
Анастасия Андропова
Эксперт по подбору белья немецкого бренда Triumph

Главный признак, который укажет на то, что бра пора сменить – дискомфорт. И появиться он может даже от любимого повседневного бюстгальтера, который вы носите уже не первый месяц.

К сожалению, даже бра, сделанный из самых качественных материалов, не сохранит своих функций, особенно если вы регулярно носите его 1,5 года и больше. Согласитесь, пояс, который всегда хочется поправить, приносит сильный дискомфорт. А главное – он больше не поддерживает грудь. Поднимается он в том случае, если он велик или стал свободным после долгой носки. Если кружево топорщится, не облегает грудь, то такой бра разносился, и его следует сменить.
Елена Лапшина
Управляющий магазином и тренинг-амбассадор голландского бренда Hunkemöller

Что диктует бельевая мода в этом сезоне?

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Agent Provocateur, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое, что привлекает наше внимание этой осенью – красный в любых его вариаций. Неудивительно, ведь это – самая модная палитра сезона. К ней добавляем темный изумруд, фуксию и коралловый. Условно разделите свой бельевой «гардероб» на базовый и комплекты для особых случаев. Выбирая последние, не ограничивайте себя в обилии кружева, шелка и акцентных деталей.

Сейчас большой популярностью пользуются бюстгальтеры без косточек с мягкой или плотной чашкой. Модели с мягкой чашкой создают максимально естественную форму груди, более же плотные варианты обеспечивают дополнительную поддержку и уже более округлую форму груди.
Анастасия Андропова
Эксперт по подбору белья немецкого бренда Triumph

Как выбрать спортивный бра?

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Reebok, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Поддержка груди и стабилизация нагрузки на позвоночник особенно важны во время занятий спортом, поэтому правильный бра – абсолютный мастхэв. Спортивные бюстгальтеры отличаются разной степенью поддержки – на этот параметр стоит обратить повышенное внимание обладательницам пышного бюста.

Выбор бра-топа зависит от того, чем вы планируете заниматься – от этого зависит степень поддержки груди. Для йоги, пилатеса и растяжки подойдут модели с низкой степенью поддержки, для силовых тренировок в тренажерном зале – варианты со средним уровнем поддержки. И, наконец, тем, кто не может жить без бега, кардио, бокса или танцев, нужно позаботиться о том, чтобы грудь не травмировалась во время интенсивных движений. Формованные чашечки и регулируемые бретели помогут добиться идеальной посадки, избежать натирания и позволят сфокусироваться на тренировке.
Агата Брокмиллер
Ведущий специалист по продукту Reebok

Если природа щедро наградила вас формами – позаботьтесь о комфорте и здоровье прежде, чем купить абонемент в спортзал. Спортивный бра должен максимально закрывать грудь и надежно фиксировать ее во время физической активности. Помните: во время тренировки ваши мысли должны быть сконцентрированы на выполнении упражнений, а не на выпадающем бюсте.

Грудь является одним из самых уязвимых органов тела из-за отсутствия мышц или костей для поддержки молочных желез. А спортивные нагрузки, значительно увеличивающие амплитуду её движения, могут вызывать боли, растяжки кожи, «обвисание» и даже травмы. Поэтому вне зависимости от вида тренировки лучше подумать о бра-топе с хорошей степенью поддержки, который не будет сдавливать и мешать.
Агата Брокмиллер
Ведущий специалист по продукту Reebok

По некоторым данным, 80% женщин во всем мире неправильно выбирают нижнее белье. Надеемся, наши рекомендации помогут упростить этот процесс, превратив шопинг в настоящее удовольствие удовольствие!

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб, Globallook, Instagram

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