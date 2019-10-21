Черный — для уверенных, пудровый — для кокетливых: что цвет нижнего белья расскажет о вашем характере
Черное белье
Фото: Архивы пресс-служб
Ставка на черное никогда не проигрывает, равно как и женщина, которая его носит. Она уверенна в себе и ей не нужно что-либо доказывать окружающим. Белье из черного кружева или полупрозрачной сетки порой не оставляет места для фантазии, но с ним вы всегда будете во всеоружии. Проверено: с таким комплектом и каплей любимого парфюма чувствовать себя на высоте гораздо проще.
Красные и ягодные оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Ягодные оттенки отличаются благородством и глубиной. Их выбирают рассудительные, сосредоточенные особы, которые ценят роскошь без излишеств. Женщина, отдающая предпочтение красному, сливовому или цвету спелой вишни, не любит повторять дважды. Ей нравится чувствовать власть, но добивается ее она тонко и практически незаметно. А насыщенный ягодный коктейль в «гардеробе» нижнего белья – ее верный союзник в решении любых задач.
Пудровые оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Пудровые оттенки в современной моде уже перестали относиться к явлению легкомысленному. Конфетный розовый по-хозяйски обосновался в деловом гардеробе, утвердив свои права на брючные костюмы и юбки-карандаши. Тем не менее, специалисты относят его к романтическим натурам, которые порой не могут выиграть спор со своим внутренним ребенком. Легкое розовое кружево, нежный шелк и бескаркасные бра для них – всегда верное решение.
Бежевое белье
Фото: Архивы пресс-служб
Бежевый выбирают те, кто ценит практичность и создают вокруг себя зону комфорта, из которой им порой трудно выбраться. Чтобы не сломать ее границы, они не делятся своими переживаниями и редко подпускают окружающих к своему внутреннему миру. С другой стороны, женщины, которые выбирают беж, умело подстраиваются под любые жизненные ситуации – даже те, которые требуют незамедлительного принятия решения.
Белое белье
Фото: Архивы пресс-служб
Белый – традиционный символ чистоты. Женщина, которая выбирает минималистичное белье белого цвета по своей природе – перфекционист. В ее жизни все должно быть безупречно, вплоть до самых мелких деталей. Она – истинная леди, которая ценит качество, а не количество, умеет отличать настоящую роскошь от вычурности.
Серое белье
Фото: Архивы пресс-служб
Серый – любимый цвет тех, кто принимает решения вдумчиво и перепроверит несколько раз, прежде чем дать ответ. Женщины, выбирающие серое белье, боятся оказаться между двух огней – в сложных ситуациях их позиция – нейтралитет. Они не любят быть в центре внимания, но комплименты принимают с особым удовольствием.
Согласно исследованиям, все больше женщин отдают предпочтение хлопковым трусам-шортикам и слиперам. О массовом отказе от кружева и миниатюрных стрингов читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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