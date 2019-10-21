Черный — для уверенных, пудровый — для кокетливых: что цвет нижнего белья расскажет о вашем характере

Серый – любимый цвет тех, кто принимает решения вдумчиво и перепроверит несколько раз, прежде чем дать ответ. Женщины, выбирающие серое белье, боятся оказаться между двух огней – в сложных ситуациях их позиция – нейтралитет. Они не любят быть в центре внимания, но комплименты принимают с особым удовольствием.

Согласно исследованиям, все больше женщин отдают предпочтение хлопковым трусам-шортикам и слиперам. О массовом отказе от кружева и миниатюрных стрингов читайте на Passion.ru.