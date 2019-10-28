К облегающему платью, спортивным легинсам и не только: как правильно подобрать нижнее белье под одежду

Теперь совсем не обязательно проводить целый день в миниатюрных стрингах, ведь есть множество альтернативных решений. По данным исследователей из Великобритании, популярность удобных трусов среди покупательниц возросла на 11%, и женщины все чаще отдают предпочтение натуральному хлопку и эластичным материалами вместо кружева.

На что сделать акцент при выборе

Определиться с размером важно, но также следует обратить внимание и на такой важный параметр, как состав. Многие ошибочно полагают, что синтетическим волокнам не место в составе нижнего белья, однако, профессионалы утверждают обратное. Попробуем разобраться в этом вопросе.