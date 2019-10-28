К облегающему платью, спортивным легинсам и не только: как правильно подобрать нижнее белье под одежду
Многие бренды подстраивают свой ассортимент под ритм современных женщин, понимая, что в нем нет место для скованности движений и дискомфорта.
Теперь совсем не обязательно проводить целый день в миниатюрных стрингах, ведь есть множество альтернативных решений. По данным исследователей из Великобритании, популярность удобных трусов среди покупательниц возросла на 11%, и женщины все чаще отдают предпочтение натуральному хлопку и эластичным материалами вместо кружева.
На что сделать акцент при выборе
Определиться с размером важно, но также следует обратить внимание и на такой важный параметр, как состав. Многие ошибочно полагают, что синтетическим волокнам не место в составе нижнего белья, однако, профессионалы утверждают обратное. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Многие уверены, что белье стоит выбирать исключительно из натуральных волокон, однако это не совсем так. Сейчас технологии позволяют изготавливать синтетические ткани, которые не уступают натуральным, а иногда значительно превосходят их. Чаще всего в качественном белье используются волокна из хлопка, полиэстера и эластана. Полиэстер хорошо отводит влагу, плотно прилегает к телу и долго сохраняет свои свойства, хлопок хорошо греет, приятен на ощупь и достаточно прочен, однако имеет свойство растягиваться при носке. Эластан отлично тянется, его обычно смешивают с другими волокнами.
Фото: Архивы пресс-служб
Подбираем белье под облегающую одежду
Добавляя новое белье в свой список покупок, думайте о функции конкретной модели в вашем гардеробе. Возможно, в шкафу давно висит ультраоблегающее платье из тонкого шелка, к которому вы так и не подобрали правильные трусики? Самое время найти к нему удачную пару!
Сейчас, благодаря новым технологиям, на рынке появляются самые разные модели, которые остаются незаметны под одеждой. Здесь есть все, включая инновационное кружево, которое плотно прилегает к телу. Такие варианты отлично впишутся в гардероб, где есть много облегающей одежды. Особое внимание стоит уделить бесшовным изделиям. Именно из-за отсутствия швов белье остается полностью незаметным под любыми вещами, а благодаря использованию технологии лазерной обработки краев оно абсолютно не чувствуется на теле, создавая эффект «второй кожи».
Фото: Архивы пресс-служб
Белье для спорта
Женщины редко задумываются о правильном белье для спорта, отдавая предпочтение тому, что не видно под шортами и облегающими легинсами. А ведь выбор спортивных трусиков не менее важен, чем покупка бра с поддержкой груди. Прежде чем сделать покупку, остановитесь на деталях – материале, типе швов и фасоне.
Рекомендуется отказаться от хлопка в пользу современных синтетических тканей: полиэстера, спандекса и эластана. Эти материалы обладают большей эластичностью, быстрее сохнут и меньше впитывают пот. Заниматься спортом лучше в моделях с плоскими проклеенными швами или с бесшовной конструкцией. Такой крой обеспечит плотное прилегание к телу, предотвратит натирание, а белья не будет видно под легинсами.
Фото: Архивы пресс-служб
Форма и фасон нижнего белья, по мнению экспертов,– дело вкуса. Выбирайте то, что вам по душе, но всегда учитывайте, каким вида спорта вы занимаетесь и какова интенсивность нагрузки.
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Фото: архивы пресс-служб
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