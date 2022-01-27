Кради как художник: звезды, которые нагло копируют стиль своих коллег

Мы провели собственное fashion-расследование и выяснили источники вдохновения знаменитостей. Оказалось, многие представительницы российского шоу-бизнеса берут образы западных коллег в качестве референсов и порой делают это явно. Совпадение? Не думаем!

Ольга Бузова vs Ким Кардашьян

Когда-то Ольге Бузовой пророчили будущее модного трендсеттера и называли российской Ким Кардашьян. Предсказания не сбылись, зато образы певицы для светских мероприятий всегда поднимают много шума. Так, например, за наградой в номинации «Fashion-артистка года» звезда вышла в ультрафиолетовом total look с дерзким кэтсьютом и объемной накидкой из фатиновых оборок.