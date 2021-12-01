Гоар Аветисян пожаловалась на неприятные последствия пластической операции
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @goar_avetisyan
Гоар Аветисян в своем личном блоге высказалась о том, что с ней произошло после очередной пластической операции. Девушка после рождения ребенка применяет все возможные способы, чтобы сохранить стройную фигуру: откачивает жир, сидит на жесткой диете и решается на серьезные операции.
Однако после одной из них все пошло не совсем так, как она ожидала, — звездная визажистка заявила, что поправилась сразу на 10 кг.
Более того, после хирургического вмешательства появились неприятные последствия — очень сильные отеки.
После этого у нее даже случилась истерика:
«Когда я уходила на операцию, весила ровно 70 килограммов. А теперь 80! Идея встать на весы была худшей из всех возможных. У меня просто истерика», — рассказала она.
Кстати, возлюбленный Гоар активно помогает ей в стремлении создать идеальную фигуру. Для того чтобы поддержать возлюбленную, он и сам решил похудеть.
Стоит отметить, что Аветисян удалось рекордно похудеть. Она призналась, что раньше весила более 130 кг.
«Я была самым закомплексованным в мире человеком», — отмечала Гоар.
Фото: Instagram