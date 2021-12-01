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Гоар Аветисян пожаловалась на неприятные последствия пластической операции

Известная визажистка очень беспокоится о своей фигуре и готова использовать любые возможности, для того чтобы быть более стройной. Однако не всегда все идет так, как было запланировано.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гоар Аветисян пожаловалась на сильные отеки после операции

Фото: @goar_avetisyan

Гоар Аветисян в своем личном блоге высказалась о том, что с ней произошло после очередной пластической операции. Девушка после рождения ребенка применяет все возможные способы, чтобы сохранить стройную фигуру: откачивает жир, сидит на жесткой диете и решается на серьезные операции.

Однако после одной из них все пошло не совсем так, как она ожидала, — звездная визажистка заявила, что поправилась сразу на 10 кг.

Более того, после хирургического вмешательства появились неприятные последствия — очень сильные отеки.

После этого у нее даже случилась истерика:

«Когда я уходила на операцию, весила ровно 70 килограммов. А теперь 80! Идея встать на весы была худшей из всех возможных. У меня просто истерика», — рассказала она.

Кстати, возлюбленный Гоар активно помогает ей в стремлении создать идеальную фигуру. Для того чтобы поддержать возлюбленную, он и сам решил похудеть.

Стоит отметить, что Аветисян удалось рекордно похудеть. Она призналась, что раньше весила более 130 кг.

«Я была самым закомплексованным в мире человеком», — отмечала Гоар.

Фото: Instagram

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