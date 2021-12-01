Гоар Аветисян пожаловалась на неприятные последствия пластической операции

Гоар Аветисян в своем личном блоге высказалась о том, что с ней произошло после очередной пластической операции. Девушка после рождения ребенка применяет все возможные способы, чтобы сохранить стройную фигуру: откачивает жир, сидит на жесткой диете и решается на серьезные операции.

Однако после одной из них все пошло не совсем так, как она ожидала, — звездная визажистка заявила, что поправилась сразу на 10 кг.

Более того, после хирургического вмешательства появились неприятные последствия — очень сильные отеки.