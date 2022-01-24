Новая пассия Канье Уэста забрала статус иконы стиля у Ким Кардашьян

Если раньше Канье Уэст был личным консультантом по стилю для Ким Кардашьян, то теперь все лавры достались Джулии Фокс. И, надо сказать, она умело этим воспользовалась, чтобы в считаные дни стать трендсеттером! Еще недавно мир обсуждал их дабл-дрессинг на показе Kenzo, а теперь влюбленные эпатировали на шоу Schiaparelli.

Оба — total black. Канье едва узнали в черной маске, кожаном total-образе. Пожалуй, отличительной приметой стали монструозные рыбацкие сапоги, в которых рэпер часто щеголяет в последнее время. Джулия — в дерзком платье-жакете из лакированной кожи с имитацией бюстье, с узнаваемой сумкой-замком и серьгах-гигантах от Schiaparelli. Пару тут же сравнили с Тринити и Нео из «Матрицы».