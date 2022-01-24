Новая пассия Канье Уэста забрала статус иконы стиля у Ким Кардашьян
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Фото: Eastnews
Если раньше Канье Уэст был личным консультантом по стилю для Ким Кардашьян, то теперь все лавры достались Джулии Фокс. И, надо сказать, она умело этим воспользовалась, чтобы в считаные дни стать трендсеттером! Еще недавно мир обсуждал их дабл-дрессинг на показе Kenzo, а теперь влюбленные эпатировали на шоу Schiaparelli.
Оба — total black. Канье едва узнали в черной маске, кожаном total-образе. Пожалуй, отличительной приметой стали монструозные рыбацкие сапоги, в которых рэпер часто щеголяет в последнее время. Джулия — в дерзком платье-жакете из лакированной кожи с имитацией бюстье, с узнаваемой сумкой-замком и серьгах-гигантах от Schiaparelli. Пару тут же сравнили с Тринити и Нео из «Матрицы».
Фото: Dpa
Ранее мы обсуждали самые яркие пары знаменитостей, которые одеваются одинаково и порой даже не сговариваются. В их числе Дональд и Мелания Трамп, Эммануэль и Брижит Макрон, Дэвид и Виктория Бекхэм и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa