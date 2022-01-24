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Новая пассия Канье Уэста забрала статус иконы стиля у Ким Кардашьян

В любовном треугольнике Канье Уэста, Джулии Фокс и Ким Кардашьян запахло жареным. Джулии на месте возлюбленной рэпера приходится непросто, и Канье помогает ей стать достойной конкуренткой экс-супруге по части стиля. Не так давно музыкант познакомил новую пассию с Мадонной, а теперь постоянно выходит с ней в свет, не пропуская ни одного светского мероприятия. И каждое появление парочки феерично!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Канье Уэст и Джулия Фокс

Фото: Eastnews

Если раньше Канье Уэст был личным консультантом по стилю для Ким Кардашьян, то теперь все лавры достались Джулии Фокс. И, надо сказать, она умело этим воспользовалась, чтобы в считаные дни стать трендсеттером! Еще недавно мир обсуждал их дабл-дрессинг на показе Kenzo, а теперь влюбленные эпатировали на шоу Schiaparelli.

 Оба — total black. Канье едва узнали в черной маске, кожаном total-образе. Пожалуй, отличительной приметой стали монструозные рыбацкие сапоги, в которых рэпер часто щеголяет в последнее время. Джулия — в дерзком платье-жакете из лакированной кожи с имитацией бюстье, с узнаваемой сумкой-замком и серьгах-гигантах от Schiaparelli. Пару тут же сравнили с Тринити и Нео из «Матрицы».

Кадр из фильма «Матрица»

Кадр из фильма «Матрица»

Фото: Dpa

Ранее мы обсуждали самые яркие пары знаменитостей, которые одеваются одинаково и порой даже не сговариваются. В их числе Дональд и Мелания Трамп, Эммануэль и Брижит Макрон, Дэвид и Виктория Бекхэм и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa

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