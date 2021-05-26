Глюк`oZa скопировала образ Меган Фокс с «голым» платьем: выбираем, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В главной роли — платье из новой коллекции Mugler, в котором 23 мая блистала на Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе Меган Фокс. Не прошло и трех дней, как Наталья Ионова появилась на мероприятии в точно таком же. Запредельно нескромный наряд от маэстро Тьерри Мюглера произвел впечатление: места для фантазии и правда не осталось.
Любопытно, но трюк не новый. Еще в девяностых в «голых» нарядах щеголяла Шер, а в 2019-м бурное обсуждение в Сети вызвал образ Ким Кардашьян с платьем, едва прикрывающим самые пикантные зоны тела.
Голосуйте, на ком экстремально дерзкое платье сидит эффектнее!
Фото: GettyImages
Не так давно в модном противостоянии встретились сразу две первые леди: Джилл Байден и нидерландская королева Максима. Самое время выяснить, кому ультрафиолетовый цвет больше к лицу — голосуйте на Passion.ru!
Фото: Екатерина Ширинкина / GettyImages / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!