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Глюк`oZa скопировала образ Меган Фокс с «голым» платьем: выбираем, кто ярче

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Ионова (Глюк’oZa)

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

25 мая в Москве состоялась вечеринка по случаю предстоящей церемонии «ЖАРА Music Awards. Селебрити не упустили возможность выгулять дизайнерские наряды и сфокусировать все внимание на себе. Миссия удалась у Натальи Ионовой, которая вышла на красную дорожку в «голом» платье — его мы видим далеко не впервые. Дежавю? Вам не показалось!

В главной роли — платье из новой коллекции Mugler, в котором 23 мая блистала на Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе Меган Фокс. Не прошло и трех дней, как Наталья Ионова появилась на мероприятии в точно таком же. Запредельно нескромный наряд от маэстро Тьерри Мюглера произвел впечатление: места для фантазии и правда не осталось.

Любопытно, но трюк не новый. Еще в девяностых в «голых» нарядах щеголяла Шер, а в 2019-м бурное обсуждение в Сети вызвал образ Ким Кардашьян с платьем, едва прикрывающим самые пикантные зоны тела.

Голосуйте, на ком экстремально дерзкое платье сидит эффектнее!

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: GettyImages

Не так давно в модном противостоянии встретились сразу две первые леди: Джилл Байден и нидерландская королева Максима. Самое время выяснить, кому ультрафиолетовый цвет больше к лицу — голосуйте на Passion.ru!

Фото: Екатерина Ширинкина / GettyImages / Instagram

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