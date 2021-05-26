Глюк`oZa скопировала образ Меган Фокс с «голым» платьем: выбираем, кто ярче

В главной роли — платье из новой коллекции Mugler, в котором 23 мая блистала на Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе Меган Фокс. Не прошло и трех дней, как Наталья Ионова появилась на мероприятии в точно таком же. Запредельно нескромный наряд от маэстро Тьерри Мюглера произвел впечатление: места для фантазии и правда не осталось.

Любопытно, но трюк не новый. Еще в девяностых в «голых» нарядах щеголяла Шер, а в 2019-м бурное обсуждение в Сети вызвал образ Ким Кардашьян с платьем, едва прикрывающим самые пикантные зоны тела.