Виктория Бекхэм примерила дерзкие джинсы-клеш и показала фигуру во всей красе

Экс-солистка легендарной группы Spice Girls позирует в эффектном полосатом джемпере с люрексом, который замиксовала с дерзкими джинсами-клеш из светлого денима и контрастными темными карманами. Модель в лучших традициях семидесятых с высокой посадкой и идеально прилегающая к бедрам подчеркнула безупречные изгибы Виктории, которые не перестают восхищать публику уже не одно десятилетие. А показала их звезда во всех ракурсах, даже не самых скромных. Дополнил look брутальный ремень из древесно-коричневой кожи с грубой металлической фурнитурой.

Поклонники отметили, что джинсы сидят на Виктории еще эффектнее, чем на ее моделях. «Чем старше вы становитесь, тем больше вы походите на девушку-подростка», «Вы прекрасны и очень талантливы», «Джинсы — супер!», «Икона стиля», «Как же нравится образ!», «Красотка Виктория», «Невероятная!», — пишут в комментариях.