Виктория Бекхэм спустила 142 миллиона рублей на сумки и почти миллиард на кольца

Драгоценности и роскошные дизайнерские аксессуары — не единственная страсть Бекхэм. Звезда тратит сотни тысяч на услуги топовых персональных тренеров, может оставить около 3,5 миллионов рублей в стоматологическом кабинете и примерно столько же на услуги косметолога, спа-салоны и отдых. Не говоря о недавно приобретенных апартаментах в Майами с 5 спальнями, бассейном и собственной вертолетной площадкой.

Фото: Globallook

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