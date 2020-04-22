Виктория Бекхэм спустила 142 миллиона рублей на сумки и почти миллиард на кольца
Фото: Globallook
Несмотря на состояние, оцениваемое в 335 миллионов фунтов (около 32 миллиардов рублей по нынешнему курсу — прим. ред), Бекхэм все же уволила 25 сотрудников своей компании и сама отказалась от зарплаты, чтобы сохранить бизнес. В то время, как ее дело борется за существование, Виктория ни в чем себе не отказывает. Суммируя их с Дэвидом доход, пара может не отказываться от своего привычного жизненного уклада. The Sun сообщил, сколько экс-участница Spice Girls тратит на себя.
Фото: Globallook
Кто-то ограничивается одним обручальным кольцом, но у Виктории Бекхэм их целых 14. При этом избранник остается неизменным уже более 20 лет — футболист Дэвид Бекхэм. Коллекция драгоценных колец, периодически мелькающая на безымянном пальце звезды, оценивается в £8,9 миллионов (около 845 миллионов рублей). Предложение руки и сердца сопровождалась 3-каратным бриллиантом за £65 000 (более 6 миллионов рублей по нынешнему курсу). Затем размер драгоценных камней пошел по возрастающей: изумруд за 1, 2 миллиона фунтов (114 миллионов рублей), бриллиант за 2 миллиона фунтов (190 миллионов рублей). И это только кольца. А чего стоит одно колье за 6,4 миллиона фунтов (608 миллионов рублей), подаренное Дэвидом на День всех влюбленных!
Фото: Globallook
Если перевести коллекцию дизайнерских сумок Виктории в денежный эквивалент, то можно приобрести целый особняк. В ней насчитывается более 100 единиц общей стоимостью в 1,5 миллионов фунтов (около 142 миллионов рублей). Самое дорогое — горячо любимые Hermès, среди которых есть жемчужина коллекции звезды — легендарная модель Birkin, инкрустированная гималайскими бриллиантами. Стоимость — около £80 000 (около 7,6 миллионов рублей).
Драгоценности и роскошные дизайнерские аксессуары — не единственная страсть Бекхэм. Звезда тратит сотни тысяч на услуги топовых персональных тренеров, может оставить около 3,5 миллионов рублей в стоматологическом кабинете и примерно столько же на услуги косметолога, спа-салоны и отдых. Не говоря о недавно приобретенных апартаментах в Майами с 5 спальнями, бассейном и собственной вертолетной площадкой.
Фото: Globallook
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