9-летнюю дочь Бекхэмов раскритиковали за «старческое платье»

Поклонники осыпали маму и дочь комплиментами, но нашлись и те, кому образ девочки пришелся явно не по вкусу. «Хотелось бы видеть ее в платье для маленькой девочки, а не для старой женщины», «Почему ребенок одет в занавеску?», «Это платье для Виктории, а не для Харпер», «Перестаньте одевать ее в старческие наряды», «Длина явно не для ребенка» — возмущаются пользователи в комментариях.