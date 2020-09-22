9-летнюю дочь Бекхэмов раскритиковали за «старческое платье»
Фото: Instagram @victoriabeckham
9-летняя Харпер оказалась в самом центре бурного обсуждения в Instagram: девочку раскритиковали за наряд не по возрасту. Виктория опубликовала фото с дочерью, на котором малышка позирует в элегантном макси-платье цвета лаванды с растительным паттерном. Дополнили образ брутальные ботинки в стиле милитари и защитная маска в тон наряда. Сама же миссис Бекхэм традиционно сделала ставку на классику, надев молочно-белую блузку, классические брюки-клеш и туфли на шпильках. «Я и моя любимая маленькая леди» — подписала снимок Виктория.
Поклонники осыпали маму и дочь комплиментами, но нашлись и те, кому образ девочки пришелся явно не по вкусу. «Хотелось бы видеть ее в платье для маленькой девочки, а не для старой женщины», «Почему ребенок одет в занавеску?», «Это платье для Виктории, а не для Харпер», «Перестаньте одевать ее в старческие наряды», «Длина явно не для ребенка» — возмущаются пользователи в комментариях.
Фото: Globallook / Instagram @victoriabeckham
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!