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9-летнюю дочь Бекхэмов раскритиковали за «старческое платье»

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Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Фото: Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм продемонстрировала новую коллекцию своего бренда в рамках Недели моды в Лондоне. Пандемия коронавируса внесла свои правки в расписание модного марафона, и дизайнер обошлась показом мини-фильма и лукбука. А среди гостей — лишь супруг Дэвид, сыновья Ромео и Круз, дочь Харпер.

9-летняя Харпер оказалась в самом центре бурного обсуждения в Instagram: девочку раскритиковали за наряд не по возрасту. Виктория опубликовала фото с дочерью, на котором малышка позирует в элегантном макси-платье цвета лаванды с растительным паттерном. Дополнили образ брутальные ботинки в стиле милитари и защитная маска в тон наряда. Сама же миссис Бекхэм традиционно сделала ставку на классику, надев молочно-белую блузку, классические брюки-клеш и туфли на шпильках. «Я и моя любимая маленькая леди» — подписала снимок Виктория.

Виктория Бекхэм / Instagram @victoriabeckham

Поклонники осыпали маму и дочь комплиментами, но нашлись и те, кому образ девочки пришелся явно не по вкусу. «Хотелось бы видеть ее в платье для маленькой девочки, а не для старой женщины», «Почему ребенок одет в занавеску?», «Это платье для Виктории, а не для Харпер», «Перестаньте одевать ее в старческие наряды», «Длина явно не для ребенка» — возмущаются пользователи в комментариях.

Фото: Globallook / Instagram @victoriabeckham

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