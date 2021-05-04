Как одеваются взрослые дочери Деппа, Уиллиса и других звездных отцов

Лили-Роуз Депп пошла по стопам матери и даже стала лицом Chanel, как Ванесса Паради в начале девяностых. Одно из платьев модного дома стало знаковым для 21-летней модели: на церемонию BAFTA Депп пришла в абсолютно прозрачном кружевном наряде и без нижнего белья. В повседневной жизни все гораздо скромнее. Не так давно папарацци поймали Лили-Роуз во время кофе-брейка в Сохо, и мы решили присмотреться к ее образу. Девушка носит брутальную кожаную куртку в духе тех, в которых щеголял ее папа в 90-х, и это — абсолютное попадание в тренд.

Сури Круз