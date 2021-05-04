Как одеваются взрослые дочери Деппа, Уиллиса и других звездных отцов
Фото: Globallook
Лили-Роуз Депп
Фото: Eastnews
Лили-Роуз Депп пошла по стопам матери и даже стала лицом Chanel, как Ванесса Паради в начале девяностых. Одно из платьев модного дома стало знаковым для 21-летней модели: на церемонию BAFTA Депп пришла в абсолютно прозрачном кружевном наряде и без нижнего белья. В повседневной жизни все гораздо скромнее. Не так давно папарацци поймали Лили-Роуз во время кофе-брейка в Сохо, и мы решили присмотреться к ее образу. Девушка носит брутальную кожаную куртку в духе тех, в которых щеголял ее папа в 90-х, и это — абсолютное попадание в тренд.
Сури Круз
Фото: Eastnews
В апреле дочь Тома Круза и Кэти Холмс отметила свое 15-летие. Пока девочка веселилась с подругами и наслаждалась мороженым и пончиками, глянец разобрал ее образ на детали. Неудивительно, ведь Сури пророчат будущее настоящей фэшионистки. Юная мисс Круз частенько надевает джинсы-клеш ультранизкой посадки в паре с кроп-топом и гранжевыми кедами — точно так же щеголяла ее звездная мама в начале 2000-х.
Румер Уиллис
Фото: Eastnews
В это трудно поверить, но дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур в этом году стукнуло 32. Молодая актриса знает наверняка, как перешагнуть третью декаду и выглядеть на шестнадцать. В свободное время Румер Уиллис ходит в спортзал вместе с мамой, а за покупками в зоомагазин — в мини-платье, «детском» кардигане и хайтопах в тон. Главный аксессуар — сумка-слингер для любимого питомца.
Кайя Гербер
Фото: Eastnews
Чаще всего Кайю Гербер можно встретить в спортзале или по пути к нему. 19-летняя дочь бизнесмена Ренди Гербера и супермодели Синди Кроуфорд успевает и тренироваться, и задавать тренды. Благодаря ей и другим моделям мы можем смело носить мини-угги и надевать резиновые шлепанцы поверх плотных носков — на звездном Олимпе теперь это делают многие.
Дева Кассель
Фото: Instagram @d.casseluxxi
16-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи редко дает поводы для обсуждения, но это не мешает ей взрывать обложки топового французского глянца. Недавно Дева Кассель взялась вернуть тренд на тай-дай, и мы уже запомнили ее модный прием: панама с разводами плюс бикини-«шторки» в тон. Мы нашли сразу три стильных варианта сочетания бра в духе нулевых и добавили их в образы на каждый день и для вечеринок. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!