Кардашьян, Долматова и другие звезды, которые ходят в тапках по улице

Не так давно Ким Кардашьян опубликовала серию эффектных снимков в бикини, дополнив пляжный образ футуристичными резиновыми тапками от Yeezy. За разработку Канье Уэста его супруга получила шквал критики: «Когда они уже перестанут быть трендом», «Она до сих пор носит эту обувь?», «Ким, тебе 40, расслабься» — писали в комментариях. Кстати, шлепанцы от скандального рэпера полюбились не только семейству Кардашьян. В них в этом сезоне щеголяла и Ксения Бородина, и Елена Перминова, а Айза Долматова нашла им применение и зимой. В январе экс-супруга Гуфа смело дефилировала в них и без носков.

Пушистые домашние тапки полюбились и модели Хейли Бибер, которая вышла в них на прогулку с Кендалл Дженнер. Модель замиксовала их с брутальной байкерской косухой и спортивными легинсами.