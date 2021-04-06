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Знаменитые красотки за 50, чьи фигуры в легинсах дадут фору молодым

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Деми Мур и ее дочь Румер Уиллис

Фото: Eastnews

Легинсы — коварная вещь-индикатор, которая частенько показывает, кто увлекался сладким, а кто упорно работал в спортзале. Не так давно папарацци поймали Деми Мур по пути на тренировку вместе с Румер Уиллис. Актриса и ее старшая дочь выглядят, как подружки.

58-летняя Мур похвасталась стройными ногами в легинсах, и это отличная мотивация, чтобы оторваться от холодильника и начать подготовку к лету. Впрочем, некоторые звезды занимаются спортом с завидной регулярностью и миниатюрное бикини их точно не застанет врасплох. В авангарде — Дженнифер Лопес, которой мало кто даст 51 год, Холли Берри, демонстрирующая стальной пресс во всей красе. Не отстают и российские коллеги, давая фору молодым: Светлана Бондарчук регулярно делает фотоотчеты с йоги, а Алика Смехова примеряет яркие спортивные двойки с кроп-топами.

Ранее мы рассказывали о знаменитых красотках с аппетитными формами, которые не стесняются подчеркивать их облегающими нарядами и ультракороткими юбками. Среди них — Бейонсе, Кэти Перри, Эшли Грэм и другие. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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