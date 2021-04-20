Повзрослевшая дочь Кэти Холмс и Тома Круза повторила образ мамы из 2005-го

Джинсы с ультранизкой посадкой буквально взорвали эпоху нулевых и теперь периодически возвращаются в ряды главных тенденций. Сури дефилирует в таких по улицам Нью-Йорка, а некогда в них щеголяла и ее знаменитая мама. В архивном образе Кэти Холмс 2005 года все то, на что мы делаем ставки и сегодня: кардиган на голое тело, клеш от колен, винтажные солнцезащитные очки. Сразу три стильных варианта сочетания «брадигана» мы собрали здесь — берите на вооружение.