Повзрослевшая дочь Кэти Холмс и Тома Круза повторила образ мамы из 2005-го
Фото: Eastnews
Джинсы с ультранизкой посадкой буквально взорвали эпоху нулевых и теперь периодически возвращаются в ряды главных тенденций. Сури дефилирует в таких по улицам Нью-Йорка, а некогда в них щеголяла и ее знаменитая мама. В архивном образе Кэти Холмс 2005 года все то, на что мы делаем ставки и сегодня: кардиган на голое тело, клеш от колен, винтажные солнцезащитные очки. Сразу три стильных варианта сочетания «брадигана» мы собрали здесь — берите на вооружение.
Фото: Eastnews
Тренд на оголенный живот тоже отмечает свое триумфальное возвращение. Сури предлагает миксовать джинсы на низкой талии с кипенно-белым топом и укороченной кожаной курткой. Финальный штрих — гранжевые кеды. О других тенденциях, которые пришли в сезон весна-лето 2021 из нулевых, читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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