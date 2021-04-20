Горячий тренд — бра-«шторки» из 2000-х: как носить и с чем сочетать

Сыграть на контрасте и получить приз — стильный look на каждый день, в котором пробираться сквозь городские джунгли становится максимально комфортно. Бланковая рубашка, расстегнутая наполовину, плюс бра-«шторки» — безупречно выверенная креативной командой Etro формула (смотрите в нашей фотогалерее). Добавляем любимые кеды, широкие брюки из фактурного трикотажа и сумку актуальной цилиндрической формы.

В модный арсенал весны пробрались брючные костюмы в пижамном стиле, брюки расслабленных силуэтов и объемные рубашки, будто позаимствованные утром у бойфренда. Идеи стильных и комфортных сочетаний для свиданий и офиса ищите в материале Passion.ru.