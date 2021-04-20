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Горячий тренд — бра-«шторки» из 2000-х: как носить и с чем сочетать

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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

В условиях закрытого неба об отпуске под шелест пальм остается только мечтать. Чтобы крошечные бикини не пылились в дальнем ящике, дизайнеры предлагают носить их и в пир и в мир. В этом сезоне бра-«шторки» из нулевых отмечают свое триумфальное возвращение, переходя из пляжных образов в городские. За вдохновением — к аутфитам Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Эльзы Хоск. А за подробными инструкциями — к коллекциям David Koma, Jacquemus и Etro.

Симон Порт Жакмюс выпустил забавные бра с миниатюрными «подушками» — в дань пижамному стилю, который захватил проснувшийся после изоляции модный мир. Давид Кома заявил, что неоновое бикини, виднеющееся из-под топов и платьев, — абсолютный мастхэв. Кстати, тенденцию уже опробовала Хейли Бибер, надев кислотно-розовое бра под полупрозрачную майку. А Том Форд продолжает дерзить, добавляя мерцающие бикини к брючным двойкам.

С денимом

  1. Сумка Arny Praht, 3 790 руб. 2. Топ Laroom, цена по запросу. 3. Серьги Ms. Marble (poisondrop.ru), 3 800 руб. 4. Блейзер Lime, цена по запросу. 5. Джинсы Akhmadullina Dreams, 6 990 руб. 6. Мюли The Attico, 41 099 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Бра-топы — безупречная партия для объемных жакетов и свободных джинсов а-ля винтаж. Миксуйте смело, надевая блейзеры самых сочных оттенков нараспашку. Мы присмотрели вариант в лимонно-желтом оттенке, который в этом образе можно заменить на конфетно-розовый, фисташковый или небесно-голубой. Установка сезона: чем ярче, тем круче. Дело остается за малым: парой мюли, миниатюрной сумкой-багетом (которая все еще с нами) и парой биколорных серег.

С брючным костюмом

  1. Мюли Sinobi, цена по запросу. 2. Блейзер Lime, 5 999 руб. 3. Бра Agent Provocateur, 25 504 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Брюки Lime, 3 599 руб. 6. Сумка Fetiche, 28 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брючный костюм поможет оправдать вложение в купальник. Предмет модного инвестирования мы предлагаем носить вместо топа вместе с блейзером «плечистого» силуэта и классическими брюками. Расслабленный, при этом ультрасексуальный аутфит, дополняем парой мюли, цитирующих обувь самураев, и минималистичной сумкой-трапецией.

С бланковой рубашкой

  1. Кеды Converse, 5 750 руб. 2. Брюки H&M, 1 199 руб. 3. Рубашка Zara, 2 299 руб. 4. Бра ACK,6 455 руб. 5. Сумка Coccinelle, 25 075 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сыграть на контрасте и получить приз — стильный look на каждый день, в котором пробираться сквозь городские джунгли становится максимально комфортно. Бланковая рубашка, расстегнутая наполовину, плюс бра-«шторки» — безупречно выверенная креативной командой Etro формула (смотрите в нашей фотогалерее). Добавляем любимые кеды, широкие брюки из фактурного трикотажа и сумку актуальной цилиндрической формы.

В модный арсенал весны пробрались брючные костюмы в пижамном стиле, брюки расслабленных силуэтов и объемные рубашки, будто позаимствованные утром у бойфренда. Идеи стильных и комфортных сочетаний для свиданий и офиса ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Vogue.com / Instagram / Архивы пресс-служб

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