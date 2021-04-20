Горячий тренд — бра-«шторки» из 2000-х: как носить и с чем сочетать
Фото: Globallook
Симон Порт Жакмюс выпустил забавные бра с миниатюрными «подушками» — в дань пижамному стилю, который захватил проснувшийся после изоляции модный мир. Давид Кома заявил, что неоновое бикини, виднеющееся из-под топов и платьев, — абсолютный мастхэв. Кстати, тенденцию уже опробовала Хейли Бибер, надев кислотно-розовое бра под полупрозрачную майку. А Том Форд продолжает дерзить, добавляя мерцающие бикини к брючным двойкам.
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Бра-топы — безупречная партия для объемных жакетов и свободных джинсов а-ля винтаж. Миксуйте смело, надевая блейзеры самых сочных оттенков нараспашку. Мы присмотрели вариант в лимонно-желтом оттенке, который в этом образе можно заменить на конфетно-розовый, фисташковый или небесно-голубой. Установка сезона: чем ярче, тем круче. Дело остается за малым: парой мюли, миниатюрной сумкой-багетом (которая все еще с нами) и парой биколорных серег.
С брючным костюмом
Фото: Архивы пресс-служб
Брючный костюм поможет оправдать вложение в купальник. Предмет модного инвестирования мы предлагаем носить вместо топа вместе с блейзером «плечистого» силуэта и классическими брюками. Расслабленный, при этом ультрасексуальный аутфит, дополняем парой мюли, цитирующих обувь самураев, и минималистичной сумкой-трапецией.
С бланковой рубашкой
Фото: Архивы пресс-служб
Сыграть на контрасте и получить приз — стильный look на каждый день, в котором пробираться сквозь городские джунгли становится максимально комфортно. Бланковая рубашка, расстегнутая наполовину, плюс бра-«шторки» — безупречно выверенная креативной командой Etro формула (смотрите в нашей фотогалерее). Добавляем любимые кеды, широкие брюки из фактурного трикотажа и сумку актуальной цилиндрической формы.
В модный арсенал весны пробрались брючные костюмы в пижамном стиле, брюки расслабленных силуэтов и объемные рубашки, будто позаимствованные утром у бойфренда. Идеи стильных и комфортных сочетаний для свиданий и офиса ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Vogue.com / Instagram / Архивы пресс-служб
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