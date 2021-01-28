Как носить короткий свитер, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть

Еще одна вариация на тему теплого свитера — нарукавники с высокой горловиной. Деталь имеет все шансы занять место любимой, ведь с ней можно дать шанс и платью без рукавов, и кроп-топу. Блогер Алисия Родди, например, мастерски вписывает ее в образы со спортивными костюмами на основе бра и треников, обыгрывая их акцентными украшениями.

Ранее мы рассказывали, как гармонично вписать белые брюки и джинсы в зимний гардероб. Гид по составлению сразу трех стильных образов ищите на Passion.ru.