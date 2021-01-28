Как носить короткий свитер, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть
Фото: Instagram @sofiamcoelho
С кожей
Обязательное условие для укороченных джемперов зимой — брюки высокой посадки (если, конечно, речь идет не об аутфитах, стилизованных под начало нулевых). Удачный пример можно подсмотреть у блогера Негин Мирсалехи, которая добавила к мягкой текстуре свитера брутальную кожу. Эффект визуально бесконечных ног поддерживают ботильоны с острыми мысами, а венчает look микросумка. Разбавлять монохром рекомендуем как можно смелее — ярким аксессуарам быть!
С «Чебурашкой»
Фото: Instagram @sophiesuchan
В разгар горнолыжного сезона советуем взять на вооружение теплый образ, как у Софи Сачен. Модница успешно вписала объемные сапоги-луноходы в аутфит, чему действительно стоит поучиться. Свободные брюки на высокой талии плюс короткий свитер — уже проверенная формула. Поэтому дело остается за малым — курткой с фактурой «под Чебурашку» и it-bag в тон образу.
С джинсами высокой посадки
Елена Перминова предложила расслабленный и стильный вариант для вечеринок: ультракороткий фактурный джемпер в паре с биколорными джинсами а-ля винтаж. Правда, утеплиться модель решила лишь слегка, дополнив образ мюли на шпильках и остромодной дутой панамой цвета хаки.
С блейзером oversize
На охоту за короткими базовыми водолазками стоит отправиться как можно скорее. Трудно придумать нечто более универсальное, подходящее под любую стилистику образа. Яркий тому пример — брутальный power dressing от Ивоны Зупет. Фэшионистка выстроила аутфит вокруг сочетания короткой водолазки и блейзера, будто снятого с чужого плеча. Одинаково хорошо здесь будут и классические брюки-палаццо, и скинни-джинсы в паре с жокейскими сапогами.
Трикотажные нарукавники + топ
Еще одна вариация на тему теплого свитера — нарукавники с высокой горловиной. Деталь имеет все шансы занять место любимой, ведь с ней можно дать шанс и платью без рукавов, и кроп-топу. Блогер Алисия Родди, например, мастерски вписывает ее в образы со спортивными костюмами на основе бра и треников, обыгрывая их акцентными украшениями.
Ранее мы рассказывали, как гармонично вписать белые брюки и джинсы в зимний гардероб. Гид по составлению сразу трех стильных образов ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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