3 стильных способа носить наскучившие джинсы скинни

Переходим на светлую сторону и отдаем ключевые роли классическому синему дениму с легкими потертостями. Он демонстрирует идеальную совместимость с бланковыми вещами, включая, объемные удлиненные рубашки — универсальную константу базового гардероба. В реалиях сурового климата в пару к ним просто необходимо добавить шерстяной джемпер или пуловер О-силуэта, пару высоких сапог — обязательно с широкими голенищами. Вооружаемся сумкой с фактурой Teddy Bear и ставим стильную точку в образе.

Не так давно мы рассказывала об остромодном способе противостоять суровому климату. Главные фэшионистки Instagram в один голос заявляют, что вязаные безрукавки, будто позаимствованные из гардероба дедушки, — самые актуальные. Подробнее о том, как их носить и с чем сочетать, читайте на Passion.ru.