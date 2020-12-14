3 стильных способа носить наскучившие джинсы скинни
Фото: Instagram @hoskelsa
В духе вестерн
Фото: Архивы пресс-служб
Образы героинь вестерна снова стали главными источниками вдохновения, и их мы активно цитируем в повседневной жизни. Выбирая скинни-джинсы, подберите объемный верх длиной до середины бедра. Идеальное решение — сверхмодные в этом сезоне жакеты рубашечного типа с округлой линией плеч, накладными карманами и акцентом на талии. Выстраивая образ в консервативных тонах, добавляем идеальную базу: водолазка из овечьей шерсти дополнит look, а заодно утеплит его. Финальный штрих — пара грубых ковбойских сапог, которые за последние несколько лет настолько укрепились в списке трендов, что готовы сопровождать вас везде и всюду: от деловых встреч до свиданий.
С блейзером oversize и брутальными челси
Фото: Архивы пресс-служб
О чем явно нельзя забыть в этом сезоне, так это о тренде на брутальные ботинки челси на тракторной подошве. Инфлюенсеры сочетают их как с широкими укороченными джинсами а-ля винтаж, так и с супероблегающими скинни высокой посадки. Создаем «монументальный» силуэт по мотивам power dressing и добавляем к комплекту бланковую футболку с принтом (или без) и свободный блейзер из фактурной ткани в классическую клетку. Успех выхода гарантирован, а доказательства — в нашей фотогалерее!
С джемпером и высокими сапогами
Фото: Архивы пресс-служб
Переходим на светлую сторону и отдаем ключевые роли классическому синему дениму с легкими потертостями. Он демонстрирует идеальную совместимость с бланковыми вещами, включая, объемные удлиненные рубашки — универсальную константу базового гардероба. В реалиях сурового климата в пару к ним просто необходимо добавить шерстяной джемпер или пуловер О-силуэта, пару высоких сапог — обязательно с широкими голенищами. Вооружаемся сумкой с фактурой Teddy Bear и ставим стильную точку в образе.
Не так давно мы рассказывала об остромодном способе противостоять суровому климату. Главные фэшионистки Instagram в один голос заявляют, что вязаные безрукавки, будто позаимствованные из гардероба дедушки, — самые актуальные. Подробнее о том, как их носить и с чем сочетать, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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