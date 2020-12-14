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3 стильных способа носить наскучившие джинсы скинни

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Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Джинсы свободного силуэта по мотивам восьмидесятых заметно потеснили своих коллег скинни. Но окончательно не победили: облегающие модели все еще входят в число главных мастхэвов базового гардероба и не сдают позиции. В доказательство — целая галерея образов главных модниц Instagram, которые показывают, как обыграть наскучившие узкие джинсы. В числе сочетаний-фаворитов — микс с остромодными жакетами-рубашками, объемными пальто, «плечистыми» блейзерами и брутальной обувью. Рассказываем, как реанимировать эту деталь!

В духе вестерн

  1. Сапоги Portal x 2Mood, 15 990 руб. 2. Кафф Lisa Smith, 3 400 руб. 3. Жакет-рубашка You Wanna, цена по запросу. 4. Часы Trussardi, цена по запросу. 5. Джинсы Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 6. Водолазка Uniqlo, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образы героинь вестерна снова стали главными источниками вдохновения, и их мы активно цитируем в повседневной жизни. Выбирая скинни-джинсы, подберите объемный верх длиной до середины бедра. Идеальное решение — сверхмодные в этом сезоне жакеты рубашечного типа с округлой линией плеч, накладными карманами и акцентом на талии. Выстраивая образ в консервативных тонах, добавляем идеальную базу: водолазка из овечьей шерсти дополнит look, а заодно утеплит его. Финальный штрих — пара грубых ковбойских сапог, которые за последние несколько лет настолько укрепились в списке трендов, что готовы сопровождать вас везде и всюду: от деловых встреч до свиданий.

С блейзером oversize и брутальными челси

  1. Ботинки Ekonika, 13 990 руб. 2. Часы Casio, цена по запросу. 3. Футболка Art Flash, 3 200 руб. 3. Джинсы Mango, 3 599 руб. 5. Блейзер Sandro, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

О чем явно нельзя забыть в этом сезоне, так это о тренде на брутальные ботинки челси на тракторной подошве. Инфлюенсеры сочетают их как с широкими укороченными джинсами а-ля винтаж, так и с супероблегающими скинни высокой посадки. Создаем «монументальный» силуэт по мотивам power dressing и добавляем к комплекту бланковую футболку с принтом (или без) и свободный блейзер из фактурной ткани в классическую клетку. Успех выхода гарантирован, а доказательства — в нашей фотогалерее!

С джемпером и высокими сапогами

  1. Сапоги Sandro, цена по запросу. 2. Сумка Pinko, 37 610 руб. 3. Рубашка Topshop (4 350 руб). 4. Джинсы H&M, 1 599 руб. 5. Джемпер Uniqlo, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Переходим на светлую сторону и отдаем ключевые роли классическому синему дениму с легкими потертостями. Он демонстрирует идеальную совместимость с бланковыми вещами, включая, объемные удлиненные рубашки — универсальную константу базового гардероба. В реалиях сурового климата в пару к ним просто необходимо добавить шерстяной джемпер или пуловер О-силуэта, пару высоких сапог — обязательно с широкими голенищами. Вооружаемся сумкой с фактурой Teddy Bear и ставим стильную точку в образе.

Не так давно мы рассказывала об остромодном способе противостоять суровому климату. Главные фэшионистки Instagram в один голос заявляют, что вязаные безрукавки, будто позаимствованные из гардероба дедушки, — самые актуальные. Подробнее о том, как их носить и с чем сочетать, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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