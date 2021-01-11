Елена Перминова показала, как выглядеть стильно во время беременности

Поклонников умилили новые снимки звезды. «Идеальная женщина», «Огонь!», «Самая красивая беременная», «Как красиво! Стильная будущая мама», — пишут в комментариях. Модель демонстрирует стиль не только в окружении красочных мальдивских пейзажей, но и в реалиях сурового столичного климата. О том, как Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие звезды одеваются в холода, читайте на Passion.ru.