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Елена Перминова показала, как выглядеть стильно во время беременности

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Елена Перминова ждет четвертого ребенка от бизнесмена Александра Лебедева и уже рассекретила его пол. Ожидать мальчика 34-летняя модель вместе с семьей приехала на Мальдивские острова и активно дразнит поклонников яркими снимками.

Перминова показала, как выглядеть стильно с заметно округлившимися формами. Многодетная мама устроила фотосессию в расслабленном образе, дополнив базовые детали акцентными аксессуарами. Модель надела свободные джинсы-бойфренды из светлого денима, а к ним — белый топ-бандо из фактурного трикотажа. Дополнила look остромодная нейлоновая сумка-багет от Prada, эффектные очки Versace и пара броских украшений — брутальная цепь и серьги а-ля винтаж. «Беременность также может быть стильной», — прокомментировала публикацию Елена.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova

Поклонников умилили новые снимки звезды. «Идеальная женщина», «Огонь!», «Самая красивая беременная», «Как красиво! Стильная будущая мама», — пишут в комментариях. Модель демонстрирует стиль не только в окружении красочных мальдивских пейзажей, но и в реалиях сурового столичного климата. О том, как Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие звезды одеваются в холода, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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