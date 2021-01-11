Елена Перминова показала, как выглядеть стильно во время беременности
Фото: Instagram @lenaperminova
Перминова показала, как выглядеть стильно с заметно округлившимися формами. Многодетная мама устроила фотосессию в расслабленном образе, дополнив базовые детали акцентными аксессуарами. Модель надела свободные джинсы-бойфренды из светлого денима, а к ним — белый топ-бандо из фактурного трикотажа. Дополнила look остромодная нейлоновая сумка-багет от Prada, эффектные очки Versace и пара броских украшений — брутальная цепь и серьги а-ля винтаж. «Беременность также может быть стильной», — прокомментировала публикацию Елена.
Поклонников умилили новые снимки звезды. «Идеальная женщина», «Огонь!», «Самая красивая беременная», «Как красиво! Стильная будущая мама», — пишут в комментариях. Модель демонстрирует стиль не только в окружении красочных мальдивских пейзажей, но и в реалиях сурового столичного климата. О том, как Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие звезды одеваются в холода, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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