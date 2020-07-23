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С шелковой юбкой миди, брюками-палаццо и не только: простые способы обыграть базовый топ

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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Лаконичный однотонный топ — первая необходимость летнего гардероба, которой максимально просто найти применение в любых образах. Проверим? Под прицелом оказался свободный белый топ на тонких бретелях-завязках с контрастной фурнитурой. Вписываем его в образ с ярким блейзером, широкими льняными брюками и особенно актуальной в этом сезоне атласной юбкой миди. Вооружаемся акцентными аксессуарами, обувью самых насыщенных оттенков, модными авоськами и сумками-багетами — мы начинаем!

С ярким блейзером

  1. Мюли Casadei, цена по запросу. 2. Топ «Снежная Королева», 890 руб. 3. Шорты MM6 Maison Margiela (yoox.com), 16 000 руб. 4. Сумка Vagabond, цена по запросу. 5. Блейзер Laroom, 29 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Советуем приберечь блейзеры оптимистических оттенков на случай резкой смены настроения летней погоды. Первые модницы Instagram смело добавляют их к любым деталям: от прямых джинсов а-ля винтаж до трикотажных шорт на резинке, напоминающих часть баскетбольной формы. Последние мы и попробуем соединить с нашим модным героем, добавить пару мюли на изящном kitten heel и сумку-багет, которая стала главным объектом желаний всех фэшионисток в этом году.

С льняными брюками

  1. Сандалии Mango, 3 299 руб. 2. Топ «Снежная Королева», 890 руб. 3. Шляпа Ekonika, 2 542 руб. 4. Брюки Uniqlo, 1 999 руб. 5. Сумка Elisabetta Franchi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Самое простое и всегда беспроигрышное сочетание — суперудобные брюки-палаццо изо льна и белый топ. В поисках безупречной базы рекомендуем обратить внимание на естественные оттенки льна и капучино. Дело остается за малым — плетеной шляпкой с лентой в общей гамме образа, парой эффектных сандалий-слайдов и миниатюрной сумкой. А если погода снова поднимет бунт — держите наготове классический блейзер oversize длиной до середины бедра, массивные белые кроссовки и стильную бейсболку.

С атласной юбкой миди

  1. Босоножки Sandro, цена по запросу. 2. Авоська 8 by Yoox, 3 680 руб. 3. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 400 руб. 4. Юбка Marciano Guess, цена по запросу. 5. Топ «Снежная Королева», 890 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для вечеринок на побережье, романтических свиданий и встреч с подругами за чашкой кофе — образ с атласной юбкой любого акцентного оттенка. В нашем фокусе оказался один из фаворитов сезона — электрический синий, который вместе с кипенно-белым дает стильный союз. Закрепляем вау-эффект с помощью вместительной авоськи и броской бижутерии — крупных серег-шандельеров будет вполне достаточно.

Леони Ханн / Instagram @leoniehanne

Поэкспериментировать на эту тему решила модный инфлюенсер Леони Ханн, которая соединила юбку цвета лазури и облегающий бежевый топ с эффектом «второй кожи». Двойка из остромодных мятных мюли и сумки от Bottega Veneta завершила ансамбль.

Делимся, как обыграть монохромные белые образы. Самые стильные идеи — в материалах Passion.ru!

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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