С шелковой юбкой миди, брюками-палаццо и не только: простые способы обыграть базовый топ
Фото: Instagram @rosiehw
С ярким блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Советуем приберечь блейзеры оптимистических оттенков на случай резкой смены настроения летней погоды. Первые модницы Instagram смело добавляют их к любым деталям: от прямых джинсов а-ля винтаж до трикотажных шорт на резинке, напоминающих часть баскетбольной формы. Последние мы и попробуем соединить с нашим модным героем, добавить пару мюли на изящном kitten heel и сумку-багет, которая стала главным объектом желаний всех фэшионисток в этом году.
С льняными брюками
Фото: Архивы пресс-служб
Самое простое и всегда беспроигрышное сочетание — суперудобные брюки-палаццо изо льна и белый топ. В поисках безупречной базы рекомендуем обратить внимание на естественные оттенки льна и капучино. Дело остается за малым — плетеной шляпкой с лентой в общей гамме образа, парой эффектных сандалий-слайдов и миниатюрной сумкой. А если погода снова поднимет бунт — держите наготове классический блейзер oversize длиной до середины бедра, массивные белые кроссовки и стильную бейсболку.
С атласной юбкой миди
Фото: Архивы пресс-служб
Для вечеринок на побережье, романтических свиданий и встреч с подругами за чашкой кофе — образ с атласной юбкой любого акцентного оттенка. В нашем фокусе оказался один из фаворитов сезона — электрический синий, который вместе с кипенно-белым дает стильный союз. Закрепляем вау-эффект с помощью вместительной авоськи и броской бижутерии — крупных серег-шандельеров будет вполне достаточно.
Поэкспериментировать на эту тему решила модный инфлюенсер Леони Ханн, которая соединила юбку цвета лазури и облегающий бежевый топ с эффектом «второй кожи». Двойка из остромодных мятных мюли и сумки от Bottega Veneta завершила ансамбль.
Делимся, как обыграть монохромные белые образы. Самые стильные идеи — в материалах Passion.ru!
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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