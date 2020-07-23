С шелковой юбкой миди, брюками-палаццо и не только: простые способы обыграть базовый топ

Советуем приберечь блейзеры оптимистических оттенков на случай резкой смены настроения летней погоды. Первые модницы Instagram смело добавляют их к любым деталям: от прямых джинсов а-ля винтаж до трикотажных шорт на резинке, напоминающих часть баскетбольной формы. Последние мы и попробуем соединить с нашим модным героем, добавить пару мюли на изящном kitten heel и сумку-багет, которая стала главным объектом желаний всех фэшионисток в этом году.

С льняными брюками